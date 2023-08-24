https://sputniknews.com.tr/20230824/japonyada-ayakta-uyuma-kapsulu-uretildi-1074895421.html

Japonya'da, 'ayakta uyuma kapsülü' üretildi

Japonya'da, 'ayakta uyuma kapsülü' üretildi

Japonya'da özel bir şirket, insanların ayaktayken uyumalarını sağlayan uyku kapsülleri üretti. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

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video

japonya

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kapsül

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tokyo

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir kafede görüntülenen ayakta uyumayı sağlayan uyku kapsülleri şaşkınlık yarattı. Söz konusu uyku kapsülleri, baş, gövde, kaval kemiği ve ayak tabanları için dört destek noktasıyla tasarlandı. Bu noktalar güvenli hale getirildikten sonra kapsülü kullanmak isteyen kişi rahat bir ayakta durma ve uyku pozisyonunu kolayca koruyabilir. Kapsülde yer alan başlangıç düğmesine basılarak destekleyici pedler kullanıcılar için rahat bir pozisyon elde edecek şekilde ayarlanabiliyor. Kapsülün kullanma kılavuzuna göre, kapsülü kullanacak kişilerin sahip olduğu ağırlığın 100 kiloyu geçmemesi gerektiği ve maksimum iki metre uzunluğunda olması gerektiği yer alıyor.

japonya

tokyo

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video, japonya, uyku, kapsül, tokyo, видео