https://sputniknews.com.tr/20231218/kuzey-kore-japon-denizine-dogru-bir-gunde-ikinci-balistik-fuzesini-firlatti-1078576206.html

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne doğru bir günde ikinci balistik füzesini fırlattı

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne doğru bir günde ikinci balistik füzesini fırlattı

Japon NHK World televizyonunun Japonya Savunma Bakanlığı’na atıfla yayınladığı habere göre Kuzey Kore, yerel saatle 08.40 (TSİ 02.40) sularında Japon Denizi'ne... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T14:40+0300

2023-12-18T14:40+0300

2023-12-18T14:40+0300

dünya

kuzey kore

japonya

güney kore

abd

balistik füze

kıtalararası balistik füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077413311_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_987a0162f6e4647eeebe1ab3dc125509.jpg

Bakanlık, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne fırlattığı füzenin 73 dakika havada seyrettiğini ve kuzeydeki Hokkaido açıklarına düştüğünü bildirken, paylaşılan haberde, “Japon hükümeti, füzeden kaynaklanabilecek olası hasar da dahil olmak üzere bilgi toplamak amacıyla Başbakanlık'ta ilgili bakanlık ve departmanlardan yetkilileri acil toplantıya çağırdı” ifadelerine yer verildi.Japonya Arazi Altyapı Ulaştırma Bakanlığı, bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarında hasar saptanmadığını belirtti.Güney Kore haber ajansı Yonhap ise füze fırlatılışının muhtemelen eski Kuzey Kore Ulusal Lideri Kim Jong il'in ölümünün 12. yıldönümüne denk getirildiği bilgisini verdi.Ortak kınamaJaponya merkezli resmi Kyodo ajansı, ABD, Güney Kore ve Japonya hükümet yetkililerinin, telefon görüşmesinde, söz konusu füze denemesini kınadıklarını aktardı.Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, son denemeyle Kuzey Kore'nin bu yıl içinde 5 kez ICBM denemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.Bir önceki füze fırlatması ise önceki gün gerçekleşmişti. ABD Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore, yaklaşık 22.38'de (TSİ 13.38) Pyongyang yakınlarındaki bir fırlatma rampasından kısa menzilli bir füze fırlatmış, 570 kilometrelik bir mesafeyi kat eden füze Kore Yarımadası'nın doğu kıyısına düşmüştü.21 Kasım tarihinde Kuzey Kore’nin muhtemelen keşif uydusu ile donatılmış bir füzeyi fırlattığı bildirilmişti. Japon hükümeti ise Kuzey Kore'nin Okinawa Eyaleti yönünde en az bir fırlatma gerçekleştirdiğini ve bu nedenle ada sakinlerine sığınmaları tavsiye edildiğini kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231209/abd-guney-kore-ve-japonya-kuzey-koreye-alinacak-tedbirler-konusunda-anlasti-1078241512.html

kuzey kore

japonya

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kore, japonya, güney kore, abd, balistik füze, kıtalararası balistik füze