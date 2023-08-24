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https://sputniknews.com.tr/20230824/lavrov-brics-zirvesi-guney-afrikanin-diplomatik-basarisi-1074884234.html
Lavrov: BRICS Zirvesi, Güney Afrika’nın diplomatik başarısı
Lavrov: BRICS Zirvesi, Güney Afrika’nın diplomatik başarısı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Johannesburg’daki BRICS Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmelerin yoğun geçtiğini, zirvenin Güney Afrika’nın yeni bir... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T00:28+0300
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dünya
sergey lavrov
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
güney afrika
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Lavrov, Güney Afrika’da iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Genel Sekreter Yardımcısı Nomvula Paula Mokognane ve ülkenin diğer siyasi hareketlerin temsilcileriyle görüştü.Bakan, “Zirve kapsamında gerçekleşen görüşmeler yoğun geçti. Bu etkinlik, Güney Afrika diplomasinin yeni bir başarısı olacak” ifadesini kullandı.Lavrov, Rusya ve Güney Afrika arasında sadece hükümetler ve parlamentolar arasında değil diğer seviyelerde de ilişkilerin gelişme yönünde teşvik edilmesinin önemini vurguladı.Mokognane, görüşme için Lavrov’a teşekkür ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in BRICS Zirvesi genel kurul toplantısındaki konuşmasını dinleme fırsatını olumlu değerlendirdi.
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sergey lavrov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, güney afrika
sergey lavrov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, güney afrika

Lavrov: BRICS Zirvesi, Güney Afrika’nın diplomatik başarısı

00:28 24.08.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Johannesburg’daki BRICS Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmelerin yoğun geçtiğini, zirvenin Güney Afrika’nın yeni bir diplomatik başarısı olduğunu belirtti.
Lavrov, Güney Afrika’da iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Genel Sekreter Yardımcısı Nomvula Paula Mokognane ve ülkenin diğer siyasi hareketlerin temsilcileriyle görüştü.
Bakan, “Zirve kapsamında gerçekleşen görüşmeler yoğun geçti. Bu etkinlik, Güney Afrika diplomasinin yeni bir başarısı olacak” ifadesini kullandı.
Lavrov, Rusya ve Güney Afrika arasında sadece hükümetler ve parlamentolar arasında değil diğer seviyelerde de ilişkilerin gelişme yönünde teşvik edilmesinin önemini vurguladı.
Mokognane, görüşme için Lavrov’a teşekkür ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in BRICS Zirvesi genel kurul toplantısındaki konuşmasını dinleme fırsatını olumlu değerlendirdi.
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