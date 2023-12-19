https://sputniknews.com.tr/20231219/beklenen-haber-geldi-yilbasinda-kar-yagacak-mi-1078587152.html

Beklenen haber geldi: Yılbaşında kar yağacak mı?

Beklenen haber geldi: Yılbaşında kar yağacak mı?

Hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş kar yağışı beklentilerini de artırdı. Özellikle yılbaşında İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı merak ediliyor... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T07:07+0300

2023-12-19T07:07+0300

2023-12-19T07:18+0300

türkiye

kar

kar yağışı

kar fırtınası

kar topu

kar tatili

yılbaşı

yılbaşı tatili

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0a/1073382786_0:0:2776:1561_1920x0_80_0_0_54d41f6096165544b995fee5e7e79701.jpg

Geçen yıl kar yağışını çok fazla görmeyen mega kent sakinleri yılın bitmesine sayılı gün kala "İstanbul' kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyor. Cuma gününe dikkat çeken uzman isimler sıcaklıkların 8-9 derece birden düşeceği konusunda uyardı.Yeni haftada hava nasıl olacak sorusunu ise CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Orhan Şen aktardı.Yılbaşında kar yağacak mı?CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Orhan Şen detayları şu ifadelerle aktardı;Türkiye genelinde sıcaklıkların düşeceğini söyleyen Şen, "Türkiye genelinde sıcaklıklar 8-9 derecek düşecek. Cumartesi ve pazar gününden itibaren Türkiye'ye kar gelecek ama mega kent sakinleri bu hafta da kara hasret kalacak. İç Anadolu, İç Ege, Marmara güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı görülecek" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231219/fatih-portakaldan-asgari-ucret-icin-rakam-oh-be-once-ben-duyurdum-diyerek-acikladi-1078587565.html

türkiye

izmir

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 19 aralık hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, yılbaşında kar yağacak mı, yılbaşı kar, yılbaşında kar yağan yerler