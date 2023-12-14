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CANLI YAYIN | Putin: Türkiye'yle ekonomik ilişkiler harika bir şekilde gelişiyor
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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231214/almanya-basbakani-scholz-ukraynanin-abye-katilim-muzakerelerinin-baslatilmasini-destekleyecegiz-1078464845.html
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını destekleyeceğiz
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını destekleyeceğiz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılmasını aktif olarak destekleyeceğini söyledi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T14:32+0300
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ukrayna krizi
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olaf scholz
ukrayna
avrupa birliği
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Scholz, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "AB Komisyonun Ukrayna'ya ilişkin önerilerini büyük ölçüde destekliyoruz. Ortak bir Avrupa anlayışı geliştirmek üzere aktif şekilde çaba sarf edeceğiz" dedi.Şansölye Scholz, Macaristan'ın Ukrayna'nın AB üyelik müzakereleri hakkındaki görüşünün sorulması üzerine de "Bunun Avrupa'da gerekli bir tartışma olduğuna kesinlikle eminim. Çeşitli katılım süreçlerinde ilerleme kaydetmeliyiz. Batı Balkan ülkeleri, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova ile genişlemeyi görüşüyor olmamız AB'nin aldığı bir karardır. Ukrayna söz konusu olduğunda, ihtiyaç duydukları tüm tedbirleri alabilmeleri için katılımlarını desteklememiz gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna'ya yardımın devam ettirilmesinin önemine dikkati çeken Scholz, "Bu Ukrayna'nın halen devam etmekte olan Rus saldırganlığına karşı direnişini sürdürebilmesi için gerekli zemini yaratmak ve açık bir destek işareti göndermek açısından önemlidir. Bu, ülkelerini savunan cesur Ukrayna vatandaşlarına yönelik bir işaret olduğu kadar, Avrupa Birliği ve üye ülkelerin Ukrayna'ya verdikleri desteği azaltacaklarına güvenemeyeceğini bilmesi gereken Rusya Devlet Başkanına da yönelik bir işarettir " ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231210/almanya-dogalgaza-25-kat-daha-fazla-odemeye-basladi-1078265995.html
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almanya, olaf scholz, ukrayna, avrupa birliği, üyelik müzakereleri
almanya, olaf scholz, ukrayna, avrupa birliği, üyelik müzakereleri

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını destekleyeceğiz

14:32 14.12.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılmasını aktif olarak destekleyeceğini söyledi.
Scholz, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "AB Komisyonun Ukrayna'ya ilişkin önerilerini büyük ölçüde destekliyoruz. Ortak bir Avrupa anlayışı geliştirmek üzere aktif şekilde çaba sarf edeceğiz" dedi.
Şansölye Scholz, Macaristan'ın Ukrayna'nın AB üyelik müzakereleri hakkındaki görüşünün sorulması üzerine de "Bunun Avrupa'da gerekli bir tartışma olduğuna kesinlikle eminim. Çeşitli katılım süreçlerinde ilerleme kaydetmeliyiz. Batı Balkan ülkeleri, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova ile genişlemeyi görüşüyor olmamız AB'nin aldığı bir karardır. Ukrayna söz konusu olduğunda, ihtiyaç duydukları tüm tedbirleri alabilmeleri için katılımlarını desteklememiz gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna'ya yardımın devam ettirilmesinin önemine dikkati çeken Scholz, "Bu Ukrayna'nın halen devam etmekte olan Rus saldırganlığına karşı direnişini sürdürebilmesi için gerekli zemini yaratmak ve açık bir destek işareti göndermek açısından önemlidir. Bu, ülkelerini savunan cesur Ukrayna vatandaşlarına yönelik bir işaret olduğu kadar, Avrupa Birliği ve üye ülkelerin Ukrayna'ya verdikleri desteği azaltacaklarına güvenemeyeceğini bilmesi gereken Rusya Devlet Başkanına da yönelik bir işarettir " ifadelerini kullandı.
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