https://sputniknews.com.tr/20230824/lavrov-brics-zirvesi-guney-afrikanin-diplomatik-basarisi-1074884234.html

Lavrov: BRICS Zirvesi, Güney Afrika’nın diplomatik başarısı

Lavrov: BRICS Zirvesi, Güney Afrika’nın diplomatik başarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Johannesburg’daki BRICS Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmelerin yoğun geçtiğini, zirvenin Güney Afrika’nın yeni bir... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T00:28+0300

2023-08-24T00:28+0300

2023-08-24T00:28+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

güney afrika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074884074_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_9aaa6d04cf6340810bb6e0d1c5b80dd3.jpg

Lavrov, Güney Afrika’da iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Genel Sekreter Yardımcısı Nomvula Paula Mokognane ve ülkenin diğer siyasi hareketlerin temsilcileriyle görüştü.Bakan, “Zirve kapsamında gerçekleşen görüşmeler yoğun geçti. Bu etkinlik, Güney Afrika diplomasinin yeni bir başarısı olacak” ifadesini kullandı.Lavrov, Rusya ve Güney Afrika arasında sadece hükümetler ve parlamentolar arasında değil diğer seviyelerde de ilişkilerin gelişme yönünde teşvik edilmesinin önemini vurguladı.Mokognane, görüşme için Lavrov’a teşekkür ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in BRICS Zirvesi genel kurul toplantısındaki konuşmasını dinleme fırsatını olumlu değerlendirdi.

rusya

güney afrika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, güney afrika