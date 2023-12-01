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Kuzey Kore: Güvenlik Konseyi'nin kanunsuzluk diyarına dönüştürülmesinden üzüntü duyuyoruz
Kuzey Kore: Güvenlik Konseyi'nin kanunsuzluk diyarına dönüştürülmesinden üzüntü duyuyoruz
Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Jong, uydu histerisi nedeniyle ABD'yi çifte standart ile suçlayarak Güvenlik Konseyi'nin kanunsuzluk... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T11:40+0300
2023-12-01T11:40+0300
dünya
kuzey kore
kim yo jong
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
abd
washington
güney kore
seul
pyongyang
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Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong, açıklamasında, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kısa bir süre önce bir keşif uydusu fırlatması üzerine yaşanan histeriyi kınadı.Jong açıklamasında, "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine sıkı sıkıya uyulması gereken BMGK'nın, ABD ve onu izleyen bazı güçler nedeniyle bağımsız devletlerin egemenliğinin ahlaksızca ihlal edildiği, çifte standartların fütursuzca uygulandığı ve adaletsizlik ile zorbalık uygulamalarının yaygınlaştığı bir kanunsuzluk diyarına dönüştürülmesinden üzüntü duyuyor ve bunu şiddetle kınıyor ve reddediyorum" dedi.Jong sözlerini şöyle sürdürdü: Jong, Kuzey Kore'nin uzay geliştirme hakkını yasadışı olarak nitelendiren ve Kuzey Kore uydusunun Beyaz Saray da dahil olmak üzere birçok askeri ve komuta merkezinin fotoğrafını çekmesinin ardından ABD'nin 'kurban' olduğunu iddia eden ABD'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in iddialarını da eleştirdi. ABD'nin Kore yakınlarına nükleer güçle çalışan denizaltılar ve uçak gemileri konuşlandırmasını da 'provokatif' olarak nitelendirdi.Jong, "Eylemleri sözlerinden oldukça farklı olan ABD'nin iki yüzlü duruşu ve davranışı, çifte standart ve keyfi uygulamaları ile birlikte Kore yarımadası bölgesinde barış ve istikrarı bozan kısır bir faktördür" diye ekledi.Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song, BM Güvenlik Konseyi'ne, Kuzey Kore'nin bir uydu fırlatmasıyla ilgili olarak sadece Washington ve Seul'ün bir sorunu olduğunu söylemişti. Washington'un, Kuzey Kore'nin fırlatmayı füze kabiliyetlerini daha da geliştirmek için kullandığı yönündeki iddialarıyla alay eden Kim Song, ABD'nin yörüngeye "mancınıkla mı" uydu yerleştirdiğini sormuştu.Diplomat ayrıca ABD'nin, 1950-1953 savaşının kalıcı bir barış anlaşması yerine sadece ateşkesle sonuçlanmasından bu yana aralarında hala teknik bir savaş durumu bulunan Kuzey Kore'ye uyguladığı aşırı baskıya da dikkat çekmişti.Kim ayrıca "Diğer bir savaşan taraf olarak Kuzey Kore'nin, ABD'nin sahip olduğu ya da geliştirmekte olduğu silah sistemlerine eşdeğer silah sistemleri geliştirmesi, test etmesi, üretmesi ve bunlara sahip olması meşru bir haktır" diye vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231201/abdden-casus-uydu-gonderen-kuzey-koreye-yonelik-ek-yaptirim-karari-1077979477.html
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kuzey kore, kim yo jong, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd, washington, güney kore, seul, pyongyang
kuzey kore, kim yo jong, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd, washington, güney kore, seul, pyongyang

Kuzey Kore: Güvenlik Konseyi'nin kanunsuzluk diyarına dönüştürülmesinden üzüntü duyuyoruz

11:40 01.12.2023
© AFP 2023 / STRKuzey Kore lideri Kim Jong-un'un önemli pozisyonlara terfi ettirdiği kız kardeşi Kim Yo-jong, 11 Ağustos 2022'de Kovid pandemisiyle ilgili Ulusal Acil Durum Önleme toplantısında konuşma yaptı ve bu vesileyle devlet televizyonu KCTV tarafından ilk kez konuşması yayımlandı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un önemli pozisyonlara terfi ettirdiği kız kardeşi Kim Yo-jong, 11 Ağustos 2022'de Kovid pandemisiyle ilgili Ulusal Acil Durum Önleme toplantısında konuşma yaptı ve bu vesileyle devlet televizyonu KCTV tarafından ilk kez konuşması yayımlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / STR
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Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Jong, uydu histerisi nedeniyle ABD'yi çifte standart ile suçlayarak Güvenlik Konseyi'nin kanunsuzluk diyarına dönüştürülmesinden üzüntü duyduklarını dile getirdi.
Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong, açıklamasında, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kısa bir süre önce bir keşif uydusu fırlatması üzerine yaşanan histeriyi kınadı.
Jong açıklamasında, "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine sıkı sıkıya uyulması gereken BMGK'nın, ABD ve onu izleyen bazı güçler nedeniyle bağımsız devletlerin egemenliğinin ahlaksızca ihlal edildiği, çifte standartların fütursuzca uygulandığı ve adaletsizlik ile zorbalık uygulamalarının yaygınlaştığı bir kanunsuzluk diyarına dönüştürülmesinden üzüntü duyuyor ve bunu şiddetle kınıyor ve reddediyorum" dedi.
Jong sözlerini şöyle sürdürdü:
Kuzey Kore'nin keşif uydusu fırlatmasıyla ilgili olarak ABD ve yandaşlarının mafyavari talepleri üzerine toplanan BMGK'nın açık toplantısının tüm seyri, bazı BM üyesi devletlerin Kuzey Kore'nin egemenlik haklarını inkar eden mantıksız argümanlarının ne kadar zayıf, yanlış ve saçma olduğunu açıkça kanıtlamaktadır.
Jong, Kuzey Kore'nin uzay geliştirme hakkını yasadışı olarak nitelendiren ve Kuzey Kore uydusunun Beyaz Saray da dahil olmak üzere birçok askeri ve komuta merkezinin fotoğrafını çekmesinin ardından ABD'nin 'kurban' olduğunu iddia eden ABD'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in iddialarını da eleştirdi. ABD'nin Kore yakınlarına nükleer güçle çalışan denizaltılar ve uçak gemileri konuşlandırmasını da 'provokatif' olarak nitelendirdi.
Jong, "Eylemleri sözlerinden oldukça farklı olan ABD'nin iki yüzlü duruşu ve davranışı, çifte standart ve keyfi uygulamaları ile birlikte Kore yarımadası bölgesinde barış ve istikrarı bozan kısır bir faktördür" diye ekledi.
Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song, BM Güvenlik Konseyi'ne, Kuzey Kore'nin bir uydu fırlatmasıyla ilgili olarak sadece Washington ve Seul'ün bir sorunu olduğunu söylemişti. Washington'un, Kuzey Kore'nin fırlatmayı füze kabiliyetlerini daha da geliştirmek için kullandığı yönündeki iddialarıyla alay eden Kim Song, ABD'nin yörüngeye "mancınıkla mı" uydu yerleştirdiğini sormuştu.
Diplomat ayrıca ABD'nin, 1950-1953 savaşının kalıcı bir barış anlaşması yerine sadece ateşkesle sonuçlanmasından bu yana aralarında hala teknik bir savaş durumu bulunan Kuzey Kore'ye uyguladığı aşırı baskıya da dikkat çekmişti.
Kim ayrıca "Diğer bir savaşan taraf olarak Kuzey Kore'nin, ABD'nin sahip olduğu ya da geliştirmekte olduğu silah sistemlerine eşdeğer silah sistemleri geliştirmesi, test etmesi, üretmesi ve bunlara sahip olması meşru bir haktır" diye vurgulamıştı.
Washington Beyaz Saray dur son tehlike - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
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