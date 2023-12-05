https://sputniknews.com.tr/20231205/yilbasi-agaci-sendromu-basladi-uzmanlar-uyardi-belirtileri-neler-nelere-dikkat-etmek-gerekiyor-1078081838.html

Yılbaşı ağacı sendromu başladı, uzmanlar uyardı: Belirtileri neler, nelere dikkat etmek gerekiyor?

Yılbaşı ağacı sendromu başladı, uzmanlar uyardı: Belirtileri neler, nelere dikkat etmek gerekiyor?

Yılbaşı ağaçlarındaki ve süslemelerindeki tozlarla küflerin astımla alerjiyi tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. Hastalığın belirtilerini ve neler yapılması... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T09:45+0300

2023-12-05T09:45+0300

2023-12-05T09:55+0300

yaşam

uzman

doktor

doktor raporu

uzman doktor

yılbaşı

yılbaşı ağacı

sendrom

astım

alerjik astım

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Ancak, aralık ayı boyunca bizi hasta eden olağan soğukluğun dışında başka bir sebep daha var: Noel ağacı sendromu. Avustralyalı alerji uzmanı Prof. Sheryl van Nunen, “Yılbaşı ağacı sendromu, hem yapay hem de gerçek ağaçlarla ortaya çıkabilir. Bu ağaçlarla üzerlerindeki süslemelerin barındırdığı küflerle tozlar hırıltıya, öksürüğe, hapşırığa, astım krizlerine, saman nezlesine, uyku bozukluğuna ve göz ağrılarına neden olabilir” dedi.Alerjisi ve astımı olanlara, zararlı tozlardan, kirlerden, polenlerden ve küflerden kurtulmak için sahte veya gerçek ağaçları yıkamalarını öneren profesör şöyle devam etti:Yılbaşı ağacı sendromu gerçek mi?Literatürdeki ilk veriler 1970 yılında Dr. Derek Wyse tarafından Kanada Tıp Birliği Dergisi’nde yayınlanan 'Noel Ağacı Alerjisinde kalıp ve polen çalışmaları' tebliğiyle başladı.Dr. Wyse alerjik insanların yaklaşık yüzde 7’sinin evlerinde bir Noel ağacı varken semptomlarında artış olduğunu keşfetti.Küf sporlarının 14 günlük bir periyot boyunca beş kat arttığını ve tatil döneminin sonunda metre küp başına 5 bin spora ulaştığını tespit etti.Noel Ağacı Sendromu BelirtileriHastaların birçoğu kliniğe öksürük, hırıltılı solunum, göğüs ağrıları, uyuşukluk, kaşıntılı burunlar ve sulu gözler gibi saman nezlesine benzer yaygın şikayetlerle başvuruyor. Çoğu durumda hastaların sadece küçük yan etkileri ve semptomları olmakla birlikte astım hastalarının solunum problemlerini daha da kötüleştirebilir ve bazı aşırı durumlarda yaşamı tehdit eden zatürre tablolarına neden olabilir.Basit Önlemler Koruyucu OlabilirBu durum sadece gerçek bir çam ağacına sahip olduğunuzda ortaya çıkar, bu nedenle problemle mücadelenin en kolay bunun yerine bir plastik ağacı tercih etmek. Ancak bu mümkün değilse, semptomları azaltmak için ağaçları dikmeden önce yıkamak, uzun süre ortamda bulunmaktan ve ağaca yakın temastan kaçınmak koruyucu olabilir.

https://sputniknews.com.tr/20231205/dunyada-gizemli-virus-iddialari-buyuyor-avrupaya-sicradi--1078080937.html

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