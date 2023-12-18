https://sputniknews.com.tr/20231218/kuzey-kore-japon-denizine-dogru-bir-gunde-ikinci-balistik-fuzesini-firlatti-1078576206.html
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne doğru bir günde ikinci balistik füzesini fırlattı
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne doğru bir günde ikinci balistik füzesini fırlattı
Japon NHK World televizyonunun Japonya Savunma Bakanlığı’na atıfla yayınladığı habere göre Kuzey Kore, yerel saatle 08.40 (TSİ 02.40) sularında Japon Denizi'ne... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T14:40+0300
2023-12-18T14:40+0300
2023-12-18T14:40+0300
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kıtalararası balistik füze
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Bakanlık, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne fırlattığı füzenin 73 dakika havada seyrettiğini ve kuzeydeki Hokkaido açıklarına düştüğünü bildirken, paylaşılan haberde, “Japon hükümeti, füzeden kaynaklanabilecek olası hasar da dahil olmak üzere bilgi toplamak amacıyla Başbakanlık'ta ilgili bakanlık ve departmanlardan yetkilileri acil toplantıya çağırdı” ifadelerine yer verildi.Japonya Arazi Altyapı Ulaştırma Bakanlığı, bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarında hasar saptanmadığını belirtti.Güney Kore haber ajansı Yonhap ise füze fırlatılışının muhtemelen eski Kuzey Kore Ulusal Lideri Kim Jong il'in ölümünün 12. yıldönümüne denk getirildiği bilgisini verdi.Ortak kınamaJaponya merkezli resmi Kyodo ajansı, ABD, Güney Kore ve Japonya hükümet yetkililerinin, telefon görüşmesinde, söz konusu füze denemesini kınadıklarını aktardı.Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, son denemeyle Kuzey Kore'nin bu yıl içinde 5 kez ICBM denemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.Bir önceki füze fırlatması ise önceki gün gerçekleşmişti. ABD Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore, yaklaşık 22.38'de (TSİ 13.38) Pyongyang yakınlarındaki bir fırlatma rampasından kısa menzilli bir füze fırlatmış, 570 kilometrelik bir mesafeyi kat eden füze Kore Yarımadası'nın doğu kıyısına düşmüştü.21 Kasım tarihinde Kuzey Kore’nin muhtemelen keşif uydusu ile donatılmış bir füzeyi fırlattığı bildirilmişti. Japon hükümeti ise Kuzey Kore'nin Okinawa Eyaleti yönünde en az bir fırlatma gerçekleştirdiğini ve bu nedenle ada sakinlerine sığınmaları tavsiye edildiğini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231209/abd-guney-kore-ve-japonya-kuzey-koreye-alinacak-tedbirler-konusunda-anlasti-1078241512.html
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kuzey kore, japonya, güney kore, abd, balistik füze, kıtalararası balistik füze
kuzey kore, japonya, güney kore, abd, balistik füze, kıtalararası balistik füze
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne doğru bir günde ikinci balistik füzesini fırlattı
Japon NHK World televizyonunun Japonya Savunma Bakanlığı’na atıfla yayınladığı habere göre Kuzey Kore, yerel saatle 08.40 (TSİ 02.40) sularında Japon Denizi'ne (Doğu Deniz) doğru bir kıtalararası balistik füze daha fırlattı.
Bakanlık, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne fırlattığı füzenin 73 dakika havada seyrettiğini ve kuzeydeki Hokkaido açıklarına düştüğünü bildirken, paylaşılan haberde, “Japon hükümeti, füzeden kaynaklanabilecek olası hasar da dahil olmak üzere bilgi toplamak amacıyla Başbakanlık'ta ilgili bakanlık ve departmanlardan yetkilileri acil toplantıya çağırdı” ifadelerine yer verildi.
Japonya Arazi Altyapı Ulaştırma Bakanlığı, bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarında hasar saptanmadığını belirtti.
Güney Kore haber ajansı Yonhap ise füze fırlatılışının muhtemelen eski Kuzey Kore Ulusal Lideri Kim Jong il'in ölümünün 12. yıldönümüne denk getirildiği bilgisini verdi.
Japonya merkezli resmi Kyodo ajansı, ABD, Güney Kore ve Japonya
hükümet yetkililerinin, telefon görüşmesinde, söz konusu füze denemesini kınadıklarını aktardı.
Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, son denemeyle Kuzey Kore'nin bu yıl içinde 5 kez ICBM denemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bir önceki füze fırlatması ise önceki gün gerçekleşmişti. ABD Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore, yaklaşık 22.38'de (TSİ 13.38) Pyongyang yakınlarındaki bir fırlatma rampasından kısa menzilli bir füze fırlatmış, 570 kilometrelik bir mesafeyi kat eden füze Kore Yarımadası'nın doğu kıyısına düşmüştü.
21 Kasım tarihinde Kuzey Kore’nin muhtemelen keşif uydusu ile donatılmış bir füzeyi fırlattığı bildirilmişti. Japon hükümeti ise Kuzey Kore'nin Okinawa Eyaleti yönünde en az bir fırlatma gerçekleştirdiğini ve bu nedenle ada sakinlerine sığınmaları tavsiye edildiğini kaydetmişti.