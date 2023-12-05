https://sputniknews.com.tr/20231205/dunyada-gizemli-virus-iddialari-buyuyor-avrupaya-sicradi--1078080937.html
Dünyada gizemli virüs iddiaları büyüyor: Avrupa'ya sıçradı
Dünyada gizemli virüs iddiaları büyüyor: Avrupa'ya sıçradı
Son günlerde yayılmakta olduğu belirtilen yeni bir virüsün Avrupa'ya da sıçradığı belirtiliyor. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T09:18+0300
2023-12-05T09:18+0300
2023-12-05T10:29+0300
dünya
çin
virüs
hastalık
grip
boğaz
yorgunluk
öksürük
covid-19
dsö
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/01/1051323969_0:0:626:352_1920x0_80_0_0_57eeda4d7308a27ead42b31484081438.jpg
Çin'de yayılan zatürre vakalarının artmasıyla birlikte virüsun yeni bir salgın yaratabileceği iddiaları sürerken, benzer bir hastalığın Avrupa'da da görüldüğü açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'den bilgi talep ettiği hastalık özellikle solunum yollarını etkiliyor. Virüsün Çin'in ardından ise, Avrupa'da Danimarka ve Hollanda'da görülmeye başlandığı açıklandı. Yetkililerin aktardıklarına göre virüs genellikle 5 ila 14 yaş arasındaki çocukları etkiliyor. Statens Serum Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacıları Hanne-Dorthe Emborg, beş hafta içinde vakaların üç kat artışla 168'den 541'e çıktığını belirterek, "Geçtiğimiz beş haftada yeni vakaların sayısı arttı önemli ölçüde ve artık normalden çok daha fazla vaka görüyoruz ve ülke genelinde yaygın bir enfeksiyon var." dedi.Hastalığın 3 yaygın belirtisi bulunuyorYetkililerin açıkladığına göre, gribe benzer hastalığın özellikle üç temel belirtisi bulunuyor. Bunlar, boğaz ağrısı, yorgunluk ve haftalarca sürebilen öksürük. Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptıDSÖ'nün salgın ve pandemiye hazırlık ve önleme departmanı direktör vekili Maria Van Kerkhove ise konuyla ilgili "Pandemiden önce karşılaştırmaları sorduk. Ve şu anda gördükleri dalgaların zirvesi 2018-2019'da gördükleri kadar yüksek değil." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/yilbasi-agaci-sendromu-basladi-uzmanlar-uyardi-belirtileri-neler-nelere-dikkat-etmek-gerekiyor-1078081838.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/01/1051323969_129:0:598:352_1920x0_80_0_0_014268dc89224a69c0def7fe1998723b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, virüs, hastalık, grip, boğaz, yorgunluk, öksürük, covid-19, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), avrupa
çin, virüs, hastalık, grip, boğaz, yorgunluk, öksürük, covid-19, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), avrupa
Dünyada gizemli virüs iddiaları büyüyor: Avrupa'ya sıçradı
09:18 05.12.2023 (güncellendi: 10:29 05.12.2023)
Son günlerde yayılmakta olduğu belirtilen yeni bir virüsün Avrupa'ya da sıçradığı belirtiliyor.
Çin'de yayılan zatürre vakalarının artmasıyla birlikte virüsun yeni bir salgın yaratabileceği iddiaları sürerken, benzer bir hastalığın Avrupa'da da görüldüğü açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'den bilgi talep ettiği hastalık özellikle solunum yollarını etkiliyor.
Virüsün Çin'in ardından ise, Avrupa'da Danimarka ve Hollanda'da görülmeye başlandığı açıklandı. Yetkililerin aktardıklarına göre virüs genellikle 5 ila 14 yaş arasındaki çocukları etkiliyor. Statens Serum Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacıları Hanne-Dorthe Emborg, beş hafta içinde vakaların üç kat artışla 168'den 541'e çıktığını belirterek, "Geçtiğimiz beş haftada yeni vakaların sayısı arttı önemli ölçüde ve artık normalden çok daha fazla vaka görüyoruz ve ülke genelinde yaygın bir enfeksiyon var." dedi.
Hastalığın 3 yaygın belirtisi bulunuyor
Yetkililerin açıkladığına göre, gribe benzer hastalığın özellikle üç temel belirtisi bulunuyor. Bunlar, boğaz ağrısı, yorgunluk ve haftalarca sürebilen öksürük.
Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı
DSÖ'nün salgın ve pandemiye hazırlık ve önleme departmanı direktör vekili Maria Van Kerkhove ise konuyla ilgili "Pandemiden önce karşılaştırmaları sorduk. Ve şu anda gördükleri dalgaların zirvesi 2018-2019'da gördükleri kadar yüksek değil." ifadelerini kullandı.