https://sputniknews.com.tr/20231218/somali-cumhurbaskanindan-motokuryenin-esine-taziye-telefonu-turk-adalet-sistemine--guvenimiz-tam-1078584219.html
Somali Cumhurbaşkanı'ndan motokuryenin eşine taziye telefonu: 'Türk adalet sistemine güvenimiz tam'
Somali Cumhurbaşkanı'ndan motokuryenin eşine taziye telefonu: 'Türk adalet sistemine güvenimiz tam'
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Fatih'te, oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobilin çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T20:23+0300
2023-12-18T20:23+0300
2023-12-18T20:23+0300
türkiye
motokurye
somali
cumhurbaşkanı
taziye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078193252_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_ffa85379a1fff7ee1885f22894fe09de.jpg
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, oğlunun otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'e taziyelerini iletti.Avukat Iyaz Çimen'in paylaştığı görüntüye göre, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, vefat eden Göçer'in eşi Öznur Göçer'i, Çimen'in ofisinde ziyaret etti.Ziyarette, Bakan Nur'un telefonla aradığı Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Göçer'le konuşarak taziyelerini iletti.Mahmud, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231217/somali-cumhurbaskaninin-oglunun-kuryenin-olumune-neden-oldugu-kazada-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-1078555879.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078193252_158:0:1598:1080_1920x0_80_0_0_9563e7c2308f70ebca0fc9b8b7352b2e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
motokurye, somali, cumhurbaşkanı, taziye
motokurye, somali, cumhurbaşkanı, taziye
Somali Cumhurbaşkanı'ndan motokuryenin eşine taziye telefonu: 'Türk adalet sistemine güvenimiz tam'
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Fatih'te, oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobilin çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, oğlunun otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'e taziyelerini iletti.
Avukat Iyaz Çimen'in paylaştığı görüntüye göre, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, vefat eden Göçer'in eşi Öznur Göçer'i, Çimen'in ofisinde ziyaret etti.
Ziyarette, Bakan Nur'un telefonla aradığı Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Göçer'le konuşarak taziyelerini iletti.
Mahmud, şunları kaydetti:
"Ben Somali Cumhurbaşkanıyım, Muhammed Hasan'ın babasıyım. Acınızı paylaşıyorum, başsağlığı diliyorum. Bütün kalbimiz sizlerle bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye adaletine ve Türk adalet sistemine güvenimiz tamdır, saygımız da sonsuzdur. Her şey gerektiği gibi devam edecektir, bütün süreçler, bütün prosedürler. Ben sadece bir baba olarak size duygularımı, başsağlığı dileklerimi iletmek istedim. Ayrıca eşim de aynı duygularla ve aynı dileklerle dileklerini size iletmek istedi. Benim arama sebebim budur. Allah rahmet eylesin diyoruz ve onun için dua ettiğimizi bilmenizi istiyoruz."