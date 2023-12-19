https://sputniknews.com.tr/20231219/rusya-acil-durumlar-bakanligi-gazzeden-tahliye-edilen-son-kafile-moskovaya-ulasti-1078600332.html

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Gazze'den tahliye edilen son kafile Moskova'ya ulaştı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Gazze'den tahliye edilen son kafile Moskova'ya ulaştı

7 Ekim’den bu yana İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tahliye ve insani yardım faaliyetlerini aynı anda sürdüren Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T12:27+0300

2023-12-19T12:27+0300

2023-12-19T12:36+0300

israil- filistin çatışması

rusya acil durum bakanlığı

rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)

gazze

gazze şeridi

rus vatandaşı

israil

mısır

filistin

refah sınır kapısı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden tahliye edilen son Rus kafilesinin Kahire'den Moskova'ya ulaştırıldığı belirtilirken, 45'i çocuk 73 Rus vatandaşının Il-76 uçağıyla başkent Moskova'nın Domodedovo Havaalanı'na indiği ifade edildi.Bakanlık, İsrail-Filistin çatışmasının yaşandığı bölgeden Rusların tahliyesini öngören insani misyonun başından beri 518’i çocuk bin 124 kişinin Rusya'ya döndüğünü vurguladı.Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin Gazze sınırında sürdürdüğü çalışmaları sırasında 500 farklı tıbbi yardım sağlandığına değinilen açıklamada, tahliye edilen Rus vatandaşları ve yakınlarına 480 kez psikolojik yardım sağlandığı da eklendi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus vatandaşlarını Gazze Şeridi'nden tahliye etmek için yapılan çalışmaların çok büyük, zor ve gerekli olduğunu söyledi.Refah Sınır Kapısı’nda durum kritikGazze'den Rusya’ya tahliye edilen bir doktor gazetecilere yaptığı açıklamasında, tahliye ve insani yardım noktasının yer aldığı Gazze Şeridi'nin Refah şehrinde kalan sivillerin zor durumda olduğunu aktardı.Tahliye edilmek için bekleyen halkın kıyafet, iletişim, su, yiyecek olmadan ve İsrail'in neredeyse sürekli hava saldırıları altında felaket koşullarında yaşadıklarını söyleyen doktor, “Kardeşlerim eşleri ve çocuklarıyla birlikte sınırın Refah kentinde kaldı. Çok zor, çok rahatsız koşullar altında yaşıyorlar. Okullarda yaşıyorlar ve ne kalacak yer ne de su yok. İletişim imkanı olmadığı gibi battaniye, giysi, temiz su ve yiyecek dahi yok” diye konuştu.Kasım ayında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylardan mağdur olan halka yardım edilmesi gerektiğinin altını çizerken, "Onlara yardım etmek bizim kutsal görevimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231218/borrellden-gazzedeki-catismalara-acil-insani-ara-cagrisi-1078580860.html

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gazze şeridi

israil

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rusya acil durum bakanlığı, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), gazze, gazze şeridi, rus vatandaşı, israil, mısır, filistin, refah sınır kapısı