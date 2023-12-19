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Adalet Bakanı Tunç'tan kira davalarına ilişkin açıklama
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Adalet Bakanı Tunç'tan kira davalarına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan kira davalarına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç, "Vatandaşımızın hakkı hukuku ve onu korumak çok önemli bizim için" dedi. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T12:06+0300
2023-12-19T12:11+0300
türkiye
adalet
adalet bakanlığı
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Bakan Tunç, kira davalarına ilişkin de konuştu:'Vatandaşımızın hakkı çok önemli'Tunç, motorkuyenin öldüğü kazaya ilişkin ise "Adli Tıp raporunu bekliyoruz. Vatandaşımızın hakkı hukuku ve onu korumak çok önemli bizim için" dedi.
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Adalet Bakanı Tunç'tan kira davalarına ilişkin açıklama

12:06 19.12.2023 (güncellendi: 12:11 19.12.2023)
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Adalet Bakanı Tunç, "Vatandaşımızın hakkı hukuku ve onu korumak çok önemli bizim için" dedi.
Bakan Tunç, kira davalarına ilişkin de konuştu:
Zorunlu arabuluculuk başlatmıştık. Başarı ile devam ediyor. Kira davalarında 76 bin başvuru oldu.

'Vatandaşımızın hakkı çok önemli'

Tunç, motorkuyenin öldüğü kazaya ilişkin ise "Adli Tıp raporunu bekliyoruz. Vatandaşımızın hakkı hukuku ve onu korumak çok önemli bizim için" dedi.
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