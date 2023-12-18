https://sputniknews.com.tr/20231218/rusyada-her-dort-ogrenciden-birinin-odevler-nedeniyle-uyku-sorunu-yasadigi-anlasildi-1078580225.html
Rusya’da her dört öğrenciden birinin ödevler nedeniyle uyku sorunu yaşadığı anlaşıldı
Rusya’da her dört öğrenciden birinin ödevler nedeniyle uyku sorunu yaşadığı anlaşıldı
Rusya Eğitim Akademisi Başkanı Olga Vasilyeva, yapılan araştırmaların sonuçlarına göre ortaöğretim ve lise eğitimlerini sürdüren kız öğrencilerin yaklaşık... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T16:30+0300
2023-12-18T16:30+0300
2023-12-18T16:30+0300
yaşam
uyku
uyku düzeni
sağlıklı uyku
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ev ödevi
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Ortaöğretim kurumlarıyla yapılan ortak sosyolojik anketlerde, özellikle kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla uyku sorunuyla daha çok yüzleştiği belirlenirken, yeterli uykuya en büyük engeller arasında çok fazla verilen ev ödevi, bilgisayar oyunları ve ders dışı faaliyetler yer aldı.10-18 yaşları arasındaki 3 bin 500’den fazla öğrencinin katıldığı araştırmaların sonuçları, erkek çocukların yüzde 21'inin gündüzleri uykulu olduğunu gösterirken, kız öğrencilerin yüzde 39’unun şiddetli uykusuzluk yaşadığını ortaya çıkardı.Rus devlet kanalı Rossiya 24’e konuşan Eğitim Akademisi Başkanı Vasilyeva, Rus öğrencilerin yeterince uyumadığının altını çizerek, “Öğrencilerimizin yüzde 39'unda büyük uyku sorunu var, yani yeterince uyumuyoruz” ifadelerini kullanırken, bunun sebebinin verilen ev ödevleriyle çocuklara fazla yüklenilmesi başta olmak üzere bilgisayar oyunları olduğunu vurguladı.Vasilyeva, uyku eksikliğinden kaynaklanan gündüz uykululuğu eğilimi nedeniyle öğrencilerde bilişsel performans ve motivasyon sorunları yaşandığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231205/uyurken-calismayi-saglayan-cihaz-uretildi-1078083351.html
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uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku, eğitim, rusya, rusya eğitim bakanlığı, okul, öğrenci, ev ödevi
uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku, eğitim, rusya, rusya eğitim bakanlığı, okul, öğrenci, ev ödevi
Rusya’da her dört öğrenciden birinin ödevler nedeniyle uyku sorunu yaşadığı anlaşıldı
Rusya Eğitim Akademisi Başkanı Olga Vasilyeva, yapılan araştırmaların sonuçlarına göre ortaöğretim ve lise eğitimlerini sürdüren kız öğrencilerin yaklaşık yüzde 40'ının ‘aşırı ev ödevi’ nedeniyle uyku sorunu yaşadığının anlaşıldığını söyledi.
Ortaöğretim kurumlarıyla yapılan ortak sosyolojik anketlerde, özellikle kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla uyku sorunuyla daha çok yüzleştiği belirlenirken, yeterli uykuya en büyük engeller arasında çok fazla verilen ev ödevi, bilgisayar oyunları ve ders dışı faaliyetler yer aldı.
10-18 yaşları arasındaki 3 bin 500’den fazla öğrencinin katıldığı araştırmaların sonuçları, erkek çocukların yüzde 21'inin gündüzleri uykulu olduğunu gösterirken, kız öğrencilerin yüzde 39’unun şiddetli uykusuzluk yaşadığını ortaya çıkardı.
Rus devlet kanalı Rossiya 24’e konuşan Eğitim Akademisi Başkanı Vasilyeva, Rus öğrencilerin yeterince uyumadığının altını çizerek, “Öğrencilerimizin yüzde 39'unda büyük uyku sorunu var, yani yeterince uyumuyoruz
” ifadelerini kullanırken, bunun sebebinin verilen ev ödevleriyle çocuklara fazla yüklenilmesi başta olmak üzere bilgisayar oyunları olduğunu vurguladı.
Vasilyeva, uyku eksikliğinden kaynaklanan gündüz uykululuğu eğilimi nedeniyle öğrencilerde bilişsel performans ve motivasyon sorunları yaşandığını da sözlerine ekledi.