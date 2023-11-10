https://sputniknews.com.tr/20231110/abd-cin-ile-savunma-alaninda-gorusmeleri-yeniden-baslatmakistiyor-1077282351.html
ABD, Çin ile savunma alanında görüşmeleri yeniden başlatmak istiyor
ABD, Çin ile savunma alanında görüşmeleri yeniden başlatmak istiyor
ABD Genelkurmay Başkanı Charles CQ Brown, 2022'de Çin tarafından askıya alınan savunma alanındaki diyalog mekanizmaları ve görüşmeleri yeniden başlatma... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T19:52+0300
2023-11-10T19:52+0300
2023-11-10T19:52+0300
dünya
abd
çin
çin halk cumhuriyeti
çin komünist partisi (çkp)
charles brown
genelkurmay
abd genelkurmay başkanlığı
nancy pelosi
tayvan
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Japonya'nın başkenti Tokyo'ya ziyaretinde gazetecilere açıklama yapan Brown, taraflar arasında 'yanlış anlaşılmalar olmamasını sağlamanın son derece önem arz ettiğini' vurguladı.Brown, Çin ile savunma alanındaki diyalog mekanizmaları ve görüşmeleri yeniden başlatma isteğini Çinli mevkidaşına mektup aracılığıyla ilettiğini aktararak görüşmelerin tekrar başlaması hakkında 'umutlu olduğunu' belirtti.Brown, bugün, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya gelmiş ve görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirilmişti.Çin, 2022'de ABD ile savunma görüşmelerini iptal etmiştiÇin, 5 Ağustos 2022'de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından karşı tedbir olarak Washington yönetimiyle bazı 'ikili diyalog ve iş birliği mekanizmalarını durdurduğunu' açıklamıştı.Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, savunma alanında 3 diyalog mekanizması iptal edilirken, yasa dışı göç, adli iş birliği, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele ve iklim değişikliği alanlarındaki 5 diyalog mekanizması askıya alınmıştı.Savunma alanında, Çin ile ABD arasındaki Cephe Komutanları Görüşmeleri, Savunma Politikası Koordinasyon Görüşmeleri ve Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmelerinin artık yapılamayacağı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231108/putin-rusya-cin-isbirligi-kuresel-guvenligi-istikrara-kavusturuyor-1077201307.html
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abd, çin, çin halk cumhuriyeti, çin komünist partisi (çkp), charles brown, genelkurmay, abd genelkurmay başkanlığı, nancy pelosi, tayvan, kişida fumio, japonya
abd, çin, çin halk cumhuriyeti, çin komünist partisi (çkp), charles brown, genelkurmay, abd genelkurmay başkanlığı, nancy pelosi, tayvan, kişida fumio, japonya
ABD, Çin ile savunma alanında görüşmeleri yeniden başlatmak istiyor
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ABD Genelkurmay Başkanı Charles CQ Brown, 2022'de Çin tarafından askıya alınan savunma alanındaki diyalog mekanizmaları ve görüşmeleri yeniden başlatma isteğini Çinli mevkidaşına ilettiğini bildirdi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'ya ziyaretinde gazetecilere açıklama yapan Brown, taraflar arasında 'yanlış anlaşılmalar olmamasını sağlamanın son derece önem arz ettiğini' vurguladı.
Brown, Çin ile savunma alanındaki diyalog mekanizmaları ve görüşmeleri yeniden başlatma isteğini Çinli mevkidaşına mektup aracılığıyla ilettiğini aktararak görüşmelerin tekrar başlaması hakkında 'umutlu olduğunu' belirtti.
Brown, bugün, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya gelmiş ve görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirilmişti.
Çin, 2022'de ABD ile savunma görüşmelerini iptal etmişti
Çin, 5 Ağustos 2022'de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından karşı tedbir olarak Washington yönetimiyle bazı 'ikili diyalog ve iş birliği mekanizmalarını durdurduğunu' açıklamıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, savunma alanında 3 diyalog mekanizması iptal edilirken, yasa dışı göç, adli iş birliği, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele ve iklim değişikliği alanlarındaki 5 diyalog mekanizması askıya alınmıştı.
Savunma alanında, Çin ile ABD arasındaki Cephe Komutanları Görüşmeleri, Savunma Politikası Koordinasyon Görüşmeleri ve Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmelerinin artık yapılamayacağı belirtilmişti.