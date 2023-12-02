https://sputniknews.com.tr/20231202/kuzey-kore-uydumuzun-calismalarina-yonelik-mudahaleyi-savas-ilani-olarak-gorecegiz-1078001975.html
Kuzey Kore: Uydumuzun çalışmalarına yönelik müdahaleyi savaş ilanı olarak göreceğiz
Kuzey Kore: Uydumuzun çalışmalarına yönelik müdahaleyi savaş ilanı olarak göreceğiz
Kuzey Kore, uzay faaliyetlerine müdahale etmesi durumunda Amerikan istihbarat uydularının etkinliğini azaltacaklarını veya onları yok edeceklerini de açıkladı. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T09:16+0300
2023-12-02T09:16+0300
2023-12-02T09:16+0300
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kuzey kore
pyongyang
kuzey kore lideri kim jong un
abd
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Kuzey Kore, yörüngeye yolladığı keşif uydusunun ABD tarafından etkisiz hale getirme girişimini savaş ilanı olacak göreceğini ve benzer eylemlerle cevap vereceğini açıkladı. Bir bakanlık yetkilisi, kısa bir süre önce ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kuzey Kore uydusuna yönelik bir askeri saldırı olasılığını ima ettiğini ve 'düşman devletler' tarafından uydunun kullanım potansiyelini azaltmak amacıyla saldırı yapılabileceği dile getirdi. Yetkili açıklamasında, Amerikalı uzmanların uyduyu ya da yer istasyonunu sadece fiziksel olarak imha etmekle kalmayıp siber saldırılara da başvurabileceğini de öne sürdü.Kuzey Koreli yetkili açıklamasında, "ABD Uzay Kuvvetlerinin Kuzey Kore uydusuna karşı düşmanca ve tehlikeli konumu göz ardı edilemez. Bu, egemenliğimize bariz bir meydan okumadır, daha doğrusu cumhuriyetimize savaş ilan etmektir" dedi.Yetkili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Bakanlık yetkilisinin açıklamasında, "ABD istihbarat uydusumuz ortadan kaldırılması gereken bir "askeri tehdit" olarak görülüyorsa, o zaman Kore Yarımadasının üzerinde sürekli olarak gökyüzünde dolaşan ve kilit stratejik hedeflerimizi gözlemleyen çok sayıda Amerikan uydusu, silahlı kuvvetlerimiz tarafından imha edilmek üzere öncelikli hedef haline gelmelidir" cümlelerinin altını çizdi.
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kuzey kore, pyongyang, kuzey kore lideri kim jong un, abd, washington, casus uydu
kuzey kore, pyongyang, kuzey kore lideri kim jong un, abd, washington, casus uydu
Kuzey Kore: Uydumuzun çalışmalarına yönelik müdahaleyi savaş ilanı olarak göreceğiz
Kuzey Kore, uzay faaliyetlerine müdahale etmesi durumunda Amerikan istihbarat uydularının etkinliğini azaltacaklarını veya onları yok edeceklerini de açıkladı.
Kuzey Kore, yörüngeye yolladığı keşif uydusunun ABD tarafından etkisiz hale getirme girişimini savaş ilanı olacak göreceğini ve benzer eylemlerle cevap vereceğini açıkladı.
Bir bakanlık yetkilisi, kısa bir süre önce ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kuzey Kore uydusuna yönelik bir askeri saldırı olasılığını ima ettiğini ve 'düşman devletler' tarafından uydunun kullanım potansiyelini azaltmak amacıyla saldırı yapılabileceği dile getirdi. Yetkili açıklamasında, Amerikalı uzmanların uyduyu ya da yer istasyonunu sadece fiziksel olarak imha etmekle kalmayıp siber saldırılara da başvurabileceğini de öne sürdü.
Kuzey Koreli yetkili açıklamasında, "ABD Uzay Kuvvetlerinin Kuzey Kore uydusuna karşı düşmanca ve tehlikeli konumu göz ardı edilemez. Bu, egemenliğimize bariz bir meydan okumadır, daha doğrusu cumhuriyetimize savaş ilan etmektir" dedi.
Yetkili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
ABD modern teknolojiyi silah olarak kullanıyorsa ve egemen bir devletin haklarına tecavüz ederse, yasal haklarımızı uluslararası ve ulusal normlara uygun olarak kullanacağız. ABD uydularının yaşayabilirliğini azaltmak veya bunların tamamen ortadan kaldırılması için misilleme önlemlerine bakacağız.
Bakanlık yetkilisinin açıklamasında, "ABD istihbarat uydusumuz ortadan kaldırılması gereken bir "askeri tehdit" olarak görülüyorsa, o zaman Kore Yarımadasının üzerinde sürekli olarak gökyüzünde dolaşan ve kilit stratejik hedeflerimizi gözlemleyen çok sayıda Amerikan uydusu, silahlı kuvvetlerimiz tarafından imha edilmek üzere öncelikli hedef haline gelmelidir" cümlelerinin altını çizdi.