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Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu’daki kalesi
Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu’daki kalesi
Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması için “güven verici bir havanın” olmadığı belirtiliyor. ABD istese uzun vadeli barış sağlayabileceği, ama bunu istemediği... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
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Askeri Siyaset Bilimcileri Birliği’nin uzmanı, Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyasi Analiz ve Sosyal-Psikolojik Süreçler Daire Başkanı Andrey Koşkin, İsrail’in ABD için jeopolitik önemine dikkat çekerek Amerikalıların, Filistin-İsrail çatışmasının sıcak aşamasını uzatarak bölgeyi kontrol etme imkanını genişletmeye çalıştığını belirtti:Koşkin’in görüşüne göre, Washington’un tamamen kışkırtıcı açıklamaları da bundan kaynaklanıyor:
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abd, washington, joe biden, beyaz saray, israil, israil-filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
abd, washington, joe biden, beyaz saray, israil, israil-filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi

Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu’daki kalesi

16:36 30.11.2023 (güncellendi: 16:52 30.11.2023)
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSİsrail ABD baryak ve Filistin Gazze
İsrail ABD baryak ve Filistin Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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Amur Gadjiev
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Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması için “güven verici bir havanın” olmadığı belirtiliyor. ABD istese uzun vadeli barış sağlayabileceği, ama bunu istemediği kaydediliyor. Neden? Filistin-İsrail çatışması bağlamında, ABD’nin çıkarı ne? Yoksa bölgedeki konumunu güçlendirmek için bu çatışmadan mı yararlanıyorlar?
Askeri Siyaset Bilimcileri Birliği’nin uzmanı, Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyasi Analiz ve Sosyal-Psikolojik Süreçler Daire Başkanı Andrey Koşkin, İsrail’in ABD için jeopolitik önemine dikkat çekerek Amerikalıların, Filistin-İsrail çatışmasının sıcak aşamasını uzatarak bölgeyi kontrol etme imkanını genişletmeye çalıştığını belirtti:
“İsrail’in, ABD’nin Ortadoğu’daki uzantısı olduğunu hepimiz çok iyi anlıyoruz. İsrail, ABD’nin Ortadoğu’daki kalesi. İsrail, ABD'nin Ortadoğu’daki durumu kontrol etmesine izin veren batmaz bir uçak gemisi. Arap-İsrail savaşlarını ve çatışmaları analiz ederseniz, ABD’nin bunları kışkırtarak kendi kontrolünü uyguladığını anlarsınız. Günümüzdeki Filistin-İsrail gerilimi de istisna değil.”
Koşkin’in görüşüne göre, Washington’un tamamen kışkırtıcı açıklamaları da bundan kaynaklanıyor:
“ABD’li yetkililerin yaptığı açıklamalarının Filistin-İsrail sorununu çözmeye değil, mümkün olduğu kadar uzatmaya yönelik olduğu tamamen doğal. Ortadoğu çatışması örneğinde, ABD’nin geleneksel teknolojilere devam ettiğini görüyoruz. Bir yandan, Gazze Şeridi’ndeki sivillerin acı çekmemesi için dikkatli bir şekilde Hamas militanlarının tespit edilmesi çağrısında bulunuyorlar. Öte yandan da İsrail’i saldırganlığını ve insanlık dışı eylemlerini sürdürmeye teşvik eden kışkırtıcı açıklamalar yapıyorlar. Bu, ABD politikasının doğası. ABD, dünya üzerindeki hakimiyet politikasını sürdürmeye ve ne pahasına olursa olsun dünyanın en önemli bölgelerinde bu konumunu korumaya devam edecek. Ortadoğu da bilindiği gibi dünya siyasetinin mutfağı.”
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