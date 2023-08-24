https://sputniknews.com.tr/20230824/brics-liderleri-6-ulkenin-birlige-katilimini-onayladi-1074894546.html

BRICS liderleri, 6 ülkenin birliğe katılımını onayladı

BRICS liderleri, 6 ülkenin birliğe katılımını onayladı

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T10:54+0300

2023-08-24T10:54+0300

2023-08-24T11:42+0300

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suudi arabistan

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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS'e üye ülkelerin liderleriyle ortak basın toplantısı düzenleyerek zirvede alınan kararları açıkladı.Ramaphosa, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın birliğe tam üye statüsüyle davet edilmesine karar verildiğini ve kararın 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe gireceğini ifade etti.Putin, üyeliğe kabul edilen ülkeleri tebrik ettiBasın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika lideri Ramaphosa'nın BRICS'in genişlemesi konusunda diplomasi sanatı sunduğunu belirterek gelecek yıldan itibaren tam üye statüsünde birliğe katılacak ülkeleri tebrik etti.'BRICS'in dünyadaki nüfuzunu genişletmeye devam edeceğiz'Basın toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Putin, "Cumhurbaşkanı Ramaphosa, BRICS'in genişlemesiyle ilgili de olmak üzere tüm pozisyonların mutabık kalınmasında şaşırtıcı bir diplomasi sanatı sundu. Gelecek yıl tam üye statüsünde çalışmaya başlayacak olan yeni üyelerimizi tebrik ediyorum. BRICS'in dünyadaki nüfuzunun genişletilmesi konusunda bugün sizinle başladığımız işe devam edeceğimize tüm meslektaşlarımı temin ederim" dedi.Genişleme konusunda yeni üyelerle ve BRICS'le çalışmak isteyen diğer ülkelerle pratik bir çalışma yürüteceklerini, bu çalışmanın nasıl organize edileceğini tüm partnerlerle istişare edeceklerini anlatan Putin, "Dışişleri bakanları ve diğer kurumlar düzeyinde yapılacak bu ortak istişarelerde BRICS'in dünyadaki rolü ve öneminin artmasını öngören ilgili düzenlemeyi hazırlayacağız" diye konuştu.'Ortak para birimi oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'BRICS ülkelerinin ortak para birimi oluşturma meselesinin çözümü yönünde çalışmaya devam edeceğinin de altını çizen Putin, "Bu zor bir mesele ancak her ne olursa olsun bu sorunların çözümü yönünde ilerlemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230824/lavrov-brics-zirvesi-guney-afrikanin-diplomatik-basarisi-1074884234.html

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brics, mısır, suudi arabistan, güney afrika, rusya, iran, arjantin, mısır, birleşik arap emirlikleri (bae), etiyopya, brezilya, çin, hindistan, ekonomi, tebrik, vladimir putin