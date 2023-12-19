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Rusya Başbakanı Mişustin, çalışma ziyareti için Çin’de
Rusya Başbakanı Mişustin, çalışma ziyareti için Çin’de
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, hükümetten büyük bir heyet eşliğinde Pekin’i ziyaret etti. Bu ziyaret Rusya Başbakanı’nın bu yıl Çin’e yaptığı ikinci ziyaret... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T13:02+0300
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dünya
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mihail mişustin
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, hükümetten büyük bir heyet eşliğinde Pekin’e geldi. Mişustin ve Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Çiang bugün, iki ülkenin başbakan yardımcıları ve bakanlarının önemli bir kısmının geleneksel olarak katıldığı yıllık hükümetler arası istişareleri gerçekleştirecek.Çarşamba günü ise Rusya Başbakanı, Çin lideri Şi Cinping tarafından kabul edilecek.Rus hükümetinin basın servisinden daha önce yapılan açıklamaya göre, bu temaslar sırasında ticari ve ekonomik işbirliğinin genişletilmesine ve çeşitli alanlarda büyük ortak projelerin desteklenmesine vurgu yapılacak.Pekin'de yapılacak hükümetler arası toplantının ardından ortak bir bildirinin çıkarılması ve iki ülke arasında bir dizi belgenin imzalanması planlanıyor.Mişustin ile Li Çiang'ın bu yıl üçüncü kez görüşüyor olacak. İki başbakan, Şi Cinping'in Mart 2023'te Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında Mişustin’den hükümet başkanları düzeyinde temasları yoğunlaştırmasını istemesinin ardından bizzat bir araya gelmişti.Şi, Rusya ve Çin başbakanlarının düzenli toplantı mekanizmasını yeniden başlatmak için Mişustin'i Çin’e davet etti.Mişustin ve Li Çiang’ın bir önceki görüşmesi ise 25 Ekim 2023'te Bişkek'te, ŞİÖ (Şanghay İşbirliği Örgütü) Hükümet Başkanları Konseyi kapsamında gerçekleşmişti. Devlet başkanlarının daha önce vardığı anlaşmalar uyarınca taraflar, 2030 yılına kadar Rusya-Çin işbirliğinin parametrelerini belirlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231120/putin-rusya-ve-cin-adil-ve-demokratik-bir-dunya-duzeni-kurulmasina-katki-sunuyor-1077581672.html
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rusya, çin halk cumhuriyeti, mihail mişustin, çin başbakanı li çiang, pekin, moskova
rusya, çin halk cumhuriyeti, mihail mişustin, çin başbakanı li çiang, pekin, moskova

Rusya Başbakanı Mişustin, çalışma ziyareti için Çin’de

13:02 19.12.2023
© Sputnik / Дмитрий АстаховRusya Başbakanı Mihail Mişustin Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Çiang
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Çiang - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, hükümetten büyük bir heyet eşliğinde Pekin’i ziyaret etti. Bu ziyaret Rusya Başbakanı’nın bu yıl Çin’e yaptığı ikinci ziyaret oldu.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, hükümetten büyük bir heyet eşliğinde Pekin’e geldi. Mişustin ve Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Çiang bugün, iki ülkenin başbakan yardımcıları ve bakanlarının önemli bir kısmının geleneksel olarak katıldığı yıllık hükümetler arası istişareleri gerçekleştirecek.
Çarşamba günü ise Rusya Başbakanı, Çin lideri Şi Cinping tarafından kabul edilecek.
Rus hükümetinin basın servisinden daha önce yapılan açıklamaya göre, bu temaslar sırasında ticari ve ekonomik işbirliğinin genişletilmesine ve çeşitli alanlarda büyük ortak projelerin desteklenmesine vurgu yapılacak.
Pekin'de yapılacak hükümetler arası toplantının ardından ortak bir bildirinin çıkarılması ve iki ülke arasında bir dizi belgenin imzalanması planlanıyor.
Mişustin ile Li Çiang'ın bu yıl üçüncü kez görüşüyor olacak.
İki başbakan, Şi Cinping'in Mart 2023'te Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında Mişustin’den hükümet başkanları düzeyinde temasları yoğunlaştırmasını istemesinin ardından bizzat bir araya gelmişti.
Şi, Rusya ve Çin başbakanlarının düzenli toplantı mekanizmasını yeniden başlatmak için Mişustin'i Çin’e davet etti.
Mişustin ve Li Çiang’ın bir önceki görüşmesi ise 25 Ekim 2023'te Bişkek'te, ŞİÖ (Şanghay İşbirliği Örgütü) Hükümet Başkanları Konseyi kapsamında gerçekleşmişti. Devlet başkanlarının daha önce vardığı anlaşmalar uyarınca taraflar, 2030 yılına kadar Rusya-Çin işbirliğinin parametrelerini belirlemişti.
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