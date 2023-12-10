https://sputniknews.com.tr/20231210/almanya-dogalgaza-25-kat-daha-fazla-odemeye-basladi-1078265995.html

Almanya doğalgaza 2,5 kat daha fazla ödemeye başladı

Almanya doğalgaza 2,5 kat daha fazla ödemeye başladı

Almanya Federal İstatistik Kurumu (Destatis) tarafından paylaşılan veriler, ülkenin bu yılın ocak-eylül döneminde gaz ithalatını 2021 yılına kıyasla 2,5 kat... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T12:20+0300

2023-12-10T12:20+0300

2023-12-10T12:20+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

doğalgaz

kuzey akım-1

kuzey akım

kuzey akım-2

avrupa

olaf scholz

rusya

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078265838_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_825c2c6412cea7794d1aacfbf8685359.jpg

Destatis’in sunduğu güncel verileri dikkate alan Sputnik, Almanya'nın gaz alımlarının Ocak-Eylül 2022'de 1.8 kat azalarak 121.7 milyardan 65.9 milyar metreküpe gerilediğini bulurken, bu yılın aynı döneminde ise doğalgaz ithalatının daha da düşerek 47.9 milyar metreküpe gerilediği gözlemlendi.Aynı zamanda, bir metreküp gazın ortalama yıllık fiyatı keskin bir şekilde artış gösterirken, 2021'de bir metreküp doğalgaza 0.18 Euro ödeyen Almanya’nın bu yıl metreküp başına 0.45 Euro ödediği belirlendi.Bu nedenle, ithalat hacimlerindeki önemli düşüşe rağmen Berlin yönetiminin doğalgaza iki yıl öncekiyle hemen hemen aynı miktarda para harcadığı kaydedilirken, 2021'in aynı döneminde doğalgaz ithalatına 22.2 milyar Euro harcayan Almanya, bu yılın aynı döneminde çok daha düşük hacimler için 21.3 milyar Euro harcama gerçekleştirdi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bir gün önce Rusya'yı Avrupa'ya gaz tedarikinin durdurulmasından sorumlu tutmuş, Almanya'nın daha önce tedarik ettiği doğalgaz hacminin yarısını kaybettiğini eklemişti.Scholz’un açıklamalarına Rusya'dan yanıt gecikmezken, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, şansölyenin sözlerinin yalan olduğunu söyleyerek, Avrupa hükümetlerinin Rusya'ya karşı yaptırım hırsı nedeniyle böyle bir karar aldığını hatırlattı.Geçen yıl Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına düzenlenen terörist saldırıların ardından Almanya'ya gaz tedariki önemli ölçüde zorlaşmıştı.Kasım ayında konuşan Rusya Enerji Bakanlığı başkanı Nikolay Şulginov, ülkesinin kendisinin batı yönündeki enerji tedarikini ‘kapatmadığını’ vurgularken, mevcut koşullarda bile güvenilir bir gaz tedarikçisi olmayı sürdürdüğünün altını çizdi.AB yaptırım uyguladıkça ABD kazanıyorRusya’dan doğalgaz alımını reddederek yaptırım uygulayan AB, sanayisizleşmeye doğru giderken, bu durumdan en fazla karı 53 milyar Euro kazanan ABD elde etti.Yaptırımlar sonrası AB’ye LNG ihracatından elde edilen karlarda lider ABD’yi 27 milyar Euro ile İngiltere takip ederken, Şubat 2022’den bu yana Rus gaz ve petrol ürünlerine getirilen ambargolar sayesinde bütçesini zenginleştiren Norveç'in de 24 milyar Euro ek kar elde ettiği görülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231209/rusyaya-yaptirim-uygulayan-almanya-yuksek-enerji-fiyatlarindan-dolayi-yine-rusyayi-sucladi--1078257489.html

almanya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, doğalgaz, kuzey akım-1, kuzey akım, kuzey akım-2, avrupa, olaf scholz, rusya, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)