https://sputniknews.com.tr/20231218/cumhurbaskani-erdogan-macaristan-basbakani-orban-ile-basin-toplantisi-duzenliyor-1078582515.html

Erdoğan ile Orban basın toplantısı düzenledi: 'Yarım kalan İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız'

Erdoğan ile Orban basın toplantısı düzenledi: 'Yarım kalan İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. “Görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T18:13+0300

2023-12-18T18:13+0300

2023-12-18T18:44+0300

dünya

viktor orban

recep tayyip erdoğan

basın toplantısı

macaristan

türkiye

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Budapeşte'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile imzalanan anlaşmalar sonrası bir basın açıklaması gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel meseleleri de ele aldık" dedi. Macaristan Başbakanı Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık" ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Halihazırda verimli bir iş birliğine sahip olduğumuz savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu."İlişkileri Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık düzeyine yükselttik. Ötesi var mı bilmiyorum. Diplomaside bu, dostluk ve kardeşlik açısından en güçlüsüdür" diyen Macaristan Başbakanı Orban "Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğa, Macaristan'la bu yılın ilk 11 ayı itibarıyla ticaret hacminin geçtiğimiz yılı geride bırakarak 4 milyar dolara yaklaştığını belirtti.'Yarım kalan İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız'Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikle ilgili de konuşan Erdoğan "Taraflardan talep olması üzerine yarım kalan İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız" dedi.Gazze Şeridi'nde yaşananlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uluslararası toplumun, İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor. Acil ateşkesin tesisi ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik çaba harcıyoruz" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231218/cumhurbaskani-erdogan-macaristan-basbakani-orban-ile-gorustu-1078581489.html

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viktor orban, recep tayyip erdoğan, basın toplantısı, macaristan, türkiye