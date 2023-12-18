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Diplomatik kaynaklar: 2024'te vize işlemleri hızlanacak
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Rus uzman: ABD, Ortadoğu’yu silahla doldurarak önemli gerilim merkezlerini korumaya çalışıyor
Rus uzman: ABD, Ortadoğu’yu silahla doldurarak önemli gerilim merkezlerini korumaya çalışıyor
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) rekor 2024 mali yılı savunma bütçesi, bölgedeki Kürt Peşmerge güçlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T13:24+0300
2023-12-18T13:24+0300
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abd
ortadoğu
pentagon
abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd kongresi
suriye
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Tasarıya göre planın Şubat 2024'e kadar geliştirilmesi ve önümüzdeki 90 gün içinde uygulamaya başlanması gerekiyor.Peki Amerikalılar bölgede hangi amaçla ve kime karşı hava savunma sistemleri konuşlandırmak istiyor?Pentagon’un sunduğu bütçeyle ilgili Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) üyesi ve uluslararası çatışmalar uzmanı Kirill Semenov, bölgeye Amerikan hava savunma sistemleri tedarikinin, her şeyden önce Ortadoğu'da istikrarsızlıkla beslenen ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğine inanırken, şu şekilde konuştu:Semenov, sözde ‘ABD yardımı’nın bölgedeki gerilimin temel kaynaklarının korunmasında etkili bir faktör olduğunun altını çizerken, “Suriye'de PKK/YPG'yi desteklemenin temel amaçlarından biri Türkiye'yi caydırmak, Irak’taki peşmergeye yardımın temel amaçlarından biri de İran'a karşı koymaktır” ifadelerini kullandı.ABD desteğinin temel amaçlarından birinin bölgedeki istikrarsızlık ve gerilimin kilit merkezlerini korumak olduğuna vurgu yapan Rus uzman, açıklamasını, “Amerikalılar, ancak bu gerilim devam ederse kendi bölgesel hedeflerini gerçekleştirebileceklerinden eminler” diye tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20231214/abd-senatosundan-rekor-savunma-butcesini-onay-cikti-1078452176.html
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abd, ortadoğu, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd kongresi, suriye, irak, türkiye, ypg/pkk
abd, ortadoğu, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd kongresi, suriye, irak, türkiye, ypg/pkk

Rus uzman: ABD, Ortadoğu’yu silahla doldurarak önemli gerilim merkezlerini korumaya çalışıyor

13:24 18.12.2023
© AP Photo / Baderkhan AhmadSuriye ABD ordusu petrol enerji kaynak asker
Suriye ABD ordusu petrol enerji kaynak asker - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
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Amur Gadjiev
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Özel
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) rekor 2024 mali yılı savunma bütçesi, bölgedeki Kürt Peşmerge güçlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koruma sağlayacak hava savunma sistemleriyle donatılmasına yönelik bir planın geliştirilmesini ve uygulanmasını içeriyor.
Tasarıya göre planın Şubat 2024'e kadar geliştirilmesi ve önümüzdeki 90 gün içinde uygulamaya başlanması gerekiyor.

Peki Amerikalılar bölgede hangi amaçla ve kime karşı hava savunma sistemleri konuşlandırmak istiyor?

Pentagon’un sunduğu bütçeyle ilgili Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) üyesi ve uluslararası çatışmalar uzmanı Kirill Semenov, bölgeye Amerikan hava savunma sistemleri tedarikinin, her şeyden önce Ortadoğu'da istikrarsızlıkla beslenen ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğine inanırken, şu şekilde konuştu:

ABD, Ortadoğu bölgesini hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere silahlarla doldurmaya devam ediyor ve edecektir de. Bazılarını diğerlerine karşı silahlandırarak bölgedeki istikrarsızlığı sürdürüyorlar ve bu da onlara kendi bölgesel planlarını uygulama olanağı sağlıyor. Suriye politikasında Amerikalılar ‘Suriye Demokratik Güçleri (SDG)’ adıyla andığı terör örgütünü, Irak'ta ise Kürt peşmerge oluşumlarını destekliyor. Suriye'deki güçlerin omurgasını hükümet güçlerine muhalif sol görüşlü radikal gruplar oluşturuyor. Irak'taki Peşmerge birimleri ise tam tersine şu ya da bu şekilde devletin silahlı kuvvetlerinin bir parçası. Yani ortada bir prensip yok, sadece ABD'nin çıkarları ön planda.

Semenov, sözde ‘ABD yardımı’nın bölgedeki gerilimin temel kaynaklarının korunmasında etkili bir faktör olduğunun altını çizerken, “Suriye'de PKK/YPG'yi desteklemenin temel amaçlarından biri Türkiye'yi caydırmak, Irak’taki peşmergeye yardımın temel amaçlarından biri de İran'a karşı koymaktır” ifadelerini kullandı.
ABD desteğinin temel amaçlarından birinin bölgedeki istikrarsızlık ve gerilimin kilit merkezlerini korumak olduğuna vurgu yapan Rus uzman, açıklamasını, “Amerikalılar, ancak bu gerilim devam ederse kendi bölgesel hedeflerini gerçekleştirebileceklerinden eminler” diye tamamladı.
ABD Senato Kongre - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
DÜNYA
ABD Senatosu’ndan rekor savunma bütçesine onay çıktı
14 Aralık, 11:35
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