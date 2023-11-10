https://sputniknews.com.tr/20231110/abd-cin-ile-savunma-alaninda-gorusmeleri-yeniden-baslatmakistiyor-1077282351.html

ABD, Çin ile savunma alanında görüşmeleri yeniden başlatmak istiyor

ABD, Çin ile savunma alanında görüşmeleri yeniden başlatmak istiyor

ABD Genelkurmay Başkanı Charles CQ Brown, 2022'de Çin tarafından askıya alınan savunma alanındaki diyalog mekanizmaları ve görüşmeleri yeniden başlatma... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T19:52+0300

2023-11-10T19:52+0300

2023-11-10T19:52+0300

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abd genelkurmay başkanlığı

nancy pelosi

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Japonya'nın başkenti Tokyo'ya ziyaretinde gazetecilere açıklama yapan Brown, taraflar arasında 'yanlış anlaşılmalar olmamasını sağlamanın son derece önem arz ettiğini' vurguladı.Brown, Çin ile savunma alanındaki diyalog mekanizmaları ve görüşmeleri yeniden başlatma isteğini Çinli mevkidaşına mektup aracılığıyla ilettiğini aktararak görüşmelerin tekrar başlaması hakkında 'umutlu olduğunu' belirtti.Brown, bugün, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya gelmiş ve görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirilmişti.Çin, 2022'de ABD ile savunma görüşmelerini iptal etmiştiÇin, 5 Ağustos 2022'de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından karşı tedbir olarak Washington yönetimiyle bazı 'ikili diyalog ve iş birliği mekanizmalarını durdurduğunu' açıklamıştı.Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, savunma alanında 3 diyalog mekanizması iptal edilirken, yasa dışı göç, adli iş birliği, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele ve iklim değişikliği alanlarındaki 5 diyalog mekanizması askıya alınmıştı.Savunma alanında, Çin ile ABD arasındaki Cephe Komutanları Görüşmeleri, Savunma Politikası Koordinasyon Görüşmeleri ve Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmelerinin artık yapılamayacağı belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231108/putin-rusya-cin-isbirligi-kuresel-guvenligi-istikrara-kavusturuyor-1077201307.html

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abd, çin, çin halk cumhuriyeti, çin komünist partisi (çkp), charles brown, genelkurmay, abd genelkurmay başkanlığı, nancy pelosi, tayvan, kişida fumio, japonya