https://sputniknews.com.tr/20231220/bati-basini-abd-rus-varliklarini-kieve-devretmenin-yolunu-ariyor-1078647179.html

Batı basını: ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yolunu arıyor

Batı basını: ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yolunu arıyor

Financial Times (FT) gazetesi, ABD’li bürokratların G7 ülkelerine, bloke edilen Rus varlıklarını Dünya Bankası veya Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T15:02+0300

2023-12-20T15:02+0300

2023-12-20T15:02+0300

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Financial Times’ın haberine göre ABD’li bürokratlar, G7 ülkelerine, bloke edilen Rus varlıklarını Dünya Bankası veya EBRD aracılığıyla dilimler halinde Kiev'e aktarma seçeneğini değerlendirmelerini önerdi.Washington'un dondurulmuş varlıklara el konulmasını açıkça desteklemediği, ancak bunu özel olarak yaptığı ifade edilen makalede, ABD tarafından düzenlenen ve incelenmek üzere G7 ülkelerine sunulan belgeye atıfla Rus varlıklarına el konulmasının uluslararası hukukun izin verdiği sözde bir ‘karşı önlem’ olarak tanımlandığı kaydedildi.Belgeye göre böyle bir adım, Rusya’nın eylemlerinden ‘zarar gören’ ve ‘çok fazla zarar gören’ devletler tarafından atılması halinde Rusya'nın eylemlerine meşru bir yanıt olarak değerlendirilecek. Bunların arasında çatışma sırasında Ukrayna ekonomisine ve silahlı kuvvetlerine finansman sağlayan Ukrayna'nın müttefiklerinin de yer alabileceği ileri sürülen yazıda, “ABD'li bürokratlar, ele geçirilen varlıkların örneğin Dünya Bankası veya EBRD aracılığıyla dilimler halinde Ukrayna'ya devredilmesini önerdi” ifadelerine yer verildi.FT’ye göre bu önlem, ABD’li bürokratlar tarafından Rusya’nın ödeyeceği tazminat çerçevesinde ‘avans’ olarak değerlendiriliyor.Avrupa Merkez Bankası (ECB) daha önce Avrupa'nın dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'yı finanse etmek için kullanmasının uzun vadede Avrupa para biriminin itibarına yönelik riskler oluşturabileceği konusunda uyarmış, Brüksel'e ‘bu ayrı çatışmanın ötesine bakma’ ve Ukrayna'yı finanse etmenin başka yollarını arama çağrısında bulunmuştu.Diğer yandan Kremlin, bu tür kararların alınmasının ‘uluslararası hukukun tüm kural ve normlarının ihlal edilmesinde yeni bir adım olacağını’ açıklamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını hırsızlık olarak nitelendirerek, AB'nin sadece özel kişilerin fonlarını değil, aynı zamanda Rusya'nın devlet varlıklarını da hedef aldığını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230824/lavrov-g7-ve-brcis-arasindaki-farki-anlatti-g7de-herkes-abdyi-dinliyor-burada-her-sey-durust-1074904270.html

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g7, rusya, ukrayna, kiev, the financial times (ft), abd, washington, beyaz saray, yaptırım, ekonomik yaptırım