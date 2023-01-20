https://sputniknews.com.tr/20230120/abd-hazine-bakani-yellenden-afrika-ulkelerine-cin-uyarisi-dikkatli-olun-1065993060.html

ABD Hazine Bakanı Yellen'den Afrika ülkelerine 'Çin' uyarısı: 'Dikkatli olun'

ABD Hazine Bakanı Yellen'den Afrika ülkelerine 'Çin' uyarısı: 'Dikkatli olun'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Afrika ülkelerinin Çin'in kıtadaki yatırımları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T22:26+0300

2023-01-20T22:26+0300

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ABD Hazine Bakanı Yellen, 3 ülkeyi kapsayan Afrika turunun ilk durağı olan Senegal'in başkenti Dakar'da, gençlere ve kadın girişimcilere kredi desteğinde bulunan bir iş geliştirme merkezini ziyareti sırasında konuştu.Yellen, Kovid-19 salgınıyla birlikte büyümeyi yavaşlatan Ukrayna krizinin kıtadaki etkisini azaltmak için ABD'nin Afrikalı liderlerle çalıştığına vurgu yaptı.Rusya savaşını bitirmenin küresel ekonomiyi de rahatlatacağını belirten Yellen, savaşın en çok Afrika ekonomisi üzerinde gereksiz bir yük oluşturduğunu dile getirdi.Afrikalıların hükümetlerinden daha şeffaf bir yönetim ve hesap verilebilirlik talep ettiğinin altını çizen Yellen, bunun sürdürülebilir ekonomik büyümenin ön koşulu olduğunu ifade etti.'Parlak anlaşmalara dikkat'Yellen, Çin'in Afrika ülkelerini yatırımlara karşı borçlandırmasını da eleştirerek, "Ülkeler, başta şeffaf ve yardım etme amacı taşıyor gibi görünen 'parlak' anlaşmalara karşı dikkatli olmalı" dedi.Dikkatli hareket edilmezse bu anlaşmaların ülkelere borç mirası bırakabileceğini dile getiren Yellen, Çin de dahil uluslararası toplumun Afrika ülkelerinin toparlanmasına fırsat vermek için borç hafifletmesi gerektiğini söyledi.Yellen, ABD'nin Afrika ile ilişkisinin kısa vadeli ya da pazarlığa tabi olmadığını vurgulayarak, kıtanın artan genç nüfusu ve büyüyen orta sınıfıyla muazzam bir potansiyel barındırdığına işaret etti.Çalışan nüfusun artmasının kıta için bir şans olduğunu belirten Yellen, "Afrika hala dünyanın en genç kıtası. Senegal'de yaş ortalaması 19. Her ay 1.7 milyon Afrikalı çalışma hayatına giriyor. Sahra altı Afrika'da 2035'te çalışan nüfus, dünyanın geri kalanındaki toplam çalışan nüfusu geçecek" ifadelerini kullandı.Yellen, Afrika'da ulaşılabilir internet ağı ve dijital girişimcilik için 350 milyon dolar yatırım yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.Yellen, Dakar'daki temasları kapsamında Maliye Bakanı Mamadou Moustapha Ba ile görüşecek ve Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edilecek.

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