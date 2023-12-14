https://sputniknews.com.tr/20231214/abd-senatosundan-rekor-savunma-butcesini-onay-cikti-1078452176.html

ABD Senatosu’ndan rekor savunma bütçesini onay çıktı

ABD Senatosu’ndan rekor savunma bütçesini onay çıktı

ABD Senatosu, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2024 mali yılı bütçesini içeren ve ABD savunma harcamaları politikalarını belirleyen 886 milyar dolarlık... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T11:35+0300

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savunma bütçesi

rusya

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Senato ve Temsilciler Meclisinin ayrı ayrı geçirdiği NDAA tasarılarına komitelerin son halini vererek tek bir tasarı haline getirmesinin ardından ilk oylama Senatoda yapıldı.Tasarı, 13 senatörün ‘hayır’ oyuna karşı 87 senatörün ‘evet’ oyuyla kabul edildi.886 milyar dolarlık tasarının yasalaşması için önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanması ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulması gerekiyor.Ancak Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, kendi düzenlemelerinin tasarının son halinden çıkarılması nedeniyle tasarıya karşı çıkıyor.Tasarıda ne var?Söz konusu tasarıda, Pentagon politikalarının yanı sıra uçak ve gemi programları için on milyarlarca dolar ayırılıyor.Ayrıca Çin'e karşı politikalar için 11,5 milyar, Ukrayna'ya yardımlar için 800 milyon dolar ayrılması öngörülüyor.Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, her yıl Kongre tarafından kabul edilirken, belgede önümüzdeki yıl için ABD savunma politikasının yol gösterici ilkelerinin yanı sıra bütçe finansmanının dağıtılması beklenen hacim ve alanlar da belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231206/ukrayna-basini-abd-mali-yardimi-geciktirmekle-zelenskiye-istifa-et-mesaji-veriyor-1078157329.html

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abd, abd senatosu, ukrayna, çin, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), savunma bütçesi, rusya