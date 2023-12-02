https://sputniknews.com.tr/20231202/kuzey-kore-uydumuzun-calismalarina-yonelik-mudahaleyi-savas-ilani-olarak-gorecegiz-1078001975.html

Kuzey Kore: Uydumuzun çalışmalarına yönelik müdahaleyi savaş ilanı olarak göreceğiz

Kuzey Kore: Uydumuzun çalışmalarına yönelik müdahaleyi savaş ilanı olarak göreceğiz

Kuzey Kore, uzay faaliyetlerine müdahale etmesi durumunda Amerikan istihbarat uydularının etkinliğini azaltacaklarını veya onları yok edeceklerini de açıkladı. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T09:16+0300

2023-12-02T09:16+0300

2023-12-02T09:16+0300

dünya

kuzey kore

pyongyang

kuzey kore lideri kim jong un

abd

washington

casus uydu

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Kuzey Kore, yörüngeye yolladığı keşif uydusunun ABD tarafından etkisiz hale getirme girişimini savaş ilanı olacak göreceğini ve benzer eylemlerle cevap vereceğini açıkladı. Bir bakanlık yetkilisi, kısa bir süre önce ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kuzey Kore uydusuna yönelik bir askeri saldırı olasılığını ima ettiğini ve 'düşman devletler' tarafından uydunun kullanım potansiyelini azaltmak amacıyla saldırı yapılabileceği dile getirdi. Yetkili açıklamasında, Amerikalı uzmanların uyduyu ya da yer istasyonunu sadece fiziksel olarak imha etmekle kalmayıp siber saldırılara da başvurabileceğini de öne sürdü.Kuzey Koreli yetkili açıklamasında, "ABD Uzay Kuvvetlerinin Kuzey Kore uydusuna karşı düşmanca ve tehlikeli konumu göz ardı edilemez. Bu, egemenliğimize bariz bir meydan okumadır, daha doğrusu cumhuriyetimize savaş ilan etmektir" dedi.Yetkili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Bakanlık yetkilisinin açıklamasında, "ABD istihbarat uydusumuz ortadan kaldırılması gereken bir "askeri tehdit" olarak görülüyorsa, o zaman Kore Yarımadasının üzerinde sürekli olarak gökyüzünde dolaşan ve kilit stratejik hedeflerimizi gözlemleyen çok sayıda Amerikan uydusu, silahlı kuvvetlerimiz tarafından imha edilmek üzere öncelikli hedef haline gelmelidir" cümlelerinin altını çizdi.

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