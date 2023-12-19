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AB'de kullanılmayan yaklaşık 4 milyar euroluk Kovid-19 aşısı imha edildi
AB'de kullanılmayan yaklaşık 4 milyar euroluk Kovid-19 aşısı imha edildi
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde son kullanma tarihi dolan yaklaşık 4 milyar euroluk Kovid-19 aşısının imha edildiği belirtildi. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T23:51+0300
2023-12-19T23:51+0300
dünya
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Merkezi ABD'de bulunan yayın kuruluşu Politico'nun 19 AB üyesi ülkeden edindiği verilere dayandırdığı haberde, 200 milyon dozdan fazla istenmeyen Kovid-19 aşısının imha edildiği belirtildi.AB üyesi ülkeler, her bir kişi için ortalama 0,7 doz aşıyı çöpe atarken, bu ortalama israf oranı AB'nin geri kalanına yansıtıldığında, 312 milyondan fazla doz aşının imha edildiği anlamına geliyor.İsraf edilen aşı sayısı, ülkelerin büyüklükleriyle doğru orantılı olurken, Almanya'da 83 milyon doz, Lüksemburg'da 474 bin doz aşı çöpe atıldı.Nüfus oranıyla bakıldığındaysa, Litvanya 2 milyonu aşkın dozla kişi başına en fazla aşıyı israf eden ülke olurken, İrlanda ise 850 bin dozla en az aşı israfı yapan ülke oldu.İmha edilen aşıların yaklaşık 4 milyar euro maliyetinin, Hırvatistan'ın yıllık sağlık harcamalarına eşit olduğu, gerçek rakamın daha yüksek olabileceği vurgulandı.Politico, veri talep ettiği 19 ülkenin yalnızca 15'inden dönüş aldığı ve 4 ülke hakkındaki verilerin ise yerel basından alındığına işaret ederek, kesin olarak toplam kaç doz aşının israf edildiğinin tespitinin kolay olmadığına dikkati çekti.AB'ye 2027'ye kadar aşı gelmeye devam edecekSöz konusu aşıların çoğunun 2021'de Kovid-19 salgınının en yoğun yaşandığı ve AB'nin Pfizer ve BioNTech ile 1,1 milyar doz satın almak üzere imzaladığı anlaşmayla alındığının altı çizildi.Yine aynı dönemde Batı ülkelerince fazla alınan aşıların, Afrika başta olmak üzere aşıya erişemeyen veya sınırlı erişen pek çok ülkeye bağışlanması çabaları "düşen talep ve lojistik sorunlar" nedeniyle engellendi.Polonya ve Macaristan, ülkede yeteri kadar aşı olduğu için yapılan anlaşmaya rağmen aşı kabul etmeyi durdururken, Pfizer tarafından ödeme yapılmadığı için açılan dava devam ediyor.Romanya'da savcılar, gereğinden fazla aşı alımlarının devleti 1 milyar eurodan fazla zarara uğrattığını iddia ederek eski başbakan ve iki eski sağlık bakanının dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istiyor.Tüm bu tartışmalar sürerken, AB ülkelerinin Pfizer ile yapılan anlaşma nedeniyle en az 2027'ye kadar aşı almaya devam edeceği için söz konusu israfın, bu sürede artacağı belirtiliyor.
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kovid-19, koronavirüs aşısı, ab, imha
kovid-19, koronavirüs aşısı, ab, imha

AB'de kullanılmayan yaklaşık 4 milyar euroluk Kovid-19 aşısı imha edildi

23:51 19.12.2023
© AFP 2023 / SEBASTIEN BOZONkoronavirüs aşı- Pfizer - BioNTech
koronavirüs aşı- Pfizer - BioNTech - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / SEBASTIEN BOZON
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde son kullanma tarihi dolan yaklaşık 4 milyar euroluk Kovid-19 aşısının imha edildiği belirtildi.
Merkezi ABD'de bulunan yayın kuruluşu Politico'nun 19 AB üyesi ülkeden edindiği verilere dayandırdığı haberde, 200 milyon dozdan fazla istenmeyen Kovid-19 aşısının imha edildiği belirtildi.
AB üyesi ülkeler, her bir kişi için ortalama 0,7 doz aşıyı çöpe atarken, bu ortalama israf oranı AB'nin geri kalanına yansıtıldığında, 312 milyondan fazla doz aşının imha edildiği anlamına geliyor.
İsraf edilen aşı sayısı, ülkelerin büyüklükleriyle doğru orantılı olurken, Almanya'da 83 milyon doz, Lüksemburg'da 474 bin doz aşı çöpe atıldı.
Nüfus oranıyla bakıldığındaysa, Litvanya 2 milyonu aşkın dozla kişi başına en fazla aşıyı israf eden ülke olurken, İrlanda ise 850 bin dozla en az aşı israfı yapan ülke oldu.
İmha edilen aşıların yaklaşık 4 milyar euro maliyetinin, Hırvatistan'ın yıllık sağlık harcamalarına eşit olduğu, gerçek rakamın daha yüksek olabileceği vurgulandı.
Politico, veri talep ettiği 19 ülkenin yalnızca 15'inden dönüş aldığı ve 4 ülke hakkındaki verilerin ise yerel basından alındığına işaret ederek, kesin olarak toplam kaç doz aşının israf edildiğinin tespitinin kolay olmadığına dikkati çekti.

AB'ye 2027'ye kadar aşı gelmeye devam edecek

Söz konusu aşıların çoğunun 2021'de Kovid-19 salgınının en yoğun yaşandığı ve AB'nin Pfizer ve BioNTech ile 1,1 milyar doz satın almak üzere imzaladığı anlaşmayla alındığının altı çizildi.
Yine aynı dönemde Batı ülkelerince fazla alınan aşıların, Afrika başta olmak üzere aşıya erişemeyen veya sınırlı erişen pek çok ülkeye bağışlanması çabaları "düşen talep ve lojistik sorunlar" nedeniyle engellendi.
Polonya ve Macaristan, ülkede yeteri kadar aşı olduğu için yapılan anlaşmaya rağmen aşı kabul etmeyi durdururken, Pfizer tarafından ödeme yapılmadığı için açılan dava devam ediyor.
Romanya'da savcılar, gereğinden fazla aşı alımlarının devleti 1 milyar eurodan fazla zarara uğrattığını iddia ederek eski başbakan ve iki eski sağlık bakanının dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istiyor.
Tüm bu tartışmalar sürerken, AB ülkelerinin Pfizer ile yapılan anlaşma nedeniyle en az 2027'ye kadar aşı almaya devam edeceği için söz konusu israfın, bu sürede artacağı belirtiliyor.
Avrupa Birliği AB Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
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