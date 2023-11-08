https://sputniknews.com.tr/20231108/putin-rusya-cin-isbirligi-kuresel-guvenligi-istikrara-kavusturuyor-1077201307.html
Putin: Rusya-Çin işbirliği küresel güvenliği istikrara kavuşturuyor
Putin: Rusya-Çin işbirliği küresel güvenliği istikrara kavuşturuyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Çin işbirliğinin uluslararası durumun istikrara kavuşmasında önemli faktör olduğunu belirtti. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T23:17+0300
2023-11-08T23:17+0300
2023-11-08T23:17+0300
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rusya
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çin halk cumhuriyeti
vladimir putin
çin devlet başkanı şi cinping
nato
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Çin Merkez Askerî Komisyonu Başkan Yardımcısı Cang Youşia ile görüştü.Putin, “Rusya ve Çin, soğuk savaş dönemindekilere benzer hiçbir askeri ittifak kurmuyor. Sizinle olan işbirliğimiz yapıcı ve uluslararası durumun istikrara kavuşmasında önemli bir faktör” diye konuştu.İki ülke arasında savunma ve askeri teknik alanındaki işbirliğinin giderek daha büyük önem kazandığını söyleyen Rusya lideri, “Askeri teknik işbirliğine gelince burada elbette ön plana ileri teknoloji alanı çıkıyor. Burada uzay da var. Buna yüksek yörünge grupları da dahil. Ayrıca modern silah türlerini de kastediyorum. Bu silahlar Rusya ve Çin’in güvenliğini sağlayacak” ifadesini kullandı.‘Şi ile olan ilişkilerimiz stratejik’Cang Youşia’dan, Çin lideri Şi Cinping’e en iyi dileklerini ve Çin ziyareti sırasındaki sıcak karşılamadan dolayı şükranlarını iletmesini isteyen Putin, iki ülke lideri arasında çok dostça ve iyi kişisel ve aynı zamanda iş ilişkilerinin oluştuğunu belirterek, “Bu, iki ülke arasındaki bağların stratejik niteliğini korumayı mümkün kılıyor” diye kaydetti.‘İşbirliği seviyemiz sürekli yükseliyor’Bazı ülkelerin etki alanlarını genişletme girişimlerini gördüklerini dile getiren Putin, NATO’nun kendi doktrini aksine, faaliyet coğrafyasının dışına geçmeye çalıştığını söyledi.ABD’nin, NATO üyelerini Asya-Pasifik bölgesinde gerilimi yaratma sürecine çekme çabalarının arttığını kaydeden Rus lider, Washington’un öncelikle kendi bencil çıkarlarını güderek söz konusu bölgede yeni askeri ittifaklar kurmaya çalıştığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231108/soygudan-rusya-ve-cin-askeri-blok-kuruyor-iddialarina-yanit-1077194162.html
rusya
çin
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rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, nato
rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, nato
Putin: Rusya-Çin işbirliği küresel güvenliği istikrara kavuşturuyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Çin işbirliğinin uluslararası durumun istikrara kavuşmasında önemli faktör olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Çin Merkez Askerî Komisyonu Başkan Yardımcısı Cang Youşia ile görüştü.
Putin, “Rusya ve Çin, soğuk savaş dönemindekilere benzer hiçbir askeri ittifak kurmuyor. Sizinle olan işbirliğimiz yapıcı ve uluslararası durumun istikrara kavuşmasında önemli bir faktör” diye konuştu.
İki ülke arasında savunma ve askeri teknik alanındaki işbirliğinin giderek daha büyük önem kazandığını söyleyen Rusya lideri, “Askeri teknik işbirliğine gelince burada elbette ön plana ileri teknoloji alanı çıkıyor. Burada uzay da var. Buna yüksek yörünge grupları da dahil. Ayrıca modern silah türlerini de kastediyorum. Bu silahlar Rusya ve Çin’in güvenliğini sağlayacak” ifadesini kullandı.
‘Şi ile olan ilişkilerimiz stratejik’
Cang Youşia’dan, Çin lideri Şi Cinping’e en iyi dileklerini ve Çin ziyareti sırasındaki sıcak karşılamadan dolayı şükranlarını iletmesini isteyen Putin, iki ülke lideri arasında çok dostça ve iyi kişisel ve aynı zamanda iş ilişkilerinin oluştuğunu belirterek, “Bu, iki ülke arasındaki bağların stratejik niteliğini korumayı mümkün kılıyor” diye kaydetti.
‘İşbirliği seviyemiz sürekli yükseliyor’
Bazı ülkelerin etki alanlarını genişletme girişimlerini gördüklerini dile getiren Putin, NATO’nun kendi doktrini aksine, faaliyet coğrafyasının dışına geçmeye çalıştığını söyledi.
ABD’nin, NATO üyelerini Asya-Pasifik bölgesinde gerilimi yaratma sürecine çekme çabalarının arttığını kaydeden Rus lider
, Washington’un öncelikle kendi bencil çıkarlarını güderek söz konusu bölgede yeni askeri ittifaklar kurmaya çalıştığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tüm bunları görüyoruz ve başta Çin, dostlarımızla birlikte buna sakin ve bilinçli şekilde tepki veriyoruz, savunma yeteneğimizi güçlendiriyoruz. Bu kapsamda, düzenli olarak ortak deniz ve hava tatbikatlarını düzenliyoruz. İşbirliği seviyemiz sürekli yükseliyor.”