https://sputniknews.com.tr/20231218/trump-ortadogudaki-durum-abdnin-hatasi-nedeniyle-kontrolden-cikti-1078578451.html

Trump: Ortadoğu'daki durum ABD'nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı

Trump: Ortadoğu'daki durum ABD'nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu ve Ukrayna’daki çatışmaların ABD’nin yaptığı hatalar nedeniyle kontrolden çıktığını belirtti. 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T15:45+0300

2023-12-18T15:45+0300

2023-12-18T15:45+0300

israil- filistin çatışması

donald trump

abd

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israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

joe biden

pentagon

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Kurucusu olduğu sosyal medya platformu Truth Social’daki sayfasından paylaşımda bulunan Trump, Ortadoğu'daki durumun ABD'nin hatası nedeniyle kontrolden çıktığına ve şimdi de felakete dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.“ABD, Ortadoğu'nun tamamen kontrolden çıkmasına izin verdi. Gerçekten kötü şeyler oluyor ve bunların tamamını durdurmak elimizde. Güçlü ve titiz bir şekilde işe girişilmez ise bir felaket gerçekleşebilir” diye yazan Trump, bu ifadenin aynı zamanda (‘hatta belki de daha büyük ölçüde’) Ukrayna'daki çatışma için de geçerli olduğunu sözlerine ekledi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto ederek Gazze’de ateşkesin sağlanamamasında büyük rol oynayan ABD’nin Ortadoğu politikası, bölge ülkeleri tarafından giderek tepkiye neden oluyor.Washington’un ABD’nin Ortadoğu’daki kalesi olarak gördüğü İsrail’e desteği devam ederken, aynı zamanda İsrail-Filistin çatışmasının bölgelere yayıldığı da kaydediliyor.ABD’nin Irak ve Suriye’deki askeri üsleri bölgesel güçler tarafından hedef alınmaya devam ederken, Washington’un Ukrayna ve Gazze’de ateşkesi göz ardı eden eylemleri sonrası Ortadoğu ülkelerinin ABD’ye saygı duymayı bıraktığı da gözlemleniyor.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 122'ye karadan işgal sürecinde olmak üzere 454 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ‘insani ara’da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 297 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20231218/rus-uzman-abd-ortadoguyu-silahla-doldurarak-onemli-gerilim-merkezlerini-korumaya-calisiyor-1078572490.html

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israil

gazze

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donald trump, abd, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, joe biden, pentagon