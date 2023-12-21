https://sputniknews.com.tr/20231221/beklenen-tarih-verildi-istanbula-kar-geliyor-1078669680.html

Beklenen tarih verildi: İstanbul'a kar geliyor

Beklenen tarih verildi: İstanbul'a kar geliyor

Havaların soğumaya başlaması ile birlikte 'yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı' soruları da gündeme geldi. Meteorolojik kaynaklar tarafından İstanbul için... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T08:47+0300

2023-12-21T08:47+0300

2023-12-21T08:47+0300

yaşam

istanbul

kar

kar yağışı

kar fırtınası

kar küreme

kar topu

kar tatili

hava durumu

istanbul hava durumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/0c/1054669859_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2b647c78800f2005db9641314e841632.jpg

İstanbul'da yaşayan insanlar tarafından İstanbul'a karın ne zaman geleceği son dönemlerde merak ediliyordu.Aydınlık'ın haberine göre, hava durumu kaynakları da İstanbul'daki kar yağışının kesin tarihini ortaya çıkardı. Yapılan değerlendirmeye göre İstanbul'da 2 ve 3 Ocak'ta kar yağışı bekleniyor.Sistemlerin ise daha kesin olarak ifade edilemediği belirtildi. Uzmanlar daha net sonuçlar için beklenmesi gerektiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231219/beklenen-haber-geldi-yilbasinda-kar-yagacak-mi-1078587152.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 21 aralık hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, yılbaşında kar yağacak mı, yılbaşı kar, yılbaşında kar yağan yerler