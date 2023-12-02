https://sputniknews.com.tr/20231202/rusyadan-cine-dogalgaz-sevkiyatinda-yeni-rekor-20-milyar-metrekupu-gecti-1078016911.html
Rusya’dan Çin’e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor: 20 milyar metreküpü geçti
Rusya’dan Çin’e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor: 20 milyar metreküpü geçti
Çin-Rusya doğalgaz boru sisteminin doğu kolu olan Sibirya’nın Gücü boru hattı ile Rusya’dan Çin’e gaz sevkiyatının Ocak-Kasım döneminde 20 milyar metreküpü... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T18:49+0300
2023-12-02T18:49+0300
2023-12-02T18:49+0300
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doğalgaz
pipechina
doğalgaz boru hattı
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China Daily gazetesinin haberine göre, Çin’in ulusal boru hattı operatörü PipeChina, “Boru hattı ile yılbaşından bu yana 20 milyar metreküpten fazla doğalgaz taşınarak rekor bir rakama ulaşıldı” açıklamasında bulundu.İşletmeye alındığı günden bu yana geçen 4 yılda söz konusu boru hattı üzerinden 50 milyar metreküpten fazla doğalgazın taşındığı kaydedildi.Açıklamada, “Boru hattının kapasitesi kademeli olarak artırıldı. 2024’te kapasitenin daha da artması bekleniyor. Bu, ülkeye doğalgaz sevkiyat fırsatını önemli ölçüde artıracak” dendi.Halihazırda Rus Gazprom şirketi, Çin’e doğalgaz sevkiyatını Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden gerçekleştiriyor. Bu boru hattının Rusya-Çin sınırından Şanghay şehrine kadar uzanan kısmının uzunluğu 5 bin 111 kilometre olduğu belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231120/putin-rusya-ve-cin-adil-ve-demokratik-bir-dunya-duzeni-kurulmasina-katki-sunuyor-1077581672.html
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rusya, çin, doğalgaz, pipechina, doğalgaz boru hattı
rusya, çin, doğalgaz, pipechina, doğalgaz boru hattı
Rusya’dan Çin’e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor: 20 milyar metreküpü geçti
Çin-Rusya doğalgaz boru sisteminin doğu kolu olan Sibirya’nın Gücü boru hattı ile Rusya’dan Çin’e gaz sevkiyatının Ocak-Kasım döneminde 20 milyar metreküpü geçtiği, bunun yeni rekor olduğu belirtildi.
China Daily gazetesinin haberine göre, Çin’in ulusal boru hattı operatörü PipeChina, “Boru hattı ile yılbaşından bu yana 20 milyar metreküpten fazla doğalgaz taşınarak rekor bir rakama ulaşıldı” açıklamasında bulundu.
İşletmeye alındığı günden bu yana geçen 4 yılda söz konusu boru hattı üzerinden 50 milyar metreküpten fazla doğalgazın taşındığı kaydedildi.
Açıklamada, “Boru hattının kapasitesi kademeli olarak artırıldı. 2024’te kapasitenin daha da artması bekleniyor. Bu, ülkeye doğalgaz sevkiyat fırsatını önemli ölçüde artıracak” dendi.
Halihazırda Rus Gazprom şirketi, Çin’e doğalgaz sevkiyatını Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden gerçekleştiriyor. Bu boru hattının Rusya-Çin sınırından Şanghay şehrine kadar uzanan kısmının uzunluğu 5 bin 111 kilometre olduğu belirtiliyor.