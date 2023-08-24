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https://sputniknews.com.tr/20230824/lavrov-g7-ve-brcis-arasindaki-farki-anlatti-g7de-herkes-abdyi-dinliyor-burada-her-sey-durust-1074904270.html
Lavrov, G7 ve BRCIS arasındaki farkı anlattı: 'G7'de herkes ABD'yi dinliyor, burada her şey dürüst'
Lavrov, G7 ve BRCIS arasındaki farkı anlattı: 'G7'de herkes ABD'yi dinliyor, burada her şey dürüst'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G7’de stratejik politikaya ABD’nin yön verdiğini, BRICS’in dürüst çalıştığını belirtti. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T15:24+0300
2023-08-24T16:11+0300
dünya
sergey lavrov
brics
brics zirvesi
g7
strateji
abd
ortaklık
işbirliği
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, “BRICS ve G7 ile diğer Batı merkezli yapılar arasındaki fark, G7’de herkesin ABD’yi dinliyor olması. Bazı nüanslar var. Bazıları, Washington'un tanımladığı stratejik çizgiye ek olarak bir şeyler ilerletebiliyor. Ama stratejik yönü belirleyen sadece Washington” ifadesini kullandı.BRICS içindeki yaklaşımın tamamen farklı olduğunun altını çizen Lavrov, “Burada her şey dürüstçe. Her bir katılımcının eşitliği sağlandı. Birisi şu veya bu karardan memnun değilse oydaşma olmayacak. Birinin rahatsızlığı varsa, herkes birliği sağlamaya yardımcı olacak formülasyonlar, çözümler bulmak için elinden geleni yapıyor. Şefin emirlerine uymak yerine fikir birliğine varmak var” dedi.‘BRICS, yeni dünya düzeninin temel direği’Lavrov, “Hiç şüphesiz BRICS özellikle güçlendirilip genişletildikten sonra, BM Antlaşması ilkelerine dayanan ve adil olacağından emin olduğum yeni bir düzenin önde gelen, taşıyıcı direklerinden biri. Üstelik bu, şimdi Batı’nın, Ukrayna’da olup bitenlerle ilgili de dahil bahsettiği şekilde, onların sapkın yorumlarında olduğu gibi olmayacak, tamamen BM ilkelerinin tüm kapsamı ve tüm bağlantıları içinde olacak” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BRICS’e yeni üyelerin katılımıyla ilgili beklentilerini de paylaştı.Lavrov, “Şimdi Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri gibi enerji piyasasının büyük oyuncuları da aramıza katıldığında elbette enerji konusu yeni yönleriyle parlayacak ve büyük talep görecek” yorumunda bulundu. Lavrov, BRICS’i genişletmeyle ilgili müzakerelerin nasıl geçtiğini de anlattı.“Müzakereler oldukça yoğun geçti” diyen Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:BRIC ülkelerinin her yıl bakanlar düzeyinde toplandığını anımsatan Lavrov, “Şimdi sanırım 1 Ocak 2024’ü beklemeyeceğiz. BRICS’in yeni dönem başkanı olarak yeni üyelerle önceden iletişim kuracağız, onlara işin içine atılmalarına yardımcı olacağız. Tüm 11 ülkenin, böyle bir futbol takımımız oluştu, tüm 11 üyenin Kazan’daki zirveye tam hazır gelmesini, dönem başkanlığımızın ilan ettiği konulara tam hakim olmalarını sağlayacağız” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230824/brics-ulkeleri-bm-reformunu-destekledi-1074898461.html
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sergey lavrov, brics, brics zirvesi, g7, strateji, abd, ortaklık, işbirliği, rusya, rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov, brics, brics zirvesi, g7, strateji, abd, ortaklık, işbirliği, rusya, rusya dışişleri bakanlığı

Lavrov, G7 ve BRCIS arasındaki farkı anlattı: 'G7'de herkes ABD'yi dinliyor, burada her şey dürüst'

15:24 24.08.2023 (güncellendi: 16:11 24.08.2023)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G7’de stratejik politikaya ABD’nin yön verdiğini, BRICS’in dürüst çalıştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, “BRICS ve G7 ile diğer Batı merkezli yapılar arasındaki fark, G7’de herkesin ABD’yi dinliyor olması. Bazı nüanslar var. Bazıları, Washington'un tanımladığı stratejik çizgiye ek olarak bir şeyler ilerletebiliyor. Ama stratejik yönü belirleyen sadece Washington” ifadesini kullandı.
BRICS içindeki yaklaşımın tamamen farklı olduğunun altını çizen Lavrov, “Burada her şey dürüstçe. Her bir katılımcının eşitliği sağlandı. Birisi şu veya bu karardan memnun değilse oydaşma olmayacak. Birinin rahatsızlığı varsa, herkes birliği sağlamaya yardımcı olacak formülasyonlar, çözümler bulmak için elinden geleni yapıyor. Şefin emirlerine uymak yerine fikir birliğine varmak var” dedi.

‘BRICS, yeni dünya düzeninin temel direği’

Lavrov, “Hiç şüphesiz BRICS özellikle güçlendirilip genişletildikten sonra, BM Antlaşması ilkelerine dayanan ve adil olacağından emin olduğum yeni bir düzenin önde gelen, taşıyıcı direklerinden biri. Üstelik bu, şimdi Batı’nın, Ukrayna’da olup bitenlerle ilgili de dahil bahsettiği şekilde, onların sapkın yorumlarında olduğu gibi olmayacak, tamamen BM ilkelerinin tüm kapsamı ve tüm bağlantıları içinde olacak” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BRICS’e yeni üyelerin katılımıyla ilgili beklentilerini de paylaştı.
Lavrov, “Şimdi Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri gibi enerji piyasasının büyük oyuncuları da aramıza katıldığında elbette enerji konusu yeni yönleriyle parlayacak ve büyük talep görecek” yorumunda bulundu. Lavrov, BRICS’i genişletmeyle ilgili müzakerelerin nasıl geçtiğini de anlattı.
“Müzakereler oldukça yoğun geçti” diyen Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hiçbir sorunun yaşanmadığını söyleyemem, ama her bir ülke, yeni üyelerin kabulü yönünde kararın alınmasına odaklanmıştı. Partner ülkeler için onaylanan kriterler ve prosedürler de dikkate alındı, lakin aday ülkelerin uluslararası arenadaki ağırlığı, yetkisi, önemi, konumu da dikkate alındı. BRICS, saflarına benzer düşüncelere sahip ülkeleri alıyor. Bu ülkeler çok kutupluluğa, daha demokratik, adil uluslararası ilişkilere olan ihtiyaca inanıyor, Küresel Güney’in küresel yönetişim mekanizmalarındaki rolünün artırılmasında ısrar ediyorlar. Bu bağlamda, 1 Ocak’tan itibaren BRICS’in çalışmalarına tam katılacak olan 6 ülke bu kriterleri tam olarak karşılıyor.”
BRIC ülkelerinin her yıl bakanlar düzeyinde toplandığını anımsatan Lavrov, “Şimdi sanırım 1 Ocak 2024’ü beklemeyeceğiz. BRICS’in yeni dönem başkanı olarak yeni üyelerle önceden iletişim kuracağız, onlara işin içine atılmalarına yardımcı olacağız. Tüm 11 ülkenin, böyle bir futbol takımımız oluştu, tüm 11 üyenin Kazan’daki zirveye tam hazır gelmesini, dönem başkanlığımızın ilan ettiği konulara tam hakim olmalarını sağlayacağız” dedi.
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
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