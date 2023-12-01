https://sputniknews.com.tr/20231201/abdden-casus-uydu-gonderen-kuzey-koreye-yonelik-ek-yaptirim-karari-1077979477.html

ABD’den casus uydu gönderen Kuzey Kore’ye yönelik ek yaptırım kararı

ABD’den casus uydu gönderen Kuzey Kore’ye yönelik ek yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı Kuzey Kore'nin yörüngeye casus uydusu göndermesine yanıt olarak Pyongyang destekli siber casusluk grubu Kimsuky ve 8 kişiye ek yaptırım... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T10:50+0300

2023-12-01T10:50+0300

2023-12-01T10:50+0300

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Kuzey Kore'nin yörüngeye casus uydusu göndermesi Kore Yarımadası’nda gerilimi artırırken, ABD’den Pyongyang’a misilleme geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Pyongyang'ın yasadışı silah programına finansman temin edilmesine yardım eden Kuzey Kore destekli siber casusluk grubu Kimsuky ve 8 kişiye ek yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Kimsuky öncelikle bir istihbarat toplama kuruluşu olsa da, siber casusluk kampanyaları doğrudan Kuzey Kore'nin stratejik ve nükleer hedeflerini desteklemektedir" ifadeleri kullanılırken, yaptırım listesine eklenen 8 kişinin ise Pyongyang adına yabancı ülkelerde çalışan Kuzey Koreliler olduğu belirtildi.Son yaptırım kararının Kuzey Kore'nin yörüngeye casus uydusu fırlatmasına tepki olarak Güney Kore, Japonya ve Avustralya ile koordinasyon içinde alındığı ve Kuzey Kore'nin yasa dışı faaliyetlerini önlemeye yönelik çok taraflı çabaların göstergesi olduğu kaydedilirken, yaptırım listesine eklenen kurum ve kişilerin mal varlıklarının dondurulacağı ve ticaret yasağı uygulanacağı kaydedildi.'Uluslararası güvenliği ve müttefiklerimizi tehdit ediyor'Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian E. Nelson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son yaptırımların ABD ve müttefiklerinin Kuzey Kore'nin "yasadışı ve istikrarı bozucu" faaliyetlerine karşı koyma konusundaki ortak kararlılığını yansıttığını söyledi. Kuzey Kore'nin siber casusluk ve yasadışı finansman sağlamaya yönelik eylemlerinin uluslararası güvenliği ve ABD’nin bölgedeki müttefiklerini tehdit ettiğini vurgulayan Nelson, “Kuzey Kore'nin yasadışı gelir elde etmesine ve silah programının sürmesine olanak tanıyan kilit noktaları hedef almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.İlk kez koordineli yaptırım uygulanacakABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, ABD'nin müttefikleri Güney Kore, Japonya ve Avustralya'nın Kuzey Kore'ye yönelik ilk kez koordineli bir şekilde yaptırım uygulayacağını duyurdu. Ülkesinin Kuzey Kore'nin yasadışı faaliyetlerini destekleyen aktörleri takip etmeye devam edeceğini yineleyen Blinken, “Kuzey Kore'yi istikrarsızlaştırıcı füze ve kitle imha silahı programlarını ilerletecek fonlardan mahrum bırakmak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231128/kuzey-kore-uydu-hamlemiz-abd-ile-yandaslarinin-pervasizca-yuruttugu-askeri-faaliyetlere-yanittir-1077864887.html

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