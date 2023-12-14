https://sputniknews.com.tr/20231214/almanya-basbakani-scholz-ukraynanin-abye-katilim-muzakerelerinin-baslatilmasini-destekleyecegiz-1078464845.html

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını destekleyeceğiz

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını destekleyeceğiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılmasını aktif olarak destekleyeceğini söyledi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T14:32+0300

2023-12-14T14:32+0300

2023-12-14T14:32+0300

ukrayna krizi

almanya

olaf scholz

ukrayna

avrupa birliği

üyelik müzakereleri

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Scholz, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "AB Komisyonun Ukrayna'ya ilişkin önerilerini büyük ölçüde destekliyoruz. Ortak bir Avrupa anlayışı geliştirmek üzere aktif şekilde çaba sarf edeceğiz" dedi.Şansölye Scholz, Macaristan'ın Ukrayna'nın AB üyelik müzakereleri hakkındaki görüşünün sorulması üzerine de "Bunun Avrupa'da gerekli bir tartışma olduğuna kesinlikle eminim. Çeşitli katılım süreçlerinde ilerleme kaydetmeliyiz. Batı Balkan ülkeleri, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova ile genişlemeyi görüşüyor olmamız AB'nin aldığı bir karardır. Ukrayna söz konusu olduğunda, ihtiyaç duydukları tüm tedbirleri alabilmeleri için katılımlarını desteklememiz gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna'ya yardımın devam ettirilmesinin önemine dikkati çeken Scholz, "Bu Ukrayna'nın halen devam etmekte olan Rus saldırganlığına karşı direnişini sürdürebilmesi için gerekli zemini yaratmak ve açık bir destek işareti göndermek açısından önemlidir. Bu, ülkelerini savunan cesur Ukrayna vatandaşlarına yönelik bir işaret olduğu kadar, Avrupa Birliği ve üye ülkelerin Ukrayna'ya verdikleri desteği azaltacaklarına güvenemeyeceğini bilmesi gereken Rusya Devlet Başkanına da yönelik bir işarettir " ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231210/almanya-dogalgaza-25-kat-daha-fazla-odemeye-basladi-1078265995.html

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