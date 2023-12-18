Somali Cumhurbaşkanı'ndan motokuryenin eşine taziye telefonu: 'Türk adalet sistemine güvenimiz tam'

"Ben Somali Cumhurbaşkanıyım, Muhammed Hasan'ın babasıyım. Acınızı paylaşıyorum, başsağlığı diliyorum. Bütün kalbimiz sizlerle bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye adaletine ve Türk adalet sistemine güvenimiz tamdır, saygımız da sonsuzdur. Her şey gerektiği gibi devam edecektir, bütün süreçler, bütün prosedürler. Ben sadece bir baba olarak size duygularımı, başsağlığı dileklerimi iletmek istedim. Ayrıca eşim de aynı duygularla ve aynı dileklerle dileklerini size iletmek istedi. Benim arama sebebim budur. Allah rahmet eylesin diyoruz ve onun için dua ettiğimizi bilmenizi istiyoruz."