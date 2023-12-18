https://sputniknews.com.tr/20231218/cumhurbaskani-erdogan-macaristan-basbakani-orban-ile-gorustu-1078581489.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T17:39+0300
2023-12-18T17:39+0300
2023-12-18T17:39+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
viktor orban
macaristan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/12/1078581576_0:168:2049:1320_1920x0_80_0_0_2837e9155f4868df9bea9c78d2b25f7b.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macar mevkidaşı Katalin Novak ile Sandor Sarayı'nda görüşmesinin ardından Karmelita Manastırı'na geçti. Erdoğan, burada kendisini karşılayan Başbakan Orban'a yerli ve milli imkanlarla üretilen, Oltu siyahı renginde Togg hediye etti.Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan HU TR-100 plakalı Togg'u kullanan Başbakan Orban'a otomobil hakkında bilgi verdi.Başbakan Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macar atı hediye etti. Erdoğan ve Orban, basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
https://sputniknews.com.tr/20231218/cumhurbaskani-erdogan-macaristanda-resmi-torenle-karsilandi-1078576584.html
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/12/1078581576_130:0:1890:1320_1920x0_80_0_0_0c4ea9f73df7ae42a05c6884e7bcbc1d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, viktor orban, macaristan
recep tayyip erdoğan, viktor orban, macaristan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macar mevkidaşı Katalin Novak ile Sandor Sarayı'nda görüşmesinin ardından Karmelita Manastırı'na geçti. Erdoğan, burada kendisini karşılayan Başbakan Orban'a yerli ve milli imkanlarla üretilen, Oltu siyahı renginde Togg hediye etti.
Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan HU TR-100 plakalı Togg'u kullanan Başbakan Orban'a otomobil hakkında bilgi verdi.
Başbakan Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macar atı hediye etti. Erdoğan ve Orban, basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.