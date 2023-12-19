https://sputniknews.com.tr/20231219/bakan-duyurdu-iki-buyuksehir-birlesiyor-istanbul-ankara-arasi-15-saat-bile-surmeyecek-1078588738.html

Bakan duyurdu, iki büyükşehir 'birleşiyor': İstanbul-Ankara arası 1.5 saat bile sürmeyecek

Bakan duyurdu, iki büyükşehir 'birleşiyor': İstanbul-Ankara arası 1.5 saat bile sürmeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, süper hızlı trenle Ankara- İstanbul arasındaki seyahatin 80 dakikada gerçekleştirilebileceğini söyledi 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T08:44+0300

2023-12-19T08:44+0300

2023-12-19T09:52+0300

türkiye

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abdulkadir uraloğlu

hızlı tren

yüksek hızlı tren (yht)

hızlı tren hattı

izmir

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 Yılı bütçesi ile ilgili konuştu. Bakanlığının faaliyet, proje ve hedeflerini anlatan Bakan Uraloğlu, "Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ve haberleşme projelerimizle ülkemizin ulaşım ve iletişim ağını nakış gibi işledik. Böylece, bilgi, yük ve yolcu taşımacılığında daha hızlı, daha güvenli ve daha ekonomik bir dönemi başlattık" dedi.Bakan Uraloğlu, devam eden projelere ilişkin, "Şehir içi raylı sistem taşımacılığına desteğimiz de devam ediyor. 12 ilimizde toplam 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletilmektedir. Bunun 395 kilometresi de bakanlığımızca yapılmıştır. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Erzurum ve Erzincan'da raylı sistem projelerimiz bulunuyor. Şu anda da bakanlığımızca İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Konya olmak üzere 4 ilde 9 ayrı hatta toplam 119,5 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının yapımı devam ediyor" dedi.Ankara-İzmir arası hızlı tren geliyorBakan Uraloğlu, 'Milli Hızlı Tren Seti Projesi'nde tasarım çalışmalarını tamamlayıp prototip üretimine başlayacakları hızlı tren hatlarını da şöyle sıraladı:'Ankara- İstanbul arası 80 dakikaya inecek'Bakan Uraloğlu, yeni bir projenin haberini de vererek, "Milli maçımız 90 dakika, biz Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gideceğiz, süper hızlı trenle bunu gerçekleştireceğiz. Amanosları, geçilmez olan Amanosları, Dörtyol- Hassa Projesi'yle hem demir yolu hem kara yolu tünelleriyle geçiyoruz. Zengezur Koridoru. Ermenistan topraklarından geçmesini planladığımız, o 'Buradan geçilmez' diye konuşuluyordu, halbuki şimdi gelinen süreçte Paşinyan artık bu koridorun kendi topraklarından geçmesi gerektiğini söylüyor. Biz de bunu hayata geçireceğiz" diye aktardı.Ankara-İzmir hızlı treni ne zaman başlayacak?Bakan Uraloğlu ile kısa bir söyleşi yapan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında tarihi de açıkladı. Ahmet Hakan'ın ulaşım projelerine dair soruları ve Bakan Uraloğlu'nun yanıtları şöyle:-“Ankara-İzmir hızlı tren ne zaman biter?”-“2027” -“Gayrettepe / Kağıthane arası metro eksik kalmıştı. Ne zaman tamamlanacak?”-“2024” “Tersane İstanbul diye bilinen Haliç Yat Limanı projesi ne zaman bitecek?”- “2024” “Adana ve Mersin’i kapsayan Çukurova Havaalanı’nda durum nedir?”-“2024’te bitiyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231219/beklenen-haber-geldi-yilbasinda-kar-yagacak-mi-1078587152.html

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yolculuk, istanbul, ankara, abdulkadir uraloğlu, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), hızlı tren hattı, izmir