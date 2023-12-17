https://sputniknews.com.tr/20231217/cinin-butce-gelirleri-artista-1078541700.html

Çin’in bütçe gelirleri artışta

Çin’in bütçe gelirleri artışta

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, Ocak-Kasım 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.9 artış kaydetti. Fosil yakıt ithalatı ve elektrik... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T10:00+0300

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Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bütçe gelirleri, 11 ayda yıllık yüzde 7.9 artışla 20.01 trilyon yuana (yaklaşık 2.83 trilyon dolar) yükseldi.Söz konusu dönemde merkezi hükümetin bütçe geliri yüzde 6.9, yerel yönetimlerin bütçe geliri de yüzde 8.7 arttı.Bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip olan vergi gelirleri yıllık yüzde 10.2 artışla 16.84 trilyon yuana (yaklaşık 2.38 trilyon dolar) ulaştı.Aynı dönemde bütçe harcamaları da yüzde 4.9 artışla 23.85 trilyon yuana (yaklaşık 3.37 trilyon dolar) çıktı.Kamuya ait toplam bütçe açığı, 11 ayda 7.01 trilyon yuan (yaklaşık 990 milyar dolar) oldu.Ülkenin fosil yakıt üretimi ve ithalatı da artıyorÜretim, tüketim ve ithalat değerlerinin aynı zamanda ülkenin üretim hacmindeki artışla da bağlantılı olduğu bilinirken, Çin'de petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıt üretimi ve ithalatı, 2023'ün 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.Elektrik tüketimi de 2023'ün 11 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6.3 artarak 8.4 trilyon kilovatsaate ulaştı.Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 12.2, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 9.8 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 20.9 arttı.Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ocak-kasım döneminde kömür üretimi yıllık yüzde 2,9, ham petrol üretimi yüzde 1.8 ve doğalgaz üretimi yüzde 6 arttı.Söz konusu dönemde, kömür ithalatı yüzde 62.9, ham petrol ithalatı yüzde 12.1 ve doğalgaz ithalatı yüzde 8.5 yükseldi.Kömür üretimi, 11 ayda 4.24 milyar tona ulaştı. Aynı dönemde yıllık 4.27 milyar ton kömür ithal edildi.Devlete ait kömür tedarikçi şirketlerin Avustralya'dan ithal kömüre iki yıldır uyguladığı gayriresmi boykotu bu yılın başından itibaren sonlandırmasıyla kömür ithalatı iç üretimi aşacak düzeyde arttı. İthal kömürün fiyatının daha avantajlı olması da artışta etkili oldu.Ham petrol üretimi 11 ayda 191.25 milyon tona, petrol ithalatı da 515.65 milyon tona çıktı.Doğalgaz üretimi de 209.6 milyar metreküpe ulaşırken, doğalgaz ithalatı ise 107.4 milyon ton oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231202/rusyadan-cine-dogalgaz-sevkiyatinda-yeni-rekor-20-milyar-metrekupu-gecti-1078016911.html

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