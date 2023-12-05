Yılbaşı ağacı sendromu başladı, uzmanlar uyardı: Belirtileri neler, nelere dikkat etmek gerekiyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vilfredo Pareto ve 'Pareto ilkesi'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üç günde bir madenci hayatını kaybediyor'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ercan: İstanbul'da beklenen en erken deprem 2045'te
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
‘Stratejik yönetimde, rakipleri çok iyi tanımak gerekiyor’
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Alman milletvekili Wagenknecht: Ukrayna ‘dipsiz bir fıçı’ haline geliyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından ‘AB-Ukrayna’ iddiası: Ciddi bir krizin eşiğinde
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Bild muhabiri, ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle işinden kovuldu
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Pentagon şefine övgü: Kiev'e yardımın gerçek nedenini söyledi
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Hintli kadın, kendisini Dubai’ye götürmeyi reddeden eşini tek yumrukla öldürdü
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: Ukrayna’ya finansmana son verin
18:44
1 dk
SESLİ HABER
AGİT Başkanı: ‘Rusya’nın teşkilattan çıkarılmasına ilişkin tartışma kendini tüketti’
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Eski CIA Başkanı Petraeus: Rusya, Ukrayna’ya karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa etti
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Çin’e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor: 20 milyar metreküpü geçti
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Blinken ve Borrell, Üsküp'teki AGİT toplantısından korkakça kaçtı
19:37
3 dk
SESLİ HABER
NATO ve AB arasında Ukrayna krizi
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Nazarbayev: Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan protesto olayları Kiev'den yönetildi
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Sırp uzman: “Rusya muhtaçlara yardım gönderiyor”
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘Zelenskiy, Zalujnıy'in seçimlerde aday olmaması için garantiler istiyor’
20:26
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yörüngesi Doğu'ya doğru kaydı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Deprem hissedilmeden telefonlara nasıl uyarı geldi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
13:31
8 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231205/yilbasi-agaci-sendromu-basladi-uzmanlar-uyardi-belirtileri-neler-nelere-dikkat-etmek-gerekiyor-1078081838.html
Yılbaşı ağacı sendromu başladı, uzmanlar uyardı: Belirtileri neler, nelere dikkat etmek gerekiyor?
Yılbaşı ağacı sendromu başladı, uzmanlar uyardı: Belirtileri neler, nelere dikkat etmek gerekiyor?
Yılbaşı ağaçlarındaki ve süslemelerindeki tozlarla küflerin astımla alerjiyi tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. Hastalığın belirtilerini ve neler yapılması... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T09:45+0300
2023-12-05T09:55+0300
yaşam
uzman
doktor
doktor raporu
uzman doktor
yılbaşı
yılbaşı ağacı
sendrom
astım
alerjik astım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065141453_0:181:2998:1867_1920x0_80_0_0_fea35ad232db3ff184a3c313017c5205.jpg
Ancak, aralık ayı boyunca bizi hasta eden olağan soğukluğun dışında başka bir sebep daha var: Noel ağacı sendromu. Avustralyalı alerji uzmanı Prof. Sheryl van Nunen, “Yılbaşı ağacı sendromu, hem yapay hem de gerçek ağaçlarla ortaya çıkabilir. Bu ağaçlarla üzerlerindeki süslemelerin barındırdığı küflerle tozlar hırıltıya, öksürüğe, hapşırığa, astım krizlerine, saman nezlesine, uyku bozukluğuna ve göz ağrılarına neden olabilir” dedi.Alerjisi ve astımı olanlara, zararlı tozlardan, kirlerden, polenlerden ve küflerden kurtulmak için sahte veya gerçek ağaçları yıkamalarını öneren profesör şöyle devam etti:Yılbaşı ağacı sendromu gerçek mi?Literatürdeki ilk veriler 1970 yılında Dr. Derek Wyse tarafından Kanada Tıp Birliği Dergisi’nde yayınlanan 'Noel Ağacı Alerjisinde kalıp ve polen çalışmaları' tebliğiyle başladı.Dr. Wyse alerjik insanların yaklaşık yüzde 7’sinin evlerinde bir Noel ağacı varken semptomlarında artış olduğunu keşfetti.Küf sporlarının 14 günlük bir periyot boyunca beş kat arttığını ve tatil döneminin sonunda metre küp başına 5 bin spora ulaştığını tespit etti.Noel Ağacı Sendromu BelirtileriHastaların birçoğu kliniğe öksürük, hırıltılı solunum, göğüs ağrıları, uyuşukluk, kaşıntılı burunlar ve sulu gözler gibi saman nezlesine benzer yaygın şikayetlerle başvuruyor. Çoğu durumda hastaların sadece küçük yan etkileri ve semptomları olmakla birlikte astım hastalarının solunum problemlerini daha da kötüleştirebilir ve bazı aşırı durumlarda yaşamı tehdit eden zatürre tablolarına neden olabilir.Basit Önlemler Koruyucu OlabilirBu durum sadece gerçek bir çam ağacına sahip olduğunuzda ortaya çıkar, bu nedenle problemle mücadelenin en kolay bunun yerine bir plastik ağacı tercih etmek. Ancak bu mümkün değilse, semptomları azaltmak için ağaçları dikmeden önce yıkamak, uzun süre ortamda bulunmaktan ve ağaca yakın temastan kaçınmak koruyucu olabilir.
https://sputniknews.com.tr/20231205/dunyada-gizemli-virus-iddialari-buyuyor-avrupaya-sicradi--1078080937.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065141453_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_36aa439a9cef2d83a0e943ab5d72a6bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yılbaşı ağacı sendromu nedir, yılbaşı ağacı sendromu belirtileri, burun akıntısı ve öksürük, alerjik astım, alerji, farenjit
yılbaşı ağacı sendromu nedir, yılbaşı ağacı sendromu belirtileri, burun akıntısı ve öksürük, alerjik astım, alerji, farenjit

