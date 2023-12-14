https://sputniknews.com.tr/20231214/moskova-ve-kaluga-bolgelerinin-semalarinda-9-iha-vuruldu-1078449836.html
Moskova ve Kaluga bölgelerinin semalarında 9 İHA vuruldu
Moskova ve Kaluga bölgelerinin semalarında 9 İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Moskova ve Kaluga bölgelerinin semalarında Ukrayna'dan yönlendirilen 9 uçak tipi İHA'nın imha edildiğini açıkladı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T10:45+0300
2023-12-14T10:45+0300
2023-12-14T10:45+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
moskova
kaluga bölgesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_0:203:2918:1844_1920x0_80_0_0_e9e27a1dc248192c4054b701e82ec9e6.jpg
Haziran ayında başlayan karşı saldırıda hedeflerine ulaşamayan Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına İHA'lar yardımıyla saldırıda bulunmak için çabalarını sürdürüyor.Bakanlık, "Ukrayna'nın 9 İHA'sı Moskova ve Kaluga bölgelerinin semalarında hava savunma araçları tarafından imha edildi ve önlendi" ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231214/kremlin-sozcusu-peskov-abd-kievin-onlari-aldattigini-anladi-cephede-hicbir-zafer-yok-1078439424.html
ukrayna
rusya
moskova
kaluga bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_d23ef5a71a02ba4d1bda92dd843592d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), moskova, kaluga bölgesi
ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), moskova, kaluga bölgesi
Moskova ve Kaluga bölgelerinin semalarında 9 İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Moskova ve Kaluga bölgelerinin semalarında Ukrayna'dan yönlendirilen 9 uçak tipi İHA'nın imha edildiğini açıkladı.
Haziran ayında başlayan karşı saldırıda hedeflerine ulaşamayan Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına İHA'lar yardımıyla saldırıda bulunmak için çabalarını sürdürüyor.
Bakanlık, "Ukrayna'nın 9 İHA'sı Moskova ve Kaluga bölgelerinin semalarında hava savunma araçları tarafından imha edildi ve önlendi" ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.