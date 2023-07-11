https://sputniknews.com.tr/20230711/sanghay-isbirligi-orgutu-hangi-ulkelerden-olusuyor-1073434345.html
Şanghay İşbirliği Örgütü hangi ülkelerden oluşuyor?
Şanghay İşbirliği Örgütü hangi ülkelerden oluşuyor?
4 Temmuz’da başlayan Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi’nin 23. zirvesi, ‘çok kutuplu dünya düzeni’ ekseninde yeni gelişmelere sahne oldu. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T20:32+0300
2023-07-11T20:32+0300
2023-07-11T20:32+0300
multimedya
infografik
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
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Afganistan, Belarus ve Moğolistan’ın gözlemci ülke olarak katıldığı toplantıda Türkmenistan da konuk ülke olarak yerini alırken, İran’ın ŞİÖ’ye tam üyeliği resmi olarak ilan edildi. Böylece Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan ile birlikte örgütteki üye devlet sayısı 9’a yükselmiş oldu. Zirvede ayrıca, 2024 senesinde Belarus’un birliğe tam üye olacağı da kesinleştirildi.Sputnik, sadece kalkınma değil, eğitimden turizme pek çok alanda işbirliğiyle adından söz ettiren ŞİÖ ile ilgili bilgileri bir infografikte topladı.
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infografik, şanghay işbirliği örgütü (şiö), rusya, çin, ekonomi, инфографика
infografik, şanghay işbirliği örgütü (şiö), rusya, çin, ekonomi, инфографика
Şanghay İşbirliği Örgütü hangi ülkelerden oluşuyor?
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4 Temmuz’da başlayan Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi’nin 23. zirvesi, ‘çok kutuplu dünya düzeni’ ekseninde yeni gelişmelere sahne oldu.
Afganistan, Belarus ve Moğolistan’ın gözlemci ülke olarak katıldığı toplantıda Türkmenistan da konuk ülke olarak yerini alırken, İran’ın ŞİÖ’ye tam üyeliği resmi olarak ilan edildi. Böylece Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan ile birlikte örgütteki üye devlet sayısı 9’a yükselmiş oldu. Zirvede ayrıca, 2024 senesinde Belarus’un birliğe tam üye olacağı da kesinleştirildi.
Sputnik, sadece kalkınma değil, eğitimden turizme pek çok alanda işbirliğiyle adından söz ettiren ŞİÖ ile ilgili bilgileri bir infografikte topladı.