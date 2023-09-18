https://sputniknews.com.tr/20230918/nebenzya-guterres-ve-ekibinin-tahil-anlasmasini-cozecek-gucu-yok-1075569744.html
Nebenzya: Guterres ve ekibinin tahıl anlaşmasını çözecek gücü yok
Nebenzya: Guterres ve ekibinin tahıl anlaşmasını çözecek gücü yok
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ekibinin, 'tahıl anlaşmasının' Rusya kısmının uygulanmasıyla ilgili sistemik... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T17:07+0300
2023-09-18T17:07+0300
2023-09-18T17:08+0300
vasiliy nebenzya
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
karadeniz tahıl koridoru
tahıl anlaşması
dünya
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, “Ne yazık ki, Genel Sekreter ve ekibi her ne kadar gerçekten çaba gösterseler de sistemik sorunları çözecek güce sahip olmadığını kabul etmek zorundayız. BM yetkilileri de bunu defalarca alenen itiraf etmek zorunda kaldı” ifadesini kullandı.Rusya’nın boş durmadığını ve Afrika, Asya ve Ortadoğu’nun en az gelişmiş ülkelerine gerçek yardım sağlamaya devam ettiğini söyleyen Nebenzya, “Rusya lideri, konuşmalarında bu çabaları ayrıntılarıyla anlatıyor. Başkan, Rusya'nın Karadeniz girişimine geri dönmesi için koşulları da açıkladı. Biz de bu koşulları burada ayrıntılı biçimde anlattık. Bu, Batı’nın göstermeye çalıştığı gibi şantaj asla değil. Bu, bir yıl önce bize vaat edileni yerine getirme talebi” dedi.‘Anlaşmanın aç olanları kurtaracağı yalan’Rus diplomat, “BM basın servisi ve yetkililerinden, güya dünya genelindeki açların kurtarılmasının Karadeniz girişimine bağlı olduğu yönünde çok iddialı açıklamalar duymaya devam ediyoruz. Bu doğru değil, ilgili rakamları ve gerçekleri defalarca aktardık” diye konuştu.Rusya’nın tahıl anlaşmasının çıkmasının fiyatlarda ani artışa neden olduğu iddiasının da gerçeği yansıtmadığını dile getiren Nebenzya, “Aksine fiyatlar düşmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.Daimi Temsilci, Rusya ve BM heyetleri arasında Karadeniz Girişimi ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.
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vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması
vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması
Nebenzya: Guterres ve ekibinin tahıl anlaşmasını çözecek gücü yok
17:07 18.09.2023 (güncellendi: 17:08 18.09.2023) Abone ol
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ekibinin, 'tahıl anlaşmasının' Rusya kısmının uygulanmasıyla ilgili sistemik sorunları çözecek güce sahip olmadığını belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, “Ne yazık ki, Genel Sekreter ve ekibi her ne kadar gerçekten çaba gösterseler de sistemik sorunları çözecek güce sahip olmadığını kabul etmek zorundayız. BM yetkilileri de bunu defalarca alenen itiraf etmek zorunda kaldı” ifadesini kullandı.
Rusya’nın boş durmadığını ve Afrika, Asya ve Ortadoğu’nun en az gelişmiş ülkelerine gerçek yardım sağlamaya devam ettiğini söyleyen Nebenzya, “Rusya lideri, konuşmalarında bu çabaları ayrıntılarıyla anlatıyor. Başkan, Rusya'nın Karadeniz girişimine geri dönmesi için koşulları da açıkladı. Biz de bu koşulları burada ayrıntılı biçimde anlattık. Bu, Batı’nın göstermeye çalıştığı gibi şantaj asla değil. Bu, bir yıl önce bize vaat edileni yerine getirme talebi” dedi.
‘Anlaşmanın aç olanları kurtaracağı yalan’
Rus diplomat, “BM basın servisi ve yetkililerinden, güya dünya genelindeki açların kurtarılmasının Karadeniz girişimine bağlı olduğu yönünde çok iddialı açıklamalar duymaya devam ediyoruz. Bu doğru değil, ilgili rakamları ve gerçekleri defalarca aktardık” diye konuştu.
Rusya’nın tahıl anlaşmasının çıkmasının fiyatlarda ani artışa neden olduğu iddiasının da gerçeği yansıtmadığını dile getiren Nebenzya, “Aksine fiyatlar düşmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.
Daimi Temsilci, Rusya ve BM heyetleri arasında Karadeniz Girişimi ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.