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https://sputniknews.com.tr/20231208/cin-6-afrika-ulkesine-sifir-tarifeli-ithalat-rejimi-uygulayacak-1078226816.html
Çin 6 Afrika ülkesine sıfır tarifeli ithalat rejimi uygulayacak
Çin 6 Afrika ülkesine sıfır tarifeli ithalat rejimi uygulayacak
Çin Gümrük Tarife Komisyonu, Çin'in altı Afrika ülkesinden gelen mallar için sıfır tarifeli ithalat rejimi uygulayacağını duyurdu. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T16:24+0300
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Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi'ne göre, son on yılda ülke, 2022'de 260 milyar doları aşan ikili ticaretle Afrika'nın en büyük ticaret ortağı oldu. 2023'ün ilk yarısında Çin-Afrika ticareti yıllık yüzde 7.4 artışla yaklaşık 158.36 milyar dolara ulaştı.Angola, Gambiya, Kongo, Madagaskar, Mali ve Moritanya için geçerli olacak bu tedbir 25 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek.Kurum, bu hamlenin 'Çin-Afrika dostluk ve işbirliği ruhunu' somutlaştırmanın yanı sıra yüksek kaliteli bir Çin-Afrika ortak topluluğunun yaratılmasını teşvik etmeyi amaçladığını vurguladı.Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi, Çin'in son on yıldır kıtanın en büyük ticaret ortağı olduğunu ve 2022'de 260 milyar doların üzerinde ikili ticaret hacmine sahip olduğunu söyledi. Ofis, Ocak ayından Temmuz 2023'e kadar Çin-Afrika ticaretinin bir önceki yıla göre yüzde 7.4 artış göstererek yaklaşık 158.36 milyar dolara ulaştığını belirtti.2023 yılında Çin Afrika'ya gemi, otomobil, mekanik ve elektrikli ürünler ihraç etti. Ofis tarafından bildirildiği üzere, kıtadan Çin'e yapılan önemli ithalatlar arasında ham petrol, metalve tarım ürünleri yer aldı.Güney Afrika bu yılın ilk altı ayında Çin-Afrika ticaretinin yaklaşık %19.9'unu gerçekleştirerek Çin'in kıtadaki en büyük ticaret ortağı oldu. Nijerya ve Angola'nın ikinci ve üçüncü en büyük ortaklar olduğu açıklandı.Kasım ayı başında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ve Güney Afrika arasındaki ilişkilerin 'altın çağına' girdiğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230120/abd-hazine-bakani-yellenden-afrika-ulkelerine-cin-uyarisi-dikkatli-olun-1065993060.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, angola, gambiya, kongo, madagaskar, mali, moritanya, güney afrika cumhuriyeti, nijerya, ithalat, ihracat

Çin 6 Afrika ülkesine sıfır tarifeli ithalat rejimi uygulayacak

16:24 08.12.2023
© Sputnik / Alexander VilfÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© Sputnik / Alexander Vilf
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Çin Gümrük Tarife Komisyonu, Çin'in altı Afrika ülkesinden gelen mallar için sıfır tarifeli ithalat rejimi uygulayacağını duyurdu.
Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi'ne göre, son on yılda ülke, 2022'de 260 milyar doları aşan ikili ticaretle Afrika'nın en büyük ticaret ortağı oldu. 2023'ün ilk yarısında Çin-Afrika ticareti yıllık yüzde 7.4 artışla yaklaşık 158.36 milyar dolara ulaştı.
Angola, Gambiya, Kongo, Madagaskar, Mali ve Moritanya için geçerli olacak bu tedbir 25 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek.
Kurum, bu hamlenin 'Çin-Afrika dostluk ve işbirliği ruhunu' somutlaştırmanın yanı sıra yüksek kaliteli bir Çin-Afrika ortak topluluğunun yaratılmasını teşvik etmeyi amaçladığını vurguladı.
Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi, Çin'in son on yıldır kıtanın en büyük ticaret ortağı olduğunu ve 2022'de 260 milyar doların üzerinde ikili ticaret hacmine sahip olduğunu söyledi. Ofis, Ocak ayından Temmuz 2023'e kadar Çin-Afrika ticaretinin bir önceki yıla göre yüzde 7.4 artış göstererek yaklaşık 158.36 milyar dolara ulaştığını belirtti.
2023 yılında Çin Afrika'ya gemi, otomobil, mekanik ve elektrikli ürünler ihraç etti. Ofis tarafından bildirildiği üzere, kıtadan Çin'e yapılan önemli ithalatlar arasında ham petrol, metalve tarım ürünleri yer aldı.
Güney Afrika bu yılın ilk altı ayında Çin-Afrika ticaretinin yaklaşık %19.9'unu gerçekleştirerek Çin'in kıtadaki en büyük ticaret ortağı oldu. Nijerya ve Angola'nın ikinci ve üçüncü en büyük ortaklar olduğu açıklandı.
Kasım ayı başında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ve Güney Afrika arasındaki ilişkilerin 'altın çağına' girdiğini vurgulamıştı.
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