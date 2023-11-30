Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu’daki kalesi

“ABD’li yetkililerin yaptığı açıklamalarının Filistin-İsrail sorununu çözmeye değil, mümkün olduğu kadar uzatmaya yönelik olduğu tamamen doğal. Ortadoğu çatışması örneğinde, ABD’nin geleneksel teknolojilere devam ettiğini görüyoruz. Bir yandan, Gazze Şeridi’ndeki sivillerin acı çekmemesi için dikkatli bir şekilde Hamas militanlarının tespit edilmesi çağrısında bulunuyorlar. Öte yandan da İsrail’i saldırganlığını ve insanlık dışı eylemlerini sürdürmeye teşvik eden kışkırtıcı açıklamalar yapıyorlar. Bu, ABD politikasının doğası. ABD, dünya üzerindeki hakimiyet politikasını sürdürmeye ve ne pahasına olursa olsun dünyanın en önemli bölgelerinde bu konumunu korumaya devam edecek. Ortadoğu da bilindiği gibi dünya siyasetinin mutfağı.”