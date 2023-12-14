https://sputniknews.com.tr/20231214/moskova-ve-kaluga-bolgelerinin-semalarinda-9-iha-vuruldu-1078449836.html

Moskova ve Kaluga bölgelerinin semalarında 9 İHA vuruldu

Moskova ve Kaluga bölgelerinin semalarında 9 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Moskova ve Kaluga bölgelerinin semalarında Ukrayna'dan yönlendirilen 9 uçak tipi İHA'nın imha edildiğini açıkladı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T10:45+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

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insansız hava aracı (iha)

moskova

kaluga bölgesi

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Haziran ayında başlayan karşı saldırıda hedeflerine ulaşamayan Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına İHA'lar yardımıyla saldırıda bulunmak için çabalarını sürdürüyor.Bakanlık, "Ukrayna'nın 9 İHA'sı Moskova ve Kaluga bölgelerinin semalarında hava savunma araçları tarafından imha edildi ve önlendi" ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231214/kremlin-sozcusu-peskov-abd-kievin-onlari-aldattigini-anladi-cephede-hicbir-zafer-yok-1078439424.html

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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), moskova, kaluga bölgesi