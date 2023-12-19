https://sputniknews.com.tr/20231219/rus-hava-savunmasi-baskent-moskova-yakinlarindaki-iha-saldirisini-onledi-1078610400.html

Rus hava savunması başkent Moskova yakınlarındaki İHA saldırısını önledi

Rus hava savunması başkent Moskova yakınlarındaki İHA saldırısını önledi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma sistemlerinin Odintsovo ilçesinde bir insansız hava aracının (İHA) saldırısını önlediklerini, ilk... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T15:32+0300

2023-12-19T15:32+0300

2023-12-19T15:32+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

moskova

odintsovo

moskova belediyesi

insansız hava aracı (iha)

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Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rus hava savunma sistemlerinin Odintsovo ilçesinde bir İHA’nın saldırısını önlediklerini duyuran Sobyanin, “Hava savunma güçleri Odintsovo ilçesinde bir İHA saldırısını püskürttü. İlk verilere göre enkazın düştüğü yerde herhangi bir hasar veya can kaybı olmadı” ifadelerini kullandı.Sobyanin ayrıca olay yerinde acil servis temsilcilerinin çalıştıkların altını çizdi.Olaya ilişkin bir açıklama da Rusya Savunma Bakanlığı’ndan geldi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 12.35’te (TSİ ile aynı) Kiev rejiminin uçak tipi bir İHA ile Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı girişiminin önlendiği ifade edildi.Açıklamada, “Nöbetçi hava savunma sistemleri, Moskova bölgesindeki Odintsovo ilçesinin üzerinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracını imha etti” denildi.Domodedovo Havalimanı yönetimi ise olayla ilgili olarak uçakların geliş ve gidişlerine geçici kısıtlamalar getirdiğini, 6 seferin farklı havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı.Rusya Savunma Bakanlığı bugün, 3’ü Bryansk üzerinde, biri Kaluga üzerinde, bir diğeri de Moskova yakınlarındaki Odintsovo’nun üzerinde olmak üzere Ukrayna’ya ait toplam 5 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20231219/vladimir-putin-bati-rusyaya-karsi-bir-hibrit-savas-yurutuyor-1078605696.html

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, moskova, odintsovo, moskova belediyesi, insansız hava aracı (iha)