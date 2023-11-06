https://sputniknews.com.tr/20231106/abd-guney-kore-ve-japonya-kuzey-koreye-karsi-siber-tehditlerde-isbirligi-karari-aldi--1077112841.html

ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'ye karşı siber tehditlerde işbirliği kararı aldı

ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'ye karşı siber tehditlerde işbirliği kararı aldı

ABD, Güney Kore ve Japonya Kuzey Kore'nin siber tehditlerine karşı üçlü bir danışma grubu kurduğunu açıkladı. 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T11:28+0300

2023-11-06T11:28+0300

2023-11-06T11:34+0300

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Güney Kore Başkanlık Ofisi tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada 'internette yasadışı silah programlarını finanse ettiği' iddia edilen Kuzey Kore'ye karşı ABD, Güney Kore ve Japonya, üst düzey bir danışma grubu kurma konusunda anlaştı. ABD'nin siber teknolojilerden sorumlu UIlusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Anne Neuberger, geçen hafta Washington'da Güney Koreli ve Japon mevkidaşlarıyla görüşmelerde bulundu. Başkanlık ofisi, yeni çerçeve kapsamında üç ayda bir toplantı yapma konusunda anlaştıklarını söyledi.Ofisten yapılan açıklamada, "Bu grubun amacı, Kuzey Kore'nin nükleer ve kitle imha silahları programlarını finanse eden kilit bir kaynak olarak istismar edilen siber faaliyetlerine ortaklaşa karşı koymak da dahil olmak üzere, üç ülkenin küresel siber tehditlere karşı etkili müdahale kabiliyetlerini güçlendirmektir" ifadeleri kullanıldı.Duyuru, üç ülke liderinin Ağustos ayında Camp David'de düzenlenen bir zirvede Kuzey'in siber tehditlerine yönelik yeni bir üçlü çalışma grubu kurulması konusunda anlaşmalarının ardından geldi.

https://sputniknews.com.tr/20231023/kuzey-kore-ortadogudaki-catismalarda-tek-suclu-abddir-1076622452.html

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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, siber suçlar, siber saldırı, siber güvenlik, siber savaş, japonya, güney kore, abd