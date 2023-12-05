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Dünyada gizemli virüs iddiaları büyüyor: Avrupa'ya sıçradı
Dünyada gizemli virüs iddiaları büyüyor: Avrupa'ya sıçradı
Son günlerde yayılmakta olduğu belirtilen yeni bir virüsün Avrupa'ya da sıçradığı belirtiliyor. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
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Çin'de yayılan zatürre vakalarının artmasıyla birlikte virüsun yeni bir salgın yaratabileceği iddiaları sürerken, benzer bir hastalığın Avrupa'da da görüldüğü açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'den bilgi talep ettiği hastalık özellikle solunum yollarını etkiliyor. Virüsün Çin'in ardından ise, Avrupa'da Danimarka ve Hollanda'da görülmeye başlandığı açıklandı. Yetkililerin aktardıklarına göre virüs genellikle 5 ila 14 yaş arasındaki çocukları etkiliyor. Statens Serum Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacıları Hanne-Dorthe Emborg, beş hafta içinde vakaların üç kat artışla 168'den 541'e çıktığını belirterek, "Geçtiğimiz beş haftada yeni vakaların sayısı arttı önemli ölçüde ve artık normalden çok daha fazla vaka görüyoruz ve ülke genelinde yaygın bir enfeksiyon var." dedi.Hastalığın 3 yaygın belirtisi bulunuyorYetkililerin açıkladığına göre, gribe benzer hastalığın özellikle üç temel belirtisi bulunuyor. Bunlar, boğaz ağrısı, yorgunluk ve haftalarca sürebilen öksürük. Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptıDSÖ'nün salgın ve pandemiye hazırlık ve önleme departmanı direktör vekili Maria Van Kerkhove ise konuyla ilgili "Pandemiden önce karşılaştırmaları sorduk. Ve şu anda gördükleri dalgaların zirvesi 2018-2019'da gördükleri kadar yüksek değil." ifadelerini kullandı.
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çin, virüs, hastalık, grip, boğaz, yorgunluk, öksürük, covid-19, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), avrupa
çin, virüs, hastalık, grip, boğaz, yorgunluk, öksürük, covid-19, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), avrupa

Dünyada gizemli virüs iddiaları büyüyor: Avrupa'ya sıçradı

09:18 05.12.2023 (güncellendi: 10:29 05.12.2023)
© İHAKoronavirüs, Kovid
Koronavirüs, Kovid - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© İHA
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Son günlerde yayılmakta olduğu belirtilen yeni bir virüsün Avrupa'ya da sıçradığı belirtiliyor.
Çin'de yayılan zatürre vakalarının artmasıyla birlikte virüsun yeni bir salgın yaratabileceği iddiaları sürerken, benzer bir hastalığın Avrupa'da da görüldüğü açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'den bilgi talep ettiği hastalık özellikle solunum yollarını etkiliyor.
Virüsün Çin'in ardından ise, Avrupa'da Danimarka ve Hollanda'da görülmeye başlandığı açıklandı. Yetkililerin aktardıklarına göre virüs genellikle 5 ila 14 yaş arasındaki çocukları etkiliyor. Statens Serum Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacıları Hanne-Dorthe Emborg, beş hafta içinde vakaların üç kat artışla 168'den 541'e çıktığını belirterek, "Geçtiğimiz beş haftada yeni vakaların sayısı arttı önemli ölçüde ve artık normalden çok daha fazla vaka görüyoruz ve ülke genelinde yaygın bir enfeksiyon var." dedi.

Hastalığın 3 yaygın belirtisi bulunuyor

Yetkililerin açıkladığına göre, gribe benzer hastalığın özellikle üç temel belirtisi bulunuyor. Bunlar, boğaz ağrısı, yorgunluk ve haftalarca sürebilen öksürük.

Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı

DSÖ'nün salgın ve pandemiye hazırlık ve önleme departmanı direktör vekili Maria Van Kerkhove ise konuyla ilgili "Pandemiden önce karşılaştırmaları sorduk. Ve şu anda gördükleri dalgaların zirvesi 2018-2019'da gördükleri kadar yüksek değil." ifadelerini kullandı.
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