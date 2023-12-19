https://sputniknews.com.tr/20231219/adalet-bakani-tunctan-motokuryenin-oldugu-kazaya-iliskin-aciklama-1078599015.html

Adalet Bakanı Tunç'tan kira davalarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan kira davalarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç, "Vatandaşımızın hakkı hukuku ve onu korumak çok önemli bizim için" dedi. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T12:06+0300

2023-12-19T12:06+0300

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türkiye

adalet

adalet bakanlığı

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Bakan Tunç, kira davalarına ilişkin de konuştu:'Vatandaşımızın hakkı çok önemli'Tunç, motorkuyenin öldüğü kazaya ilişkin ise "Adli Tıp raporunu bekliyoruz. Vatandaşımızın hakkı hukuku ve onu korumak çok önemli bizim için" dedi.

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