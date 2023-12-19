https://sputniknews.com.tr/20231219/ingiltere-karadenizin-kontrolu-icin-kieve-yardima-hazirlaniyor-1078590437.html

İngiltere, Karadeniz'in kontrolü için Kiev’e yardıma hazırlanıyor

İngiltere, Karadeniz'in kontrolü için Kiev’e yardıma hazırlanıyor

İngiliz The Daily Telegraph’ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Londra, Kiev’in Karadeniz'i kontrol etmesine yardımcı olmak için 10 yıllık bir güvenlik... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T09:23+0300

2023-12-19T09:23+0300

2023-12-19T09:23+0300

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İngiltere’nin önümüzdeki haftalarda ‘Rusya ile mücadele’ amacıyla Ukrayna ile donanma tecrübesini paylaşacağı on yıllık bir güvenlik anlaşması imzalayacağını duyuran gazete, İngiliz yetkililere atıfta bulunduğu haberinde, “Ukrayna'nın Karadeniz'i kontrol etmesine yardımcı olmak için İngiltere’nin denizcilik uzmanlığı tecrübeleri kullanılacak” diye yazdı.Karadeniz'de Rusya ile mücadele kapsamında imzalanacak bu anlaşmanın başta deniz muharebe birimleri olmak üzere askeri destek sağlamanın yanı sıra mali yardım ve istihbarat paylaşımı da sağladığı eklendi.Gazetenin İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan muhatapları, anlaşma kapsamında Kiev'e ne tür silahların gönderilebileceğini belirtmezken, yalnızca bunun hem kara silahları hem de hava varlıkları olacağının altını çiziyor.Anlaşma, İngiltere'nin Norveç ile yeni bir deniz koalisyonuna liderlik edeceği yönündeki son duyuru üzerine inşa edilirken, bu koalisyonda Kiev'e iki İngiliz Kraliyet Donanması mayın tarama gemisi sağlanağı biliniyor.Ukrayna ile imzalanan mutabakat zaptı, Ukrayna'ya askeri yardım sağlayarak Kiev'in Rusya'ya direnme kabiliyetini koruma sözünü içerirken, Kiev’in donanma varlıklarının yanı sıra mali yardım ve istihbarat paylaşımına odaklanılacak.Anlaşma, çatışmaların sonunda Ukrayna'ya güvenlik garantisi de sağlıyorBelgede ayrıca Londra'nın çatışmanın sonunda Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlama, bu amaçla silah tedarikini artırma ve yeni bir saldırı durumunda yaptırımları yeniden uygulama vaatlerine de yer veriliyor.The Daily Telegraph, geçtiğimiz hafta Kiev'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde birliğe üye ülkeleri önümüzdeki dört yıl boyunca 20 milyar euro’luk bir anlaşmanın parçası olarak Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik sözü verdiğini de anımsattı.Rusya daha önce Ukrayna'ya silah tedarikleri konusunda NATO ülkelerine nota göndermiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah sağlayarak ‘ateşle oynadığını’ vurgularken, Kremlin, Ukrayna'nın Batı'dan gelen silahlarla desteklenmesinin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına katkıda bulunmadığını, yalnızca çatışmaları uzattığını defalarca dile getirdi.Lavrov ayrıca ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya yalnızca silah sağlamakla kalmayıp aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki askeri personel eğitimini de dahil ederek doğrudan müdahil olduklarını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231211/ingiltere-ve-norvecten-tehlikeli-hamle-karadenizde-ukraynaya-destek-icin-koalisyon-kuruluyor-1078303870.html

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