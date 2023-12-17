https://sputniknews.com.tr/20231217/rusya-gida-ve-gubre-ihracatinin-kolaylastirilmasina-iliskin-bm-calismalari-sonuc-vermiyor-1078548910.html

Rusya: Gıda ve gübre ihracatının kolaylaştırılmasına ilişkin BM çalışmaları sonuç vermiyor

Rusya: Gıda ve gübre ihracatının kolaylaştırılmasına ilişkin BM çalışmaları sonuç vermiyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Moskova'nın 2022 yılında İstanbul'da Birleşmiş Milletler (BM) ile varılan anlaşmaların uygulanmasına yönelik... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T15:58+0300

2023-12-17T15:58+0300

2023-12-17T16:12+0300

dünya

rusya

tahıl

gıda

ihracat

tahıl anlaşması

karadeniz tahıl koridoru

rusya dışişleri bakanlığı

sergey verşinin

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Türkiye'nin arabuluculuğu ile geçtiğimiz yılın temmuzda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının geleceği hakkında BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebecca Greenspan ve Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile Cenevre'de düzenlenen istişare turunun sonuçlarını özetleyen Verşinin, "Rusya-BM mutabakatının uygulanmasından memnun değiliz, çünkü somut hiçbir sonuç yok” dedi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, tarım ürünü ve gübre ihracatının yaptırımlara tabi olmadığı yönündeki açıklamalara rağmen ülkesinin tarım ürünü tedariklerinde zorluklarla karşılaşmaya devam ettiğini vurgularken, şöyle konuştu:Cenevre’deki istişarelerde Rus heyetinin BM'deki muhataplarına Rus tahıl ürünleri ve gübre ihracatında yaşadığı zorluklarla ilgili ‘gerçek resmi’ sunduğunu dile getiren Verşinin, özellikle Rus tahıl gemilerinin sigortalanmadığını anımsatırken, bununla birlikte Rus tarım ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarına tedariklerine yönelik ödeme sisteminin de çalışmadığını, tahıl ödemelerinin gerçekleştiği Rus bankası Rosselkhozbank'ın SWIFT ile bağlantısının halen kesik olduğunu hatırlattı.Verşinin, Rusya ve BM arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'nın 2025 yılına kadar geçerli olduğunu, ancak İstanbul anlaşmalarından Karadeniz girişimi ve Ukrayna tahıl ihracatına ilişkin diğer mutabakatın ‘Rusya'nın geçen yaz bu anlaşmadan çekilmesi nedeniyle’ çalışmadığını kaydederken, basın açıklamasını çu sözlerle sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20231204/rusyanin-afrika-ulkelerine-tahil-tedarikinin-bati-yardimlarindan-farki-ne-1078047388.html

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rusya, tahıl, gıda, ihracat, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, rusya dışişleri bakanlığı, sergey verşinin