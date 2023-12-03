https://sputniknews.com.tr/20231203/abdnin-rus-gazini-reddeden-abden-sagladigi-gelir-belli-oldu-1078028769.html

ABD’nin Rus gazını reddeden AB’den sağladığı gelir belli oldu

ABD’nin Rus gazını reddeden AB’den sağladığı gelir belli oldu

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından paylaşılan güncel verileri dikkate alan Sputnik, ABD’nin Şubat 2022'den bu yana Avrupa Birliği'ne (AB) yaklaşık... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T14:05+0300

2023-12-03T14:05+0300

2023-12-03T14:05+0300

avrupa'da enerji krizi

abd

sıvılaştırılmış doğalgaz

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

avrupa

avrupa birliği

doğalgaz

kuzey akımı-2 doğalgaz boru hattı

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Şubat 2022 öncesine kıyasla, Amerikan gaz şirketlerinin ‘Rusya karşıtı yaptırımların’ yürürlükte olduğu son 20 ay boyunca Avrupa pazarından çok büyük gelir elde ettiği anlaşılırken, Şubat 2022- Eylül 2023 döneminde AB’nin ortalama 3.1 milyar metreküp gaz için ayda 3.3 milyar Euro ödeme yaptığı belirlendi.Kuzey Akım patlamaları ve yaptırımlar öncesi ABD’li şirketlerinin AB’ye LNG ihracatından aylık ortalama kazancı ise 725 milyon Euro idi.Ukrayna’daki askeri operasyonun başladığı ve yaptırımların ilan edildiği bu tarihten bir yıl önce, ABD’li gaz şirketlerinin AB’ye ayda yalnızca 725 milyon Euro değerinde ortalama 1.25 milyar metreküp gaz tedarik ettiği kaydedilirken, bu yıl ise Avrupa ülkelerinin her ay 3.3 milyar Euro’ya ortalama 3.1 milyar metreküp gaz ithal ettiği gözlemleniyor.Eurostat verilerine göre, Rusya karşıtı yaptırımların etkisi olmasaydı Amerikan şirketleri 52,2 milyar Euro daha az alacaktı.ABD’nin uzun vadeli stratejileri arasında, Avrupa ülkelerini Rusya’dan gaz almaktan vazgeçirmenin yer aldığı da bilinirken, Avrupa’ya ithal etmeye çalıştığı sıvılaştırılmış doğalgazın fiyat ve maliyet açısından boru hatlarıyla AB’ye taşınan gaza kıyasla daha pahalı olması, ABD’ye rekabet dezavantajı sağlıyordu.Ukrayna krizini fırsata dönüştüren ABD, AB ülkelerini ucuz Rus gazı yerine daha pahalı LNG almaya ikna ederken, ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz yılın mart ayında yaptığı açıklamada, "ABD ve AB, doğal gazda bağımlılıktan kurtulmak için somut adımlar atacağız" ifadesini kullanmıştı.Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için bu yıl Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB ile anlaştıklarını vurgulayan Biden, Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını olabildiğince çabuk azaltmasına yardım edeceklerini anlattı.Söz konusu miktarın Avrupa'nın Rusya'dan tedarik ettiği LNG yerine geçeceği düşünülürken, ayrıca ABD'nin Avrupa'ya 2030 yılına kadar yıllık en az 50 milyar metreküp LNG arz etmesi de planlanıyor.ABD, Ukrayna krizi öncesi 2021 yılında AB'ye yaklaşık 22 milyar metreküp doğal gaz göndermiş, öte yandan AB o dönemde Rusya'dan 155 milyar metreküplük doğalgaz ithal etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231109/abd-kuzey-akim-sonrasi-gozunu-rusyanin-arctic-lng-2-projesine-dikti-1077225046.html

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abd, sıvılaştırılmış doğalgaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), avrupa, avrupa birliği, doğalgaz, kuzey akımı-2 doğalgaz boru hattı