https://sputniknews.com.tr/20231209/abd-guney-kore-ve-japonya-kuzey-koreye-alinacak-tedbirler-konusunda-anlasti-1078241512.html

ABD, Güney Kore ve Japonya Kuzey Kore'ye karşı alınacak tedbirler konusunda anlaştı

ABD, Güney Kore ve Japonya Kuzey Kore'ye karşı alınacak tedbirler konusunda anlaştı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan da tarafların ekonomik alandaki baskılara karşı koyma çabalarını koordine etmeyi görüştüklerini söyledi. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T10:42+0300

2023-12-09T10:42+0300

2023-12-09T10:43+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

abd

amerika birleşik devletleri

güney kore

japonya

jake sullivan

casus uydu

siber güvenlik

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Jake Sullivan Seul'den yaptığı açıklamada, ABD, Güney Kore ve Japonya yetkililerinin, Kuzey Kore'ye siber alanda karşı koyacak yeni tedbirler ve Pyongyang'ın füze fırlatmalarına karşılık verilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.Sullivan, "Siber suçlar ve kripto para aklamadan uzay ve balistik füze fırlatmalarına kadar Kuzey Kore'den gelen tehditlere karşı koymak için yeni üçlü girişimler başlattık" diyerek söz konusu önlemler hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Basın Şefi Adrienne Watson daha önce yaptığı açıklamada Sullivan'ın Seul'de Kore Cumhuriyeti Başkanlık İdaresi Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı Cho Tae-yong ve Japonya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Takeo Akiba ile istişarelerde bulunduğunu söylemişti.Bir yayın kuruluşunca çıkan haberde Sullivan'ın ayrıca iki tarafın ekonomik baskılara karşı koyma çabalarını koordine etmeyi görüştüğünü söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231202/kuzey-kore-uydumuzun-calismalarina-yonelik-mudahaleyi-savas-ilani-olarak-gorecegiz-1078001975.html

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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, abd, amerika birleşik devletleri, güney kore, japonya, jake sullivan, casus uydu, siber güvenlik, kripto