Yılbaşı ağacı sendromu başladı, uzmanlar uyardı: Belirtileri neler, nelere dikkat etmek gerekiyor?

09:45 05.12.2023 (güncellendi: 09:55 05.12.2023)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinRusya - yılbaşı - yılbaşı ağacı
Rusya - yılbaşı - yılbaşı ağacı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Yılbaşı ağaçlarındaki ve süslemelerindeki tozlarla küflerin astımla alerjiyi tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. Hastalığın belirtilerini ve neler yapılması gerektiğini Sputnik derledi.
Ancak, aralık ayı boyunca bizi hasta eden olağan soğukluğun dışında başka bir sebep daha var: Noel ağacı sendromu. Avustralyalı alerji uzmanı Prof. Sheryl van Nunen, “Yılbaşı ağacı sendromu, hem yapay hem de gerçek ağaçlarla ortaya çıkabilir. Bu ağaçlarla üzerlerindeki süslemelerin barındırdığı küflerle tozlar hırıltıya, öksürüğe, hapşırığa, astım krizlerine, saman nezlesine, uyku bozukluğuna ve göz ağrılarına neden olabilir” dedi.
Alerjisi ve astımı olanlara, zararlı tozlardan, kirlerden, polenlerden ve küflerden kurtulmak için sahte veya gerçek ağaçları yıkamalarını öneren profesör şöyle devam etti:
“Aslında sahte ağaçlar, gerçek olanlara göre sağlık açısından daha güvenli bir alternatif. Ama sahte ağaçlar da yıllarca kullanıldığında çıplak gözle görülemeyen toz ve küf biriktirebilir. Yıllardır kullandığınız süslemeler de tozlar nedeniyle sizi riske atabilir.”

Yılbaşı ağacı sendromu gerçek mi?

Literatürdeki ilk veriler 1970 yılında Dr. Derek Wyse tarafından Kanada Tıp Birliği Dergisi’nde yayınlanan 'Noel Ağacı Alerjisinde kalıp ve polen çalışmaları' tebliğiyle başladı.
Dr. Wyse alerjik insanların yaklaşık yüzde 7’sinin evlerinde bir Noel ağacı varken semptomlarında artış olduğunu keşfetti.
Küf sporlarının 14 günlük bir periyot boyunca beş kat arttığını ve tatil döneminin sonunda metre küp başına 5 bin spora ulaştığını tespit etti.

Noel Ağacı Sendromu Belirtileri

Hastaların birçoğu kliniğe öksürük, hırıltılı solunum, göğüs ağrıları, uyuşukluk, kaşıntılı burunlar ve sulu gözler gibi saman nezlesine benzer yaygın şikayetlerle başvuruyor. Çoğu durumda hastaların sadece küçük yan etkileri ve semptomları olmakla birlikte astım hastalarının solunum problemlerini daha da kötüleştirebilir ve bazı aşırı durumlarda yaşamı tehdit eden zatürre tablolarına neden olabilir.

Basit Önlemler Koruyucu Olabilir

Bu durum sadece gerçek bir çam ağacına sahip olduğunuzda ortaya çıkar, bu nedenle problemle mücadelenin en kolay bunun yerine bir plastik ağacı tercih etmek. Ancak bu mümkün değilse, semptomları azaltmak için ağaçları dikmeden önce yıkamak, uzun süre ortamda bulunmaktan ve ağaca yakın temastan kaçınmak koruyucu olabilir.
Koronavirüs, Kovid - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
DÜNYA
Dünyada gizemli virüs iddiaları büyüyor: Avrupa'ya sıçradı
09:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала