https://sputniknews.com.tr/20231207/bati-medyasi-ukrayna-abdden-apache-helikopterleri-ve-fa-18-hornet-ucaklari-talep-etti-1078179421.html

Batı medyası: Ukrayna ABD'den Apache helikopterleri ve F/A-18 Hornet uçakları talep etti

Batı medyası: Ukrayna ABD'den Apache helikopterleri ve F/A-18 Hornet uçakları talep etti

Reuters’in bildirdiği üzere Kiev, Washington’dan THAAD füze savunma sistemleri, Apache helikopterleri ve F/A-18 Hornet savaş uçakları talebinde bulundu. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T17:00+0300

2023-12-07T17:00+0300

2023-12-07T17:00+0300

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ukrayna ordusu

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abd savunma bakanlığı (pentagon)

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Reuters’in elindeki belgelere dayandırdığı haberine göre Ukrayna Savunma Bakanlığı, bir türlü Kiev'e yardım tahsisi konusunda mutabakat sağlanamayan ABD'den THAAD füze savunma sistemi, F/A-18 Hornet savaş jetleri, Apache ve Black Hawk helikopterleri istedi.Haberde, “Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilileri, Washington'da düzenlenen konferansın basına kapalı toplantısında Ukrayna savunma kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyulan silahların bir listesini sundu” ifadelerine yer verildi.Habere göre Kiev’in listesinde THAAD füze savunma sistemleri, F/A-18 Hornet savaş uçakları, Apache ve Black Hawk helikopterleri ve ayrıca C-130 Hercules ve C-17 Globemaster askeri nakliye uçakları yer alıyor.ABD Senatosu’nda dün akşam Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Joe Biden geçmesi için ‘ciddi tavizler’ vermeye istekli olduğunu belirtmesine rağmen Ukrayna’ya 66 milyar dolarlık acil yardım içeren paketi engelledi. Paket, ayrıca İsrail ve Tayvan’a yardımları da içeren toplam 111 milyar dolarlık harcama yapılmasını öngörüyordu.Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna'ya silah içeren her kargonun Rusya için meşru bir hedef haline geleceğini kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231207/rusya-ukraynadaki-f-16-ucaklarini-s-400lerin-ozel-fuzeleriyle-vuracak-1078176446.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), apache helikopteri, black hawk, kiev, rusya