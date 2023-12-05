https://sputniknews.com.tr/20231205/uyurken-calismayi-saglayan-cihaz-uretildi-1078083351.html

Uyurken çalışmayı sağlayan cihaz üretildi

Uyurken çalışmayı sağlayan cihaz üretildi

Çalışanların demo pratiği yapmalarını ve yaratıcı problem çözmesini sağlayabileceği söylenen bir cihaz üretildi. Buna göre 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T10:27+0300

2023-12-05T10:27+0300

2023-12-05T10:27+0300

yaşam

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ABD'li bir girişim şirketi, tasarladıkları kafa bandı cihazının insanlar uyurken çalışmalarına olanak sağlayabileceğini belirtti. Cihaz lüsid rüya görmeyi tetiklemek üzere tasarlandı; bunun sayesinde kullanıcı uykuda olduğunun farkına varıyor ve deneyimi kontrol edebiliyor. Lüsid rüya nedir?Lüsid rüya veya berrak rüya, kişinin rüya gördüğü sırada, rüya gördüğünün farkında olması hâline ve rüya gördüğünün bilincinde olduğu bu tür rüyalara verilen addır.'problem çözmek nihai açık uçlu ortamı sunan noninvazif bir nörostimülasyon cihazı' diye tanımlayan bilim insanları ve şirketin iddiasına göre sınırlayıcı tek faktör kullanıcının hayal gücü.Elon Musk'ın Neuralink cihazının tasarımcılarından biriyle çalışıyorŞirketin kurucusu Eric Wollberg'in iddiasına göre odaklanmış ultrason sinyallerini kullanarak rüya görme durumunu aktive etmek, çalışanlara demoları kullanma veya zor görevler için yaratıcı problem çözme şansı verebilir.Girişim şirketinin web sitesinde, "Lüsid rüyalarda, yerçekimi, enerji ve kütlenin korunumu gibi geleneksel fizik kurallarından kurtulursunuz" yazıyor. Şirket, kafa bandını geliştirmek için şimdiden 1 milyon dolardan fazla para topladı ve iddiaya göre, Elon Musk'ın Neuralink cihazının tasarımcılarından biriyle çalışıyor.Nörobilimciler insanların yaklaşık yüzde 70'inin hayatları boyunca en az bir kez lüsid rüya göreceğini öngörüyor ve bu fenomenle ilgili son araştırmalar, bunun nasıl tetikleneceğine odaklanıyor.2017'de Adelaide Üniversitesi'nden bilim insanları, bu fenomenin gerçekleşme olasılığını artırabilecek üç tekniği test etmişti.Bunların ilki, rüya görüp görmediğinizi anlamak için çevrenizi günde birkaç kez kontrol etmenizi; ikincisi, uykunun REM aşamasını desteklemek için uyuduktan ve tekrar uykuya daldıktan 5 saat sonraya alarm kurmanızı; üçüncüsü de 'bir dahaki sefere rüya gördüğümde, rüya gördüğümü hatırlayacağım' cümlesini kendi kendinize tekrar etmenizi gerektiriyordu.Deneyler, üçüncü tekniği deneyen katılımcıların yüzde 46'sının lüsid rüya gördüğünü ortaya koyarak, lüsid rüya görme şansını artırabilecek tekniklerin varlığını kanıtlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231205/yilbasi-agaci-sendromu-basladi-uzmanlar-uyardi-belirtileri-neler-nelere-dikkat-etmek-gerekiyor-1078081838.html

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lüsid rüya nedir