https://sputniknews.com.tr/20230824/brics-liderleri-6-ulkenin-birlige-katilimini-onayladi-1074894546.html
BRICS liderleri, 6 ülkenin birliğe katılımını onayladı
BRICS liderleri, 6 ülkenin birliğe katılımını onayladı
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T10:54+0300
2023-08-24T10:54+0300
2023-08-24T11:42+0300
brics
dünya
mısır
suudi arabistan
güney afrika
rusya
iran
arjantin
mısır
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS'e üye ülkelerin liderleriyle ortak basın toplantısı düzenleyerek zirvede alınan kararları açıkladı.Ramaphosa, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın birliğe tam üye statüsüyle davet edilmesine karar verildiğini ve kararın 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe gireceğini ifade etti.Putin, üyeliğe kabul edilen ülkeleri tebrik ettiBasın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika lideri Ramaphosa'nın BRICS'in genişlemesi konusunda diplomasi sanatı sunduğunu belirterek gelecek yıldan itibaren tam üye statüsünde birliğe katılacak ülkeleri tebrik etti.'BRICS'in dünyadaki nüfuzunu genişletmeye devam edeceğiz'Basın toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Putin, "Cumhurbaşkanı Ramaphosa, BRICS'in genişlemesiyle ilgili de olmak üzere tüm pozisyonların mutabık kalınmasında şaşırtıcı bir diplomasi sanatı sundu. Gelecek yıl tam üye statüsünde çalışmaya başlayacak olan yeni üyelerimizi tebrik ediyorum. BRICS'in dünyadaki nüfuzunun genişletilmesi konusunda bugün sizinle başladığımız işe devam edeceğimize tüm meslektaşlarımı temin ederim" dedi.Genişleme konusunda yeni üyelerle ve BRICS'le çalışmak isteyen diğer ülkelerle pratik bir çalışma yürüteceklerini, bu çalışmanın nasıl organize edileceğini tüm partnerlerle istişare edeceklerini anlatan Putin, "Dışişleri bakanları ve diğer kurumlar düzeyinde yapılacak bu ortak istişarelerde BRICS'in dünyadaki rolü ve öneminin artmasını öngören ilgili düzenlemeyi hazırlayacağız" diye konuştu.'Ortak para birimi oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'BRICS ülkelerinin ortak para birimi oluşturma meselesinin çözümü yönünde çalışmaya devam edeceğinin de altını çizen Putin, "Bu zor bir mesele ancak her ne olursa olsun bu sorunların çözümü yönünde ilerlemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230824/lavrov-brics-zirvesi-guney-afrikanin-diplomatik-basarisi-1074884234.html
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brics, mısır, suudi arabistan, güney afrika, rusya, iran, arjantin, mısır, birleşik arap emirlikleri (bae), etiyopya, brezilya, çin, hindistan, ekonomi, tebrik, vladimir putin
brics, mısır, suudi arabistan, güney afrika, rusya, iran, arjantin, mısır, birleşik arap emirlikleri (bae), etiyopya, brezilya, çin, hindistan, ekonomi, tebrik, vladimir putin
BRICS liderleri, 6 ülkenin birliğe katılımını onayladı
10:54 24.08.2023 (güncellendi: 11:42 24.08.2023) Abone ol
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın birliğe üyelik başvurularını onayladı.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS'e üye ülkelerin liderleriyle ortak basın toplantısı düzenleyerek zirvede alınan kararları açıkladı.
Ramaphosa, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın birliğe tam üye statüsüyle davet edilmesine karar verildiğini ve kararın 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe gireceğini ifade etti.
Putin, üyeliğe kabul edilen ülkeleri tebrik etti
Basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika lideri Ramaphosa'nın BRICS'in genişlemesi konusunda diplomasi sanatı sunduğunu belirterek gelecek yıldan itibaren tam üye statüsünde birliğe katılacak ülkeleri tebrik etti.
'BRICS'in dünyadaki nüfuzunu genişletmeye devam edeceğiz'
Basın toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Putin, "Cumhurbaşkanı Ramaphosa, BRICS'in genişlemesiyle ilgili de olmak üzere tüm pozisyonların mutabık kalınmasında şaşırtıcı bir diplomasi sanatı sundu. Gelecek yıl tam üye statüsünde çalışmaya başlayacak olan yeni üyelerimizi tebrik ediyorum. BRICS'in dünyadaki nüfuzunun genişletilmesi konusunda bugün sizinle başladığımız işe devam edeceğimize tüm meslektaşlarımı temin ederim" dedi.
Genişleme konusunda yeni üyelerle ve BRICS'le çalışmak isteyen diğer ülkelerle pratik bir çalışma yürüteceklerini, bu çalışmanın nasıl organize edileceğini tüm partnerlerle istişare edeceklerini anlatan Putin, "Dışişleri bakanları ve diğer kurumlar düzeyinde yapılacak bu ortak istişarelerde BRICS'in dünyadaki rolü ve öneminin artmasını öngören ilgili düzenlemeyi hazırlayacağız" diye konuştu.
'Ortak para birimi oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'
BRICS ülkelerinin ortak para birimi oluşturma meselesinin çözümü yönünde çalışmaya devam edeceğinin de altını çizen Putin, "Bu zor bir mesele ancak her ne olursa olsun bu sorunların çözümü yönünde ilerlemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.