https://sputniknews.com.tr/20231218/cumhurbaskani-erdogan-macaristan-basbakani-orban-ile-gorustu-1078581489.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T17:39+0300

2023-12-18T17:39+0300

2023-12-18T17:39+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

viktor orban

macaristan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macar mevkidaşı Katalin Novak ile Sandor Sarayı'nda görüşmesinin ardından Karmelita Manastırı'na geçti. Erdoğan, burada kendisini karşılayan Başbakan Orban'a yerli ve milli imkanlarla üretilen, Oltu siyahı renginde Togg hediye etti.Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan HU TR-100 plakalı Togg'u kullanan Başbakan Orban'a otomobil hakkında bilgi verdi.Başbakan Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macar atı hediye etti. Erdoğan ve Orban, basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

https://sputniknews.com.tr/20231218/cumhurbaskani-erdogan-macaristanda-resmi-torenle-karsilandi-1078576584.html

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recep tayyip erdoğan, viktor orban, macaristan