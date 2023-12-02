https://sputniknews.com.tr/20231202/rusyadan-cine-dogalgaz-sevkiyatinda-yeni-rekor-20-milyar-metrekupu-gecti-1078016911.html

Rusya’dan Çin’e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor: 20 milyar metreküpü geçti

Rusya’dan Çin’e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor: 20 milyar metreküpü geçti

Çin-Rusya doğalgaz boru sisteminin doğu kolu olan Sibirya’nın Gücü boru hattı ile Rusya’dan Çin’e gaz sevkiyatının Ocak-Kasım döneminde 20 milyar metreküpü... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T18:49+0300

2023-12-02T18:49+0300

2023-12-02T18:49+0300

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pipechina

doğalgaz boru hattı

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China Daily gazetesinin haberine göre, Çin’in ulusal boru hattı operatörü PipeChina, “Boru hattı ile yılbaşından bu yana 20 milyar metreküpten fazla doğalgaz taşınarak rekor bir rakama ulaşıldı” açıklamasında bulundu.İşletmeye alındığı günden bu yana geçen 4 yılda söz konusu boru hattı üzerinden 50 milyar metreküpten fazla doğalgazın taşındığı kaydedildi.Açıklamada, “Boru hattının kapasitesi kademeli olarak artırıldı. 2024’te kapasitenin daha da artması bekleniyor. Bu, ülkeye doğalgaz sevkiyat fırsatını önemli ölçüde artıracak” dendi.Halihazırda Rus Gazprom şirketi, Çin’e doğalgaz sevkiyatını Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden gerçekleştiriyor. Bu boru hattının Rusya-Çin sınırından Şanghay şehrine kadar uzanan kısmının uzunluğu 5 bin 111 kilometre olduğu belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231120/putin-rusya-ve-cin-adil-ve-demokratik-bir-dunya-duzeni-kurulmasina-katki-sunuyor-1077581672.html

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