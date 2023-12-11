https://sputniknews.com.tr/20231211/ingiltere-ve-norvecten-tehlikeli-hamle-karadenizde-ukraynaya-destek-icin-koalisyon-kuruluyor-1078303870.html
İngiltere ve Norveç’ten tehlikeli hamle: Karadeniz’de Ukrayna'ya destek için koalisyon kuruluyor
İngiltere ve Norveç’ten tehlikeli hamle: Karadeniz’de Ukrayna'ya destek için koalisyon kuruluyor
İngiltere Savunma Bakanlığı, Norveç ile birlikte Ukrayna'nın denizcilik yeteneklerini desteklemek için Kiev'e savaş gemileri sağlayacak yeni bir koalisyona... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T09:32+0300
2023-12-11T09:32+0300
2023-12-11T09:33+0300
ukrayna krizi
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birleşik krallık
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Bakanlık tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, “Birleşik Krallık, Norveç ile birlikte Ukrayna'nın Karadeniz sularında faaliyet gösterme yeteneğini güçlendirecek gemi ve deniz araçları sağlayacak yeni koalisyona liderlik edecektir” ifadeleri kullanılırken, bu koalisyonun Karadeniz'de güvenliği güçlendirmek için Ukrayna'ya eğitim, ekipman ve altyapı da dahil olmak üzere uzun vadeli destek sağlayacağı vurgulandı.Ukrayna'nın Karadeniz'deki kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla İngiltere’den iki adet Sandown sınıfı mayın tarama gemisi satın alacağı belirtilirken, koalisyonun uzun vadede Kiev'in donanmasını geliştirmesine ve onu NATO ile ‘daha uyumlu’ hale getirmesine yardımcı olacağının da altı çizildi.İngiltere'nin Kiev'e Kırım başta olmak üzere Rusya'nın Karadeniz'e kıyı bölgelerine planladığı saldırılar için uzaun zamandır insansız deniz aracı sağladığı da biliniyor.Rusya daha önce Ukrayna'ya silah tedarikleri konusunda NATO ülkelerine nota göndermiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah sağlayarak ‘ateşle oynadığını’ vurgularken, Kremlin, Ukrayna'nın Batı'dan gelen silahlarla desteklenmesinin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına katkıda bulunmadığını, yalnızca çatışmaları uzattığını defalarca dile getirdi.Lavrov ayrıca ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya yalnızca silah sağlamakla kalmayıp aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki askeri personel eğitimini de dahil ederek doğrudan müdahil olduklarını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231207/bati-medyasi-ukrayna-abdden-apache-helikopterleri-ve-fa-18-hornet-ucaklari-talep-etti-1078179421.html
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ingiltere, birleşik krallık, norveç, donanma, karadeniz, ukrayna, rusya, kiev, nato
ingiltere, birleşik krallık, norveç, donanma, karadeniz, ukrayna, rusya, kiev, nato
İngiltere ve Norveç’ten tehlikeli hamle: Karadeniz’de Ukrayna'ya destek için koalisyon kuruluyor
09:32 11.12.2023 (güncellendi: 09:33 11.12.2023)
İngiltere Savunma Bakanlığı, Norveç ile birlikte Ukrayna'nın denizcilik yeteneklerini desteklemek için Kiev'e savaş gemileri sağlayacak yeni bir koalisyona liderlik edeceğini duyurdu.
Bakanlık tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, “Birleşik Krallık, Norveç ile birlikte Ukrayna'nın Karadeniz sularında faaliyet gösterme yeteneğini güçlendirecek gemi ve deniz araçları sağlayacak yeni koalisyona liderlik edecektir” ifadeleri kullanılırken, bu koalisyonun Karadeniz'de güvenliği güçlendirmek için Ukrayna'ya eğitim, ekipman ve altyapı da dahil olmak üzere uzun vadeli destek sağlayacağı vurgulandı.
Ukrayna'nın Karadeniz'deki kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla İngiltere’den iki adet Sandown sınıfı mayın tarama gemisi
satın alacağı belirtilirken, koalisyonun uzun vadede Kiev'in donanmasını geliştirmesine ve onu NATO ile ‘daha uyumlu’
hale getirmesine yardımcı olacağının da altı çizildi.
İngiltere'nin Kiev'e Kırım başta olmak üzere Rusya'nın Karadeniz'e kıyı bölgelerine planladığı saldırılar için uzaun zamandır insansız deniz aracı sağladığı da biliniyor.
Rusya daha önce Ukrayna'ya silah tedarikleri konusunda NATO ülkelerine nota göndermiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah sağlayarak ‘ateşle oynadığını’ vurgularken, Kremlin, Ukrayna'nın Batı'dan gelen silahlarla desteklenmesinin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına katkıda bulunmadığını, yalnızca çatışmaları uzattığını defalarca dile getirdi.
Lavrov ayrıca ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya yalnızca silah sağlamakla kalmayıp aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki askeri personel eğitimini de dahil ederek doğrudan müdahil olduklarını ifade etti.