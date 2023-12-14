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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231214/moskova-ve-kaluga-bolgelerinin-semalarinda-9-iha-vuruldu-1078449836.html
Moskova ve Kaluga bölgelerinin semalarında 9 İHA vuruldu
Moskova ve Kaluga bölgelerinin semalarında 9 İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Moskova ve Kaluga bölgelerinin semalarında Ukrayna'dan yönlendirilen 9 uçak tipi İHA'nın imha edildiğini açıkladı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T10:45+0300
2023-12-14T10:45+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
moskova
kaluga bölgesi
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Haziran ayında başlayan karşı saldırıda hedeflerine ulaşamayan Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına İHA'lar yardımıyla saldırıda bulunmak için çabalarını sürdürüyor.Bakanlık, "Ukrayna'nın 9 İHA'sı Moskova ve Kaluga bölgelerinin semalarında hava savunma araçları tarafından imha edildi ve önlendi" ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231214/kremlin-sozcusu-peskov-abd-kievin-onlari-aldattigini-anladi-cephede-hicbir-zafer-yok-1078439424.html
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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), moskova, kaluga bölgesi
ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), moskova, kaluga bölgesi

Moskova ve Kaluga bölgelerinin semalarında 9 İHA vuruldu

10:45 14.12.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Moskova ve Kaluga bölgelerinin semalarında Ukrayna'dan yönlendirilen 9 uçak tipi İHA'nın imha edildiğini açıkladı.
Haziran ayında başlayan karşı saldırıda hedeflerine ulaşamayan Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına İHA'lar yardımıyla saldırıda bulunmak için çabalarını sürdürüyor.
Bakanlık, "Ukrayna'nın 9 İHA'sı Moskova ve Kaluga bölgelerinin semalarında hava savunma araçları tarafından imha edildi ve önlendi" ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD, Kiev’in onları aldattığını anladı, cephede hiçbir zafer yok
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