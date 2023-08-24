https://sputniknews.com.tr/20230824/lavrov-brics-zirvesi-guney-afrikanin-diplomatik-basarisi-1074884234.html
Lavrov: BRICS Zirvesi, Güney Afrika’nın diplomatik başarısı
Lavrov: BRICS Zirvesi, Güney Afrika’nın diplomatik başarısı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Johannesburg’daki BRICS Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmelerin yoğun geçtiğini, zirvenin Güney Afrika’nın yeni bir... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T00:28+0300
2023-08-24T00:28+0300
2023-08-24T00:28+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
güney afrika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074884074_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_9aaa6d04cf6340810bb6e0d1c5b80dd3.jpg
Lavrov, Güney Afrika’da iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Genel Sekreter Yardımcısı Nomvula Paula Mokognane ve ülkenin diğer siyasi hareketlerin temsilcileriyle görüştü.Bakan, “Zirve kapsamında gerçekleşen görüşmeler yoğun geçti. Bu etkinlik, Güney Afrika diplomasinin yeni bir başarısı olacak” ifadesini kullandı.Lavrov, Rusya ve Güney Afrika arasında sadece hükümetler ve parlamentolar arasında değil diğer seviyelerde de ilişkilerin gelişme yönünde teşvik edilmesinin önemini vurguladı.Mokognane, görüşme için Lavrov’a teşekkür ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in BRICS Zirvesi genel kurul toplantısındaki konuşmasını dinleme fırsatını olumlu değerlendirdi.
rusya
güney afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074884074_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_0c81f45df71d5d61609ec950d3091383.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sergey lavrov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, güney afrika
sergey lavrov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, güney afrika
Lavrov: BRICS Zirvesi, Güney Afrika’nın diplomatik başarısı
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Johannesburg’daki BRICS Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmelerin yoğun geçtiğini, zirvenin Güney Afrika’nın yeni bir diplomatik başarısı olduğunu belirtti.
Lavrov, Güney Afrika’da iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Genel Sekreter Yardımcısı Nomvula Paula Mokognane ve ülkenin diğer siyasi hareketlerin temsilcileriyle görüştü.
Bakan, “Zirve kapsamında gerçekleşen görüşmeler yoğun geçti. Bu etkinlik, Güney Afrika diplomasinin yeni bir başarısı olacak” ifadesini kullandı.
Lavrov, Rusya ve Güney Afrika arasında sadece hükümetler ve parlamentolar arasında değil diğer seviyelerde de ilişkilerin gelişme yönünde teşvik edilmesinin önemini vurguladı.
Mokognane, görüşme için Lavrov’a teşekkür ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in BRICS Zirvesi genel kurul toplantısındaki konuşmasını dinleme fırsatını olumlu değerlendirdi.