https://sputniknews.com.tr/20231221/beklenen-tarih-verildi-istanbula-kar-geliyor-1078669680.html
Beklenen tarih verildi: İstanbul'a kar geliyor
Beklenen tarih verildi: İstanbul'a kar geliyor
Havaların soğumaya başlaması ile birlikte 'yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı' soruları da gündeme geldi. Meteorolojik kaynaklar tarafından İstanbul için... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T08:47+0300
2023-12-21T08:47+0300
2023-12-21T08:47+0300
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İstanbul'da yaşayan insanlar tarafından İstanbul'a karın ne zaman geleceği son dönemlerde merak ediliyordu.Aydınlık'ın haberine göre, hava durumu kaynakları da İstanbul'daki kar yağışının kesin tarihini ortaya çıkardı. Yapılan değerlendirmeye göre İstanbul'da 2 ve 3 Ocak'ta kar yağışı bekleniyor.Sistemlerin ise daha kesin olarak ifade edilemediği belirtildi. Uzmanlar daha net sonuçlar için beklenmesi gerektiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231219/beklenen-haber-geldi-yilbasinda-kar-yagacak-mi-1078587152.html
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Beklenen tarih verildi: İstanbul'a kar geliyor
Havaların soğumaya başlaması ile birlikte 'yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı' soruları da gündeme geldi. Meteorolojik kaynaklar tarafından İstanbul için nokta bir tarih verildi.
İstanbul'da yaşayan insanlar tarafından İstanbul'a karın ne zaman geleceği son dönemlerde merak ediliyordu.
Aydınlık'ın haberine göre, hava durumu kaynakları da İstanbul'daki kar yağışının kesin tarihini ortaya çıkardı. Yapılan değerlendirmeye göre İstanbul'da 2 ve 3 Ocak'ta kar yağışı bekleniyor.
Sistemlerin ise daha kesin olarak ifade edilemediği belirtildi. Uzmanlar daha net sonuçlar için beklenmesi gerektiğini ifade etti.