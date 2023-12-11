https://sputniknews.com.tr/20231211/rusyadan-gazzeye-yeni-insani-yardim-1078321889.html

Rusya’dan Gazze’ye yeni insani yardım

Rusya’dan Gazze’ye yeni insani yardım

Rusya, 7 Ekim’den bu yana İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan sakinlere yardım eli uzatmaya devam ediyor. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T14:58+0300

2023-12-11T14:58+0300

2023-12-11T14:58+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

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gazze şeridi

rusya

rusya acil durumlar bakanlığı

insani yardım

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Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki halk için 17 tondan fazla yeni insani yardım toplandığını duyururken, yardım paketinin içerisinde giysi, battaniye, yiyecek, ilaç ve diğer kişisel temizlik malzemelerinin yer alacağını bildirdi.Açıklamada, “Bakanlığa ait Il-76 nakliye uçağı Gazze halkına 17.5 ton yeni insani yardım göndermeye hazırlanıyor” ifadelerine yer verilirken, bakanlığın insani yardımları tahliyelerle paralel olarak yürüttüğünü ifade etti.Katar'dan Gazze'ye 116 tonluk insani yardımKatar, İsrail'in abluka ve yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere 116 ton insani yardım taşıyan 3 uçağı Mısır'a gönderdi.Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli halkı için insani yardım taşıyan Katar Silahlı Kuvvetlerine ait 3 uçağın Mısır'ın El-Ariş kentine gönderildiğini bildirdi.Toplam 116 ton insani yardım taşıyan uçaklarda gıda, ilaç ve barınma malzemelerinin bulunduğu kaydedildi.Katar, 9 Kasım'da da Gazze için 180 ton insani yardım taşıyan 4 uçağı Mısır'a göndermişti.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 997 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında da binlerce ölü olduğu bildiriliyor.İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 102 İsrail askeri öldü.Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli; barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20231122/putin-gazze-halkina-yardim-kutsal-gorevimiz-1077669646.html

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, rusya, rusya acil durumlar bakanlığı, insani yardım