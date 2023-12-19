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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231219/ingiltere-karadenizin-kontrolu-icin-kieve-yardima-hazirlaniyor-1078590437.html
İngiltere, Karadeniz'in kontrolü için Kiev’e yardıma hazırlanıyor
İngiltere, Karadeniz'in kontrolü için Kiev’e yardıma hazırlanıyor
İngiliz The Daily Telegraph’ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Londra, Kiev’in Karadeniz'i kontrol etmesine yardımcı olmak için 10 yıllık bir güvenlik... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T09:23+0300
2023-12-19T09:23+0300
ukrayna krizi
ingiltere
karadeniz
ukrayna
ukrayna ordusu
donanma
ingiliz kraliyet donanması
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İngiltere’nin önümüzdeki haftalarda ‘Rusya ile mücadele’ amacıyla Ukrayna ile donanma tecrübesini paylaşacağı on yıllık bir güvenlik anlaşması imzalayacağını duyuran gazete, İngiliz yetkililere atıfta bulunduğu haberinde, “Ukrayna'nın Karadeniz'i kontrol etmesine yardımcı olmak için İngiltere’nin denizcilik uzmanlığı tecrübeleri kullanılacak” diye yazdı.Karadeniz'de Rusya ile mücadele kapsamında imzalanacak bu anlaşmanın başta deniz muharebe birimleri olmak üzere askeri destek sağlamanın yanı sıra mali yardım ve istihbarat paylaşımı da sağladığı eklendi.Gazetenin İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan muhatapları, anlaşma kapsamında Kiev'e ne tür silahların gönderilebileceğini belirtmezken, yalnızca bunun hem kara silahları hem de hava varlıkları olacağının altını çiziyor.Anlaşma, İngiltere'nin Norveç ile yeni bir deniz koalisyonuna liderlik edeceği yönündeki son duyuru üzerine inşa edilirken, bu koalisyonda Kiev'e iki İngiliz Kraliyet Donanması mayın tarama gemisi sağlanağı biliniyor.Ukrayna ile imzalanan mutabakat zaptı, Ukrayna'ya askeri yardım sağlayarak Kiev'in Rusya'ya direnme kabiliyetini koruma sözünü içerirken, Kiev’in donanma varlıklarının yanı sıra mali yardım ve istihbarat paylaşımına odaklanılacak.Anlaşma, çatışmaların sonunda Ukrayna'ya güvenlik garantisi de sağlıyorBelgede ayrıca Londra'nın çatışmanın sonunda Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlama, bu amaçla silah tedarikini artırma ve yeni bir saldırı durumunda yaptırımları yeniden uygulama vaatlerine de yer veriliyor.The Daily Telegraph, geçtiğimiz hafta Kiev'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde birliğe üye ülkeleri önümüzdeki dört yıl boyunca 20 milyar euro’luk bir anlaşmanın parçası olarak Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik sözü verdiğini de anımsattı.Rusya daha önce Ukrayna'ya silah tedarikleri konusunda NATO ülkelerine nota göndermiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah sağlayarak ‘ateşle oynadığını’ vurgularken, Kremlin, Ukrayna'nın Batı'dan gelen silahlarla desteklenmesinin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına katkıda bulunmadığını, yalnızca çatışmaları uzattığını defalarca dile getirdi.Lavrov ayrıca ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya yalnızca silah sağlamakla kalmayıp aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki askeri personel eğitimini de dahil ederek doğrudan müdahil olduklarını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231211/ingiltere-ve-norvecten-tehlikeli-hamle-karadenizde-ukraynaya-destek-icin-koalisyon-kuruluyor-1078303870.html
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ingiltere, karadeniz, ukrayna, ukrayna ordusu, donanma, ingiliz kraliyet donanması
ingiltere, karadeniz, ukrayna, ukrayna ordusu, donanma, ingiliz kraliyet donanması

İngiltere, Karadeniz'in kontrolü için Kiev’e yardıma hazırlanıyor

09:23 19.12.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALLİngiltere kraliyet donanması deniz
İngiltere kraliyet donanması deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALL
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İngiliz The Daily Telegraph’ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Londra, Kiev’in Karadeniz'i kontrol etmesine yardımcı olmak için 10 yıllık bir güvenlik anlaşmasına hazırlanıyor.
İngiltere’nin önümüzdeki haftalarda ‘Rusya ile mücadele’ amacıyla Ukrayna ile donanma tecrübesini paylaşacağı on yıllık bir güvenlik anlaşması imzalayacağını duyuran gazete, İngiliz yetkililere atıfta bulunduğu haberinde, “Ukrayna'nın Karadeniz'i kontrol etmesine yardımcı olmak için İngiltere’nin denizcilik uzmanlığı tecrübeleri kullanılacak” diye yazdı.
Karadeniz'de Rusya ile mücadele kapsamında imzalanacak bu anlaşmanın başta deniz muharebe birimleri olmak üzere askeri destek sağlamanın yanı sıra mali yardım ve istihbarat paylaşımı da sağladığı eklendi.
Gazetenin İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan muhatapları, anlaşma kapsamında Kiev'e ne tür silahların gönderilebileceğini belirtmezken, yalnızca bunun hem kara silahları hem de hava varlıkları olacağının altını çiziyor.
Anlaşma, İngiltere'nin Norveç ile yeni bir deniz koalisyonuna liderlik edeceği yönündeki son duyuru üzerine inşa edilirken, bu koalisyonda Kiev'e iki İngiliz Kraliyet Donanması mayın tarama gemisi sağlanağı biliniyor.
Ukrayna ile imzalanan mutabakat zaptı, Ukrayna'ya askeri yardım sağlayarak Kiev'in Rusya'ya direnme kabiliyetini koruma sözünü içerirken, Kiev’in donanma varlıklarının yanı sıra mali yardım ve istihbarat paylaşımına odaklanılacak.

Anlaşma, çatışmaların sonunda Ukrayna'ya güvenlik garantisi de sağlıyor

Belgede ayrıca Londra'nın çatışmanın sonunda Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlama, bu amaçla silah tedarikini artırma ve yeni bir saldırı durumunda yaptırımları yeniden uygulama vaatlerine de yer veriliyor.
The Daily Telegraph, geçtiğimiz hafta Kiev'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde birliğe üye ülkeleri önümüzdeki dört yıl boyunca 20 milyar euro’luk bir anlaşmanın parçası olarak Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik sözü verdiğini de anımsattı.
Rusya daha önce Ukrayna'ya silah tedarikleri konusunda NATO ülkelerine nota göndermiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah sağlayarak ‘ateşle oynadığını’ vurgularken, Kremlin, Ukrayna'nın Batı'dan gelen silahlarla desteklenmesinin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına katkıda bulunmadığını, yalnızca çatışmaları uzattığını defalarca dile getirdi.
Lavrov ayrıca ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya yalnızca silah sağlamakla kalmayıp aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki askeri personel eğitimini de dahil ederek doğrudan müdahil olduklarını ifade etti.
İngiltere donanması deniz savaş gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
Ukrayna krizi
İngiltere ve Norveç’ten tehlikeli hamle: Karadeniz’de Ukrayna'ya destek için koalisyon kuruluyor
11 Aralık, 09:32
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