https://sputniknews.com.tr/20231218/turkiye-ve-macaristan-arasinda-17-maddelik-is-birligi-anlasmasi-imzalandi-1078583699.html

Türkiye ve Macaristan arasında 17 maddelik iş birliği anlaşması imzalandı

Türkiye ve Macaristan arasında 17 maddelik iş birliği anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban başkanlığındaki Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ardından iki... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T19:24+0300

2023-12-18T19:24+0300

2023-12-18T19:24+0300

dünya

macaristan

türkiye

anlaşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/12/1078583542_0:0:2993:1685_1920x0_80_0_0_6debd10140530b9ec918a45d8f5479f1.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) Altıncı Toplantısı'na katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban başkanlığındaki Konsey Toplantısı'nın ardından iki ülke arasında 17 maddelik işbirliği anlaşması yapıldı.Anlaşmalar sırasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Macaristan yetkilileri hazır bulundu.İmzalarCumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında Stratejik Ortaklığın Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık Düzeyine Yükseltilmesi Hakkında Ortak Siyasi Bildiri'yi imzaladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak imza attı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında Mezun Politikaları ve Burs Programları Konusunda İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak tarafından imzalandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında 2025 Ortak Bilim ve İnovasyon Yılı İşbirliğine Niyet Beyanı'nı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak imza altına aldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Savunma Bakanlığı arasında Savunma Teknoloji Alanlarında Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından imzalandı.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Macaristan Savunma Bakanlığı arasında Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Zaptı'na, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky imza attı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Macaristan Başbakanlık Kabine Ofisi arasında Görsel İşitsel Politika ve Hükümet İletişimi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto tarafından imza altına aldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı arasında Nükleer Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto arasında imzalandı.Dışişleri Bakanlığı ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı arasında İşbirliği Anlaşması'na, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto imza attı.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti arasında Sivil Acil Durumlar Alanında İşbirliği Anlaşması, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter tarafından imzalandı.İçişleri bakanlıkları tarafından ortak işbirliği imzasıCumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Orban'ın huzurunda gerçekleşen imza törenin ardından aynı alanda, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Macaristan İçişleri Bakanlığı Arasında Ortak İşbirliği Mekanizmasının Kurulmasına Dair Niyet Beyanı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter arasında imza altına alındı.Nurol Holding ile Raba ve N7 Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky imzaladı.Ayrıca, Türk heyetinin Macaristan temasları kapsamında, BOTAŞ ile MVM Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı, BOTAŞ Genel Müdür Vekili Abdülvahit Fidan ile MVM Yönetim Kurulu Başkanı Karoly Matrai arasında imzalandı.Gülermak ile V-HID Arasında Mutabakat Zaptı'na, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Güleryüz, V-HID Yönetim Kurulu Başkanı Lorinc Meszaro imza attı.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Macaristan Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolü, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ile Macar Arşivleri Genel Müdürü Csaba Szabo tarafından, TRT ile MTV ve DUNA Arasında İşbirliği Ek Protokolü de TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile MTVA Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Papp tarafından imzalandı.Yunus Emre Enstitüsü ile Eötvös Lorand (ELTE) Üniversitesi Arasında Türkoloji Alanında İşbirliği Protokolü'ne Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, ELTE Rektörü Laszlo Borhy imza attı.

https://sputniknews.com.tr/20231218/cumhurbaskani-erdogan-macaristan-basbakani-orban-ile-basin-toplantisi-duzenliyor-1078582515.html

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, türkiye, anlaşma