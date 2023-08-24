https://sputniknews.com.tr/20230824/brics-ulkeleri-bm-reformunu-destekledi-1074898461.html

BRICS ülkeleri BM reformunu destekledi

BRICS ülkeleri BM reformunu destekledi

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde üye ülkeler, Birleşmiş Milletler'in daha demokratik hale gelmesi için örgütün... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T12:33+0300

2023-08-24T12:33+0300

2023-08-24T12:33+0300

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brics zirvesi

vladimir putin

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bm güvenlik konseyi

güney afrika

demokratik

reform

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Zirve sonunda kabul edilen deklarasyona göre BRICS ülkelerinin liderleri, BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere örgütün daha demokratik ve etkili hale getirilmesi amacıyla reform yapılmasını destekledi.Deklarasyonda, “BM'yi daha demokratik, temsili, verimli ve etkin kılmak amacı ile Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere kapsamlı bir BM reformunu destekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230824/brics-liderleri-6-ulkenin-birlige-katilimini-onayladi-1074894546.html

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brics, brics zirvesi, vladimir putin, bm, bm güvenlik konseyi, güney afrika, demokratik, reform