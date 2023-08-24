https://sputniknews.com.tr/20230824/brics-ulkeleri-bm-reformunu-destekledi-1074898461.html
BRICS ülkeleri BM reformunu destekledi
BRICS ülkeleri BM reformunu destekledi
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde üye ülkeler, Birleşmiş Milletler'in daha demokratik hale gelmesi için örgütün... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T12:33+0300
2023-08-24T12:33+0300
2023-08-24T12:33+0300
dünya
brics
brics zirvesi
vladimir putin
bm
bm güvenlik konseyi
güney afrika
demokratik
reform
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Zirve sonunda kabul edilen deklarasyona göre BRICS ülkelerinin liderleri, BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere örgütün daha demokratik ve etkili hale getirilmesi amacıyla reform yapılmasını destekledi.Deklarasyonda, “BM'yi daha demokratik, temsili, verimli ve etkin kılmak amacı ile Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere kapsamlı bir BM reformunu destekliyoruz” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230824/brics-liderleri-6-ulkenin-birlige-katilimini-onayladi-1074894546.html
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brics, brics zirvesi, vladimir putin, bm, bm güvenlik konseyi, güney afrika, demokratik, reform
brics, brics zirvesi, vladimir putin, bm, bm güvenlik konseyi, güney afrika, demokratik, reform
BRICS ülkeleri BM reformunu destekledi
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Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde üye ülkeler, Birleşmiş Milletler'in daha demokratik hale gelmesi için örgütün reformunu destekledi.
Zirve sonunda kabul edilen deklarasyona göre BRICS ülkelerinin liderleri, BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere örgütün daha demokratik ve etkili hale getirilmesi amacıyla reform yapılmasını destekledi.
Deklarasyonda, “BM'yi daha demokratik, temsili, verimli ve etkin kılmak amacı ile Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere kapsamlı bir BM reformunu destekliyoruz” ifadelerine yer verildi.