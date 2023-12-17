https://sputniknews.com.tr/20231217/japonya-2024te-savunma-harcamalarini-artiracak-1078539638.html

Japonya 2024'te savunma harcamalarını artıracak

Japonya 2024'te savunma harcamalarını artıracak

Japonya, 2024 mali yılında, savunma bütçesine 7,7 trilyon yen (54 milyar dolar) ayırarak, ulusal savunmasını güçlendirmeye hazırlanıyor. 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T08:50+0300

2023-12-17T08:50+0300

2023-12-17T08:50+0300

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Asya-Pasifik'te ciddiyeti artan güvenlik ortamı ve bölgesel tehditler karşısında Japonya, ulusal savunmasını artırarak tahkim etmeyi hedefliyor.Resmi Kyodo ajansının kabineye dayandırdığı haberine göre, Japonya, Nisan 2024-Mart 2025'i kapsayan 2024 mali yılı bütçesini ele alıyor.Bu çerçevede, 2024 mali yılında, savunmaya 7,7 trilyon yen ayrılacak. Başbakan Kişida Fumio kabinesi, bütçe dilimini hafta içinde onaylayacak.Söz konusu bütçenin resmen onaylanması halinde, bu durum, şimdiye kadarki en yüksek hacimli savunma bütçe dilimi olarak kayda geçecek.Rekor düzeydeki bütçe vasıtasıyla, düşman üslerini vurabilecek uzun menzilli füzelerin ulusal üretimine yönelik harcamalar kolaylaştırılacak.Karadan gemiye güdümlü füze üretimi, yeni savaş uçağının dizaynı ve yenilikçi savunma ekipmanlarının araştırılmasına odaklanılması planlanıyor.Japonya ve Norveç, ikili ilişkilerin stratejik ortaklığa yükseltilmesinde anlaşmıştıYakın zamanda bir araya gelen Japonya ve Norveç liderleri, iki ülke ilişkilerinin, stratejik ortaklığa yükseltilmesinde mutabakata varmıştı.Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Tokyo'ya gelen Norveç Başbakanı Jonas Store ile görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.Yapılan ortak açıklamaya göre iki lider, Japonya ve Norveç ilişkilerinin stratejik ortaklığa yükseltilmesi mutabakatına vardı.Liderler, iki ülke arası savunma müzakerelerinin başlatılması ile temiz enerji yatırımı işbirliklerinin ele alınmasında anlaştı.Kişida ve Store görüşmede, Rusya-Ukrayna krizi ve Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik görüş alışverişinde bulundu.İki lider "dünyanın herhangi bir yerinde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine karşı çıkılmasında" mutabık kaldı.

https://sputniknews.com.tr/20231214/abd-senatosundan-rekor-savunma-butcesini-onay-cikti-1078452176.html

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