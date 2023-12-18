https://sputniknews.com.tr/20231218/rus-uzman-abd-ortadoguyu-silahla-doldurarak-onemli-gerilim-merkezlerini-korumaya-calisiyor-1078572490.html

Rus uzman: ABD, Ortadoğu’yu silahla doldurarak önemli gerilim merkezlerini korumaya çalışıyor

Rus uzman: ABD, Ortadoğu’yu silahla doldurarak önemli gerilim merkezlerini korumaya çalışıyor

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) rekor 2024 mali yılı savunma bütçesi, bölgedeki Kürt Peşmerge güçlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T13:24+0300

2023-12-18T13:24+0300

2023-12-18T13:24+0300

görüş

abd

ortadoğu

pentagon

abd savunma bakanlığı (pentagon)

abd kongresi

suriye

irak

türkiye

ypg/pkk

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Tasarıya göre planın Şubat 2024'e kadar geliştirilmesi ve önümüzdeki 90 gün içinde uygulamaya başlanması gerekiyor.Peki Amerikalılar bölgede hangi amaçla ve kime karşı hava savunma sistemleri konuşlandırmak istiyor?Pentagon’un sunduğu bütçeyle ilgili Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) üyesi ve uluslararası çatışmalar uzmanı Kirill Semenov, bölgeye Amerikan hava savunma sistemleri tedarikinin, her şeyden önce Ortadoğu'da istikrarsızlıkla beslenen ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğine inanırken, şu şekilde konuştu:Semenov, sözde ‘ABD yardımı’nın bölgedeki gerilimin temel kaynaklarının korunmasında etkili bir faktör olduğunun altını çizerken, “Suriye'de PKK/YPG'yi desteklemenin temel amaçlarından biri Türkiye'yi caydırmak, Irak’taki peşmergeye yardımın temel amaçlarından biri de İran'a karşı koymaktır” ifadelerini kullandı.ABD desteğinin temel amaçlarından birinin bölgedeki istikrarsızlık ve gerilimin kilit merkezlerini korumak olduğuna vurgu yapan Rus uzman, açıklamasını, “Amerikalılar, ancak bu gerilim devam ederse kendi bölgesel hedeflerini gerçekleştirebileceklerinden eminler” diye tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20231214/abd-senatosundan-rekor-savunma-butcesini-onay-cikti-1078452176.html

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Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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abd, ortadoğu, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd kongresi, suriye, irak, türkiye, ypg/pkk