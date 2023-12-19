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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231219/rus-hava-savunmasi-baskent-moskova-yakinlarindaki-iha-saldirisini-onledi-1078610400.html
Rus hava savunması başkent Moskova yakınlarındaki İHA saldırısını önledi
Rus hava savunması başkent Moskova yakınlarındaki İHA saldırısını önledi
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma sistemlerinin Odintsovo ilçesinde bir insansız hava aracının (İHA) saldırısını önlediklerini, ilk... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T15:32+0300
2023-12-19T15:32+0300
ukrayna krizi
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rusya
rusya savunma bakanlığı
moskova
odintsovo
moskova belediyesi
insansız hava aracı (iha)
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Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rus hava savunma sistemlerinin Odintsovo ilçesinde bir İHA’nın saldırısını önlediklerini duyuran Sobyanin, “Hava savunma güçleri Odintsovo ilçesinde bir İHA saldırısını püskürttü. İlk verilere göre enkazın düştüğü yerde herhangi bir hasar veya can kaybı olmadı” ifadelerini kullandı.Sobyanin ayrıca olay yerinde acil servis temsilcilerinin çalıştıkların altını çizdi.Olaya ilişkin bir açıklama da Rusya Savunma Bakanlığı’ndan geldi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 12.35’te (TSİ ile aynı) Kiev rejiminin uçak tipi bir İHA ile Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı girişiminin önlendiği ifade edildi.Açıklamada, “Nöbetçi hava savunma sistemleri, Moskova bölgesindeki Odintsovo ilçesinin üzerinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracını imha etti” denildi.Domodedovo Havalimanı yönetimi ise olayla ilgili olarak uçakların geliş ve gidişlerine geçici kısıtlamalar getirdiğini, 6 seferin farklı havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı.Rusya Savunma Bakanlığı bugün, 3’ü Bryansk üzerinde, biri Kaluga üzerinde, bir diğeri de Moskova yakınlarındaki Odintsovo’nun üzerinde olmak üzere Ukrayna’ya ait toplam 5 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20231219/vladimir-putin-bati-rusyaya-karsi-bir-hibrit-savas-yurutuyor-1078605696.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, moskova, odintsovo, moskova belediyesi, insansız hava aracı (iha)
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, moskova, odintsovo, moskova belediyesi, insansız hava aracı (iha)

Rus hava savunması başkent Moskova yakınlarındaki İHA saldırısını önledi

15:32 19.12.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma sistemlerinin Odintsovo ilçesinde bir insansız hava aracının (İHA) saldırısını önlediklerini, ilk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadığını bildirdi.
Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rus hava savunma sistemlerinin Odintsovo ilçesinde bir İHA’nın saldırısını önlediklerini duyuran Sobyanin, “Hava savunma güçleri Odintsovo ilçesinde bir İHA saldırısını püskürttü. İlk verilere göre enkazın düştüğü yerde herhangi bir hasar veya can kaybı olmadı” ifadelerini kullandı.
Sobyanin ayrıca olay yerinde acil servis temsilcilerinin çalıştıkların altını çizdi.
Olaya ilişkin bir açıklama da Rusya Savunma Bakanlığı’ndan geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 12.35’te (TSİ ile aynı) Kiev rejiminin uçak tipi bir İHA ile Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı girişiminin önlendiği ifade edildi.
Açıklamada, “Nöbetçi hava savunma sistemleri, Moskova bölgesindeki Odintsovo ilçesinin üzerinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracını imha etti” denildi.
Domodedovo Havalimanı yönetimi ise olayla ilgili olarak uçakların geliş ve gidişlerine geçici kısıtlamalar getirdiğini, 6 seferin farklı havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı bugün, 3’ü Bryansk üzerinde, biri Kaluga üzerinde, bir diğeri de Moskova yakınlarındaki Odintsovo’nun üzerinde olmak üzere Ukrayna’ya ait toplam 5 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu.
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