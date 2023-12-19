https://sputniknews.com.tr/20231219/beklenen-haber-geldi-yilbasinda-kar-yagacak-mi-1078587152.html
Beklenen haber geldi: Yılbaşında kar yağacak mı?
Beklenen haber geldi: Yılbaşında kar yağacak mı?
Hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş kar yağışı beklentilerini de artırdı. Özellikle yılbaşında İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı merak ediliyor... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T07:07+0300
2023-12-19T07:07+0300
2023-12-19T07:18+0300
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yılbaşı
yılbaşı tatili
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Geçen yıl kar yağışını çok fazla görmeyen mega kent sakinleri yılın bitmesine sayılı gün kala "İstanbul' kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyor. Cuma gününe dikkat çeken uzman isimler sıcaklıkların 8-9 derece birden düşeceği konusunda uyardı.Yeni haftada hava nasıl olacak sorusunu ise CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Orhan Şen aktardı.Yılbaşında kar yağacak mı?CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Orhan Şen detayları şu ifadelerle aktardı;Türkiye genelinde sıcaklıkların düşeceğini söyleyen Şen, "Türkiye genelinde sıcaklıklar 8-9 derecek düşecek. Cumartesi ve pazar gününden itibaren Türkiye'ye kar gelecek ama mega kent sakinleri bu hafta da kara hasret kalacak. İç Anadolu, İç Ege, Marmara güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı görülecek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231219/fatih-portakaldan-asgari-ucret-icin-rakam-oh-be-once-ben-duyurdum-diyerek-acikladi-1078587565.html
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Beklenen haber geldi: Yılbaşında kar yağacak mı?
07:07 19.12.2023 (güncellendi: 07:18 19.12.2023)
Hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş kar yağışı beklentilerini de artırdı. Özellikle yılbaşında İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzman isimler İstanbul için cuma gününden sonrasına işaret ederek ciddi uyarılarda bulundu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?
Geçen yıl kar yağışını çok fazla görmeyen mega kent sakinleri yılın bitmesine sayılı gün kala "İstanbul' kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyor. Cuma gününe dikkat çeken uzman isimler sıcaklıkların 8-9 derece birden düşeceği konusunda uyardı.
Yeni haftada hava nasıl olacak sorusunu ise CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Orhan Şen aktardı.
Yılbaşında kar yağacak mı?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Orhan Şen detayları şu ifadelerle aktardı;
Bu sistemler, bu sene hep Akdeniz üzerinden geliyor. Yağmur, Ege’den başlayarak Marmara’yı ve Akdeniz bölgesini ele kapsıyor. Dolayısıyla yağmur şeklinde oluyor. Anadolu’da bin metreden yüksek olduğu için dün de kar vardı. Ama Anadolu’da kar bitti Yılbaşında İstanbul, İzmir, Antalya’da kar yok ama iç Anadolu bölgesinde olabilir. Gelecek olan yağış perşembe günü başlıyor. Perşembe gününe kadar yağış yok. Perşembe günü gelecek yağışlar Antalya civarlarında biraz şiddetli kuvvetli olabilir. İstanbul'da yağmur tekrar başlayacak. İstanbul'da perşembe günü girecek olan sistem Anadolu'yu da kapsayacak. Anadolu'da kar yağışları perşembe-cuma günü kar yağışları olacak. Batıda kar yağışı yok. İstanbul’da kar yağışı için yılbaşından sonrasını yani ocak ayını bekleyeceğiz gibi görünüyor.
Türkiye genelinde sıcaklıkların düşeceğini söyleyen Şen, "Türkiye genelinde sıcaklıklar 8-9 derecek düşecek. Cumartesi ve pazar gününden itibaren Türkiye'ye kar gelecek ama mega kent sakinleri bu hafta da kara hasret kalacak. İç Anadolu, İç Ege, Marmara güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı görülecek" dedi